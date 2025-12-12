Детские колядки на Рождество 2025 — простые и веселые стихи, которые легко выучить

Рождество 2025 — какие веселые колядки можно выучить с детьми
Вскоре украинцы будут встречать один из самых больших праздников года — Рождество Христово. Эта дата полна семейного тепла, уюта, веселья и давних традиций. А неотъемлемой частью праздника являются колядки — особые народные песни. Больше всего их любят дети, ведь после колядования обязательно следуют вкусности и подарочки. А взрослые радуются выступлениям маленьких колядников.
Новини.LIVE собрал лучшие колядки для детей, которые можно легко выучить, чтобы сделать ваши рождественские вечера веселыми.
Колядки для дошкольников — что можно выучить с детьми к Рождеству
Эти простые рифмованные строки помогут вашим малышам почувствовать дух Рождества и порадовать родных веселыми выступлениями.
Добрий вечір, люди,
Вашій теплій хаті!
Щоб були ви завжди
Щедрі і багаті!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця.
( Добра з маком паляниця )
А без меду (маку) не така,
Дайте, дядьку, п'ятака!
***
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми рученятами весь світ обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну — Христос ся рождає!
***
Колядую, колядую,
Вашi грошi добре чую,
Смак цукерок, пирога,
Подавайте п'ятака.
***
Я маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте:
Яблучка й горішки –
Будуть нам потішки.
***
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
***
Я маленька дівчинка,
Як у полі квіточка.
Коляду вам співаю,
Христа прославляю!
З Різдвом тут до вас прийшла,
Божу радість принесла.
Христос народився!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така!
Ви ж готуйте п'ятака!
***
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість, прийде сміх
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Веселые колядки на Рождество 2025 для школьников
Колядки для школьников могут выучить и взрослые. Они веселые, наполненные духом праздника и легко запоминаются.
Я колядниця маленька,
В мене шубка коротенька,
А колядка, бачте, ні:
Вчила я її три дні!
Я зайшла до вас до хати,
Щоб усіх вас привітати
Із Різдвом Святим Христовим!
І нехай усі здорові
У родині вашій будуть,
Мир і дружба хай панують.
Щоб печальних сліз не знали,
Щоб раділи і співали.
Рік Новий — наступне свято!
У дива я вірю свято,
А тому не зволікайте
І бажання загадайте.
В новорічну ніч казкову
Все здійсниться! Чесне слово!
***
На столі — свята вечеря,
вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
позолоченим крилом.
Благу вість нам сповіщає
про народження Христа.
В хаті свято розцвітає,
гріє душу доброта.
Пахне сіном і кутею.
Сяє зірка. Сніг скрипить.
І колядка над землею
з білим ангелом летить.
***
Дочекалися ми свята
І для серця, й для душі:
На столі кутя багата,
Пиріжки, узвар, книші.
В хаті ладан в'ється димно,
В пасмах затишку й тепла...
Тільки перша зірка блимне,
Посідаєм до стола.
Й тих згадаєм, хто бідує
У неволі та нужді.
Хто і в цей рік не скуштує
Святвечірньої куті...
Ми надіями ясними
Обдаруємо сумних
І пожуримося з ними,
І помолимось за них.
***
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
— Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
***
Добрий вечір тобі, пане господарю!
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Та кладіть калачі з ярої пшениці.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Та прийдуть до тебе
Три празники в гості.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
Ой перший же празник —
Та Різдво Христове.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А другий же празник —
Василя святого.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А третій же празник —
Святе Водохреще.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що перший празник
Зішле тобі втіху.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що другий празник
Зішле тобі щастя.
Радуйся! Ой, радуйся, земле…
А що третій празник
Зішле всім нам долю.
Радуйся! Ой, радуйся, земле,
Син Божий народився!
