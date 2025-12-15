Какие знаки Зодиака будут иметь огромный успех с 15 по 21 декабря 2025 — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака Колаж: Новини.LIVE

Новая неделя — новые вызовы и новые возможности. Но для трех знаков Зодиака, благодаря мощной волне энергии Козерога, это время невероятного успеха в разных сферах жизни. Как прогнозируют астрологи, в период с 15 по 21 декабря счастливчики будут легко воплощать самые смелые идеи и решать любые дела.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака неделя с 15 по 21 декабря обещает огромный успех во всех сферах жизни.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, к которым придет успех

Телец

С понедельника, 15 декабря, Марс переходит в Козерога. В этом знаке планета будет оставаться до 23 января 2026 года. Но в течение следующих нескольких недель Солнце, Венера и Меркурий также перейдут в этот земной знак. Поэтому это для вас будет самый благоприятный период. Энергия Козерога подарит вам сосредоточенность, ясность, позволит строить планы и чувствовать себя уверенно. Астрологи уверяют, что именно сейчас лучшее время, чтобы действовать, начать строить планы, исследовать возможности и менять жизнь, чтобы заложить основу для нового года и будущего.

Овен

Уникальные и сильные Овны, которые прошли через грандиозные трансформации в этом году, в период с 15 по 21 декабря оседлают волну успеха. Особенно благоприятное время, когда на небе взойдет новая Луна в знаке Стрельца. Это астрологическое событие позволит вам начать новый этап в деле, профессии или личной жизни. Астрологи отмечают, это ваш шанс принять монументальное решение относительно своей жизни и направления, в котором вы хотите двигаться. Но необходимо быть уверенными, что вы слушаете себя, а не пытаетесь идти за толпой.

Рыбы

С понедельника, 15 декабря, возвращается ваша мощная мотивация и желание достигать благодаря Марсу в Козероге. Период благоприятен для того, чтобы наладить коммуникацию с окружающими, а также почувствовать свой истинный путь в жизни и осознать, что вы никогда не должны были проходить его в одиночку. Это ваше время сиять и по-настоящему воплотить свои мечты в жизнь. Еще большую уверенность подарит начало сезона Козерога 21 декабря. А когда в последующие недели Венера и Меркурий перейдут в этот земной знак, вы почувствуете прилив энергии и надежду относительно будущего.

Также делимся другими интересными астрологическими прогнозами

Какие знаки Зодиака найдут вторую половинку до Нового года.

Кто достигнет больших целей до конца декабря.

Какие знаки Зодиака обретут успех в финансах в новом 2026 году.

Кому удастся осуществить мечты в 2026 году.

Кто из знаков Зодиака предстанет перед испытаниями в 2026 году, но получит большое вознаграждение.