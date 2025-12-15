Новий рік 2026 — що не можна дарувати чоловікам за нумерологією

Жінка вручає подарунок чоловіку. Фото: freepik.com

До Нового року залишилось буквально кілька тижнів. Тож, саме зараз — найкращий момент, щоб вибрати подарунок на свято для близьких людей. Втім, є речі, які не можна дарувати категорично, особливо чоловікам. За нумерологією, такі презенти несуть фінансові труднощі, сварки та невдачі.

Новини.LIVE з посиланням на ТСН розповідає, що у жодному разі не можна дарувати чоловікам на Новий рік 2026, щоб не "перекрити" шлях до успіху та достатку.

Подарунки, які не можна дарувати на Новий рік 2026

Годинник

У нумерології годинник вважається одним із найнебезпечніших новорічних подарунків. Він символізує обмеження часу, паузи у справах і втрату темпу. Чоловікам подарований годинник може принести затримки у кар'єрі та труднощі з реалізацією планів.

Гострі предмети

Ножі, бритви та інші гострі речі несуть негативну енергію. Нумерологи вважають, що такий подарунок здатен "розрізати" стабільність — як у роботі, так і в особистому житті.

Порожній гаманець

За нумерологією, 2026 рік матиме надзвичайно чутливі фінансові енергії. Тож, подарований, навіть без символічної купюри, гаманець може стати символом нестачі, неправильних витрат або нестабільних доходів. Якщо ви маєте намір дарувати гаманець, обов'язково покладіть у нього монетки та кілька купюр будь-якого номіналу. Це знак руху грошей і фінансового зростання, а не застою.

Шкарпетки та білизна

Попри популярність таких подарунків, нумерологія ставиться до них негативно. Шкарпетки та білизна асоціюються з побутом, повторюваністю та відсутністю розвитку. Для чоловіка це може знизити мотивацію, внутрішню силу й бажання рухатися вперед.

Одяг із жартівливими написами

У 2026-му будь-який текст на подарунку варто обирати особливо обережно. Слова мають силу, і нумерологія розглядає їх як форму програмування майбутнього. Навіть безневинні на перший погляд написи на кшталт "господар дивану", "душніла" чи "вічно надутий, вічно недовольний" можуть закріпити небажаний сценарій року.

Парфуми

Нумерологи радять не ризикувати з такими подарунками, якщо ви не впевнені на сто відсотків у виборі. Якщо запах не відповідає внутрішній енергії чоловіка, це може викликати дискомфорт, дратівливість або навіть зниження життєвого тонусу.

