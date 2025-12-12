Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Рождество 2025 — какие веселые колядки можно выучить с детьми

Рождество 2025 — какие веселые колядки можно выучить с детьми

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 06:03
Детские колядки на Рождество 2025 — простые и веселые стихи, которые легко выучить
Рождественский вертеп в Киеве. Фото: Reuters

Вскоре украинцы будут встречать один из самых больших праздников года — Рождество Христово. Эта дата полна семейного тепла, уюта, веселья и давних традиций. А неотъемлемой частью праздника являются колядки — особые народные песни. Больше всего их любят дети, ведь после колядования обязательно следуют вкусности и подарочки. А взрослые радуются выступлениям маленьких колядников.

Новини.LIVE собрал лучшие колядки для детей, которые можно легко выучить, чтобы сделать ваши рождественские вечера веселыми.

Реклама
Читайте также:

Колядки для дошкольников — что можно выучить с детьми к Рождеству

Эти простые рифмованные строки помогут вашим малышам почувствовать дух Рождества и порадовать родных веселыми выступлениями.

Добрий вечір, люди,
Вашій теплій хаті!
Щоб були ви завжди
Щедрі і багаті!

***

Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця.
( Добра з маком паляниця )
А без меду (маку) не така,
Дайте, дядьку, п'ятака!

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає. 
І вашу хатину, і вашу родину, 
І всю Україну — Христос ся рождає! 

***

Колядую, колядую,
Вашi грошi добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п'ятака.

***

Я маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте:
Яблучка й горішки –
Будуть нам потішки.

***

Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!

***

Я маленька дівчинка,
Як у полі квіточка.
Коляду вам співаю,
Христа прославляю!
З Різдвом тут до вас прийшла,
Божу радість принесла.
Христос народився!

***

Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість, прийде сміх
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!

 

Колядки для дошкольников — что можно выучить с детьми к Рождеству
Маленькие девочки колядуют. Фото: УНИАН

Веселые колядки на Рождество 2025 для школьников

Колядки для школьников могут выучить и взрослые. Они веселые, наполненные духом праздника и легко запоминаются.

Я колядниця маленька,
В мене шубка коротенька,
А колядка, бачте, ні:
Вчила я її три дні!
Я зайшла до вас до хати,
Щоб усіх вас привітати
Із Різдвом Святим Христовим!
І нехай усі здорові
У родині вашій будуть,
Мир і дружба хай панують.
Щоб печальних сліз не знали,
Щоб раділи і співали.
Рік Новий — наступне свято!
У дива я вірю свято,
А тому не зволікайте
І бажання загадайте.
В новорічну ніч казкову
Все здійсниться! Чесне слово!

***

На столі — свята вечеря,
вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
позолоченим крилом.
Благу вість нам сповіщає
про народження Христа.
В хаті свято розцвітає,
гріє душу доброта.
Пахне сіном і кутею.
Сяє зірка. Сніг скрипить.
І колядка над землею
з білим ангелом летить.

***

Дочекалися ми свята
І для серця, й для душі:
На столі кутя багата,
Пиріжки, узвар, книші.
В хаті ладан в'ється димно,
В пасмах затишку й тепла...
Тільки перша зірка блимне,
Посідаєм до стола.
Й тих згадаєм, хто бідує
У неволі та нужді.
Хто і в цей рік не скуштує
Святвечірньої куті...
Ми надіями ясними
Обдаруємо сумних
І пожуримося з ними,
І помолимось за них.

***

Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!

 

Также предлагаем другие праздничные темы к Рождеству 2025

Когда украинцы колядуют, щедруют и засевают.

На какой день недели выпадет Рождество 2025 и что стоит сделать перед большим праздником.

Когда ставить елку в декабре 2025, чтобы привлечь удачу в жизнь.

Какой будет погода на Рождество.

праздники дети Рождество колядование колядки
София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации