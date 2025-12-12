Дитячі колядки на Різдво 2025 — прості та веселі вірші, які легко вивчити

Різдвяний вертеп у Києві. Фото: Reuters

Незабаром українці зустрічатимуть одне з найбільших свят року — Різдво Христове. Ця дата сповнена родинного тепла, затишку, веселощів та давніх традицій. А невід'ємною частиною свята є колядки — особливі народні пісні. Найбільше їх люблять дітлахи, адже після колядування обов'язково слідують смаколики та подаруночки. А дорослі радіють виступам маленьких колядників.

Новини.LIVE зібрав найкращі колядки для дітей, які можна легко вивчити, щоб зробити ваші різдвяні вечори веселими.

Колядки для дошкільнят — що можна вивчити з дітьми до Різдва

Ці прості римовані рядки допоможуть вашим малюкам відчути дух Різдва та порадувати рідних веселими виступами.

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

( Добра з маком паляниця )

А без меду (маку) не така,

Дайте, дядьку, п'ятака!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну — Христос ся рождає!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п'ятака.

***

Я маленький пастушок,

По коліна кожушок.

А ви, люди, чуйте,

Коляду рихтуйте:

Яблучка й горішки –

Будуть нам потішки.

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Я маленька дівчинка,

Як у полі квіточка.

Коляду вам співаю,

Христа прославляю!

З Різдвом тут до вас прийшла,

Божу радість принесла.

Христос народився!

***

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість, прийде сміх

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Маленькі дівчата колядують. Фото: УНІАН

Веселі колядки на Різдво 2025 для школярів

Колядки для школярів можуть вивчити і дорослі. Вони веселі, сповнені духом свята та легко запам'ятовуються.

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий — наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

***

На столі — свята вечеря,

вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

позолоченим крилом.

Благу вість нам сповіщає

про народження Христа.

В хаті свято розцвітає,

гріє душу доброта.

Пахне сіном і кутею.

Сяє зірка. Сніг скрипить.

І колядка над землею

з білим ангелом летить.

***

Дочекалися ми свята

І для серця, й для душі:

На столі кутя багата,

Пиріжки, узвар, книші.

В хаті ладан в'ється димно,

В пасмах затишку й тепла...

Тільки перша зірка блимне,

Посідаєм до стола.

Й тих згадаєм, хто бідує

У неволі та нужді.

Хто і в цей рік не скуштує

Святвечірньої куті...

Ми надіями ясними

Обдаруємо сумних

І пожуримося з ними,

І помолимось за них.

***

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Якою буде погода на Різдво.