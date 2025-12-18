Видео
Финальное новолуние 2025 года — как повлияет на ваш знак Зодиака

Дата публикации 18 декабря 2025 20:20
Последнее новолуние 2025 года — что оно изменит для вашего знака Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В эту субботу, 20 декабря, на небе взойдет последняя молодая Луна 2025 года. Астрологи говорят, что это астрологическое событие станет символической границей между прошлым и будущим. Стрелец, который будет руководить новолунием, поможет всем знакам Зодиака подсветить ключевые вопросы и подарит ясность.

Как же повлияет финальное новолуние в Стрельце именно на ваш знак Зодиака, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Times of India.

Финальное новолуние 2025 года — что оно изменит для вашего знака Зодиака

Овен

Новолуние побудит вас пересмотреть на что вы тратите свою энергию. Вы осознаете, что не стоит ваших усилий и времени. Четкое видение целей поможет двигаться вперед без спешки, но достигая больших результатов.

Телец

Период молодой Луны активирует темы финансов, безопасности и отношений с близкими. Вы можете переосмыслить, что на самом деле дает вам ощущение опоры и отпустить лишнее.

Близнецы

Уже скоро вы почувствуете настоящее облегчение. Новолуние в Стрельце подарит вам ясность. Вы легко примете правильные решения и направите энергию туда, где это действительно важно.

Рак

Вам новолуние дает шанс на эмоциональное обновление. Вы увидите, какие привычки тянули вас на дно и где вы брали на себя слишком много чужих проблем и переживаний. Осознание собственных потребностей станет ключом к внутреннему балансу.

Лев

В этот период вы поймете, что не нуждаетесь во внешнем одобрении. Это откроет путь к любви к себе.

Дева

В конце года становится очевидно, что чрезмерный контроль истощает. Новолуние покажет вам, где ваше фанатичное стремление к идеалу только усложняло жизнь. Если доверитесь естественному течению событий, то наконец почувствуете облегчение и откроете путь к стабильной продуктивности.

Весы

Последнее новолуние 2025 года обостряет тему равновесия в отношениях. Вы четко увидите, где компромиссы были односторонними, а дискомфорт — замалчивался. Только искренние разговоры помогут вернуть уважение и любовь.

Скорпион

Для вас новолуние станет периодом глубокого внутреннего очищения и поможет отпустить эмоциональный груз, старые обиды, борьбу за контроль. Вы найдете силу не в напряжении, а в ясности чувств.

Стрелец

Новолуние в вашем знаке вернет фокус на настоящие цели. Вы по-новому взглянете на свои идеи и долгосрочные планы. Такая ясность становится основой для будущего роста.

Козерог

Очень долго вы чувствовали сильное напряжение из-за чрезмерного количества обязательств. Но с приходом новой Луны все изменится — то, что раньше казалось непосильным, наконец будет выглядеть реалистичным и понятным.

Водолей

Этот период меняет ваше отношение к мечтам. Новолуние показывает, что идеи требуют не только вдохновения, но и конкретных действий. Вы чувствуете, что имеете достаточно ресурсов для воплощения задуманного. Ответственность делает ваши планы более реальными и сильными.

Рыбы

Последнее новолуние 2025 года проясняет эмоции. Иллюзии и нереалистичные ожидания постепенно исчезнут, освобождая место для внутреннего равновесия. Вы научитесь сочетать чувствительность и силу.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
