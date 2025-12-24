Новый год 2026 — какие важные дела нужно успеть сделать до 31 декабря

Девушка пишет новогодний список дел. Фото: freepik.com

2025 год подходит к концу и мы встречаем главные зимние праздники. Но еще не время расслабляться, ведь еще есть дела, которые следует успеть сделать до Нового года 2026. Такие простые, но важные действия помогают снять груз с сердца, открыть место для нового и изменить жизнь.

Новини.LIVE делится важным списком дел, которые стоит сделать до 31 декабря, чтобы встретить Новый год 2026 с легким сердцем и хорошим настроением.

20 дел, которые стоит успеть сделать до 31 декабря

Эти 20 пунктов не об идеальности, а об ощущении завершения. Когда год заканчивается порядком в доме, в мыслях, вещах и отношениях, исчезает напряжение и появляется то самое ощущение, когда праздник становится не датой в календаре, а состоянием.

Список дел к Новому году. Фото: freepik.com

Список важных дел:

Поддержать ВСУ. Сегодня этот пункт должен быть на первом месте в любом списке дел. Сделайте донат проверенным блогерам, фондам, военным, людям, которым вы доверяете. Это ваш вклад в будущее страны. Стать творцом чуда. Этот пункт также о помощи. Сделайте доброе дело: посетите детский дом, поддержите больного человека или помогите одинокому соседу продуктами или вниманием. Поддержите также приюты для животных, четвероногие друзья тоже нуждаются в тепле. Оставить обиды в прошлом. Можно мысленно простить обидчиков и извлечь уроки. Новый год легче встречать с ясной головой и спокойным сердцем. Если вам трудно сделать это самостоятельно, обратитесь к психотерапевту. Написать благодарственное письмо себе. Вспомните каждый месяц и честно зафиксируйте свои достижения, даже самые маленькие. Закрыть финансовые вопросы. Важно вернуть долги хотя бы частично, погасить кредитную карту, оплатить коммунальные услуги и другие регулярные платежи. Завершить важную работу. Не переносите на январь то, что реально сделать сейчас. Маленькая незавершенность становится большим стрессом в будущем. Бросить вредную привычку. Откажитесь от того, что мешает быть здоровым и жить в ритме: курение, алкоголь, опоздания, хаотичный режим сна, игнорирование дел. Расчистить пространство и перебрать гардероб. Вещи в хорошем состоянии отдать на благотворительность или в храм, старые — без колебаний выбросить из жизни. Создать праздничную атмосферу. Украсить дом гирляндами, бумажными декорациями, сделанными собственноручно, или стильными минималистичными элементами. Выбрать подарки. Составьте список подарков для самых близких людей и отправляйтесь по магазинам или делайте онлайн-заказ. Упаковать подарки. Яркая бумага и ленты превращают презент в часть ритуала заботы, а не просто вещь. Создать что-то руками. Открытки, вязаный аксессуар, украшение или мелкий сувенир с теплом и смыслом. Наметить зимний отдых. Продумать каникулы, составить план поездки или активностей, чтобы начало года было наполнено эмоциями, а не паузой. Выбрать праздничный образ. Найти новогодний наряд заранее, без спешки и переплат. Найти вечер для фильма, который создает праздник. Выберите кино или сериал, наполняющий спокойствием и ощущением чуда. Открыть себя в выпечке. Напеките печенья с имбирем и корицей, в простых формах, чтобы дом пах праздником. Составить новогоднее меню. Если праздник не в ресторане, и вы решили не делать доставку, заранее определитесь с блюдами, сделав ночь вкусной, интересной и продуманной. Провести вечер в театре. Выберите новогодний спектакль или классическую постановку для себя. Пойти на каток. Соберите компанию и позвольте себе зимнее приключение, даже если лед пока не ваша стихия. Написать письмо в будущее. Зафиксируйте свои мечты и планы на 2026 год, будто разговаривая с собой через 12 месяцев.

