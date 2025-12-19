Подарки на Новый год 2026 — что нельзя дарить каждому знаку Зодиака

Девушка не довольна подарком. Фото: freepik.com

Новый год 2026 к нам все ближе, но еще есть время подумать о подарках для близких и друзей. Мы обычно стараемся выбрать то, что на наш взгляд может больше всего понравиться человеку. Но, как подсказывают астрологи, даже самая дорогая вещь может испортить праздничное настроение, если она противоречит характеру знака Зодиака. Поэтому стоит учесть и энергетику подарка.

Новини.LIVE рассказывает, какие подарки на Новый год 2026 лучше не дарить каждому знаку Зодиака, чтобы не испортить праздник.

Реклама

Читайте также:

Что категорически нельзя дарить на Новый год 2026 по знаку Зодиака

Овен

Огненные и уверенные Овны ненавидят банальность и ограничения. Поэтому для них худший подарок это:

сувениры;

безликие статуэтки и вазы;

вещи без практической пользы;

вещи, которые намекают, как "правильно" жить;

ежедневники с жестким планированием.

Телец

Тельцы ценят качество и комфорт, поэтому дешевые безделушки или подарки на один раз могут их разочаровать. Не лучшая идея дарить что-то хрупкое или не практичное.

Близнецы

Для Близнецов важны эмоции и новизна. Не стоит дарить им скучные, слишком серьезные или однообразные вещи:

книги без учета интересов;

стандартные канцелярские наборы;

сувениры.

Рак

Раки очень чувствительны к энергетике вещей. Лучше избегать подарков с негативным подтекстом, намеками на проблемы или критику. К примеру, вещи с шутками о возрасте, весе, личных слабостях, книги или курсы с посылом "вам надо измениться".

Лев

Львы любят внимание и ощущение значимости. Поэтому дешевые или слишком скромные подарки могут восприниматься как обесценивание. Не дарите подарки без праздничного оформления и эффекта вау, вещи из масс-маркета, выбранные наспех мелочи.

Дева

Девы практичны и внимательны к деталям. Они не оценят в новогоднюю ночь хаотичные, нефункциональные или некачественные вещи.

Весы

Весы любят изысканность и эстетику. Подарки безвкусные, слишком яркие или выглядящие дешевыми и некачественными могут испортить Новый год.

Скорпион

Скорпионы не любят поверхностные подарки. Не стоит дарить им что-то, что выглядит неискренне или сделано в спешке.

Стрелец

Стрельцы ценят свободу и движение. Подарки, которые ограничивают, обязывают или привязывают к рутине, им не по душе.

Козерог

Козероги ориентированы на результат и смысл. Не стоит дарить им бесполезные безделушки или юмористические подарки без практической ценности.

Водолей

Водолеи любят оригинальность, креатив и технологии. Подарки без идеи, повторяющиеся или слишком шаблонные их быстро разочаруют.

Рыбы

Рыбы тонко чувствуют настроение и подтекст. Не стоит дарить вещи без души или те, что разрушают праздничную атмосферу.

Также предлагаем другие астрологические темы к зимним праздникам

Какой была бы ваша идеальная елка, если бы вы выбирали ее по знаку Зодиака.

Какой наряд стоит надеть на Новый год 2026 каждому знаку Зодиака, чтобы привлечь удачу.

Кому повезет встретить Новый 2026 год уже со второй половинкой.