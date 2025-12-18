Видео
Вселенная ответит — эти знаки Зодиака получат желаемое в 2026-м

Вселенная ответит — эти знаки Зодиака получат желаемое в 2026-м

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 21:53
Какие знаки Зодиака получат от Вселенной желаемое в 2026 году — гороскоп
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Фото: AI/Новини.LIVE

В новом 2026 году четыре знака Зодиака получат от Вселенной все, что так долго жаждали и что так долго просили. А причиной этому станут масштабные астрологические изменения: 26 января Нептун войдет в Овна, активируя время реализации планов и мечтаний, 14 февраля в тот же знак войдет Сатурн, усиливая стремление к решительным действиям. А Уран в Близнецах и Юпитер во Льве откроют путь к удаче, новым знакомствам и продуктивному сотрудничеству.

Кто именно из знаков Зодиака сможет использовать возможности на полную в 2026 году и получить желаемое, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на YourTango.

Рак

Новый год будет способствовать успехам в сфере карьеры и личной жизни. Доходы будут расти, как и ваша уверенность в завтрашнем дне. До конца апреля Уран поможет расширить круг знакомств и приблизить осуществление давних мечт. А Юпитер, который будет находиться в вашем знаке до 30 июня 2026 года, подарит оптимизм и смелость ставить амбициозные цели. Такое астрологическое событие случается раз в 12 лет, поэтому не упустите шанс укрепить отношения и принять важные решения, которые заложат основу стабильного и счастливого будущего.

Лев

Для Львов 2026 год обещает большие изменения в сфере обучения, путешествий и мировоззрения благодаря влиянию Сатурна и Нептуна. Уран в Близнецах подарит новые знакомства и неожиданные возможности, которые могут значительно повлиять на жизнь. Когда в июле Юпитер войдет в ваш знак, вас ждет период расцвета. Это может быть расширение бизнеса, положительные изменения в личной жизни, судьбоносная встреча.

Близнецы

Для Близнецов 2026 год станет годом смелых перемен. Сатурн и Нептун помогут улучшить дружеские отношения, а Плутон откроет новые возможности для обучения, путешествий и общения. В конце лета Уран войдет в ваш знак и подтолкнет к освобождению от всего, что сдерживало ваше развитие. Появятся хорошие новости и удачные идеи, которые помогут улучшить жизнь. Вы можете изменить работу, круг общения или жизненные приоритеты.

Стрелец

Для Стрельцов 2026 год будет полон эмоций, вдохновения и важных встреч. Первые месяцы благоприятны для решения финансовых вопросов. В течении первого полугодия Сатурн и Нептун активизируют сферу любви, творчества и радости. В вашу жизнь может вернуться человек из прошлого или появиться кто-то, кто будет играть значительную роль в вашей жизни. С лета возрастет желание путешествовать, учиться и открывать новые культуры. Не исключен даже переезд.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака 2026 год
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
