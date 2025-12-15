Які знаки Зодіаку матимуть шалений успіх з 15 по 21 грудня 2025 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень — нові виклики та нові можливості. Але для трьох знаків Зодіаку, завдяки потужній хвилі енергії Козерога, це час неймовірного успіху в різних сферах життя. Як прогнозують астрологи, у період з 15 по 21 грудня щасливчики легко втілюватимуть найсміливіші ідеї та вирішуватимуть будь-які справи.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку тиждень з 15 по 21 грудня обіцяє шалений успіх в усіх сферах життя.

Реклама

Читайте також:

Знаки Зодіаку, до яких прийде успіх

Телець

З понеділка, 15 грудня, Марс переходить у Козерога. У цьому знаку планета залишатиметься до 23 січня 2026 року. Але протягом наступних кількох тижнів Сонце, Венера та Меркурій також перейдуть у цей земний знак. Тож це для вас буде найсприятливіший період. Енергія Козерога подарує вам зосередженість, ясність, дозволить будувати плани та почуватися впевнено. Астрологи запевняють, що саме зараз найкращий час, щоб діяти, почати будувати плани, досліджувати можливості та змінювати життя, щоб закласти основу для нового року та майбутнього.

Овен

Унікальні та сильні Овни, які пройшли крізь грандіозні трансформації цього року, у період з 15 по 21 грудня осідлають хвилю успіху. Особливо сприятливий час, коли на небі зійде новий Місяць у знаку Стрільця. Ця астрологічна подія дозволить вам розпочати новий етап у справі, професії або особистому житті. Астрологи наголошують, це ваш шанс прийняти монументальне рішення щодо свого життя та напрямку, в якому ви хочете рухатися. Але необхідно бути впевненими, що ви слухаєте себе, а не намагаєтеся йти за натовпом.

Риби

З понеділка, 15 грудня, повертається ваша потужна мотивація та бажання досягати завдяки Марсу у Козерозі. Період сприятливий для того, щоб налагодити комунікацію з оточенням, а також відчути свій справжній шлях у житті та усвідомити, що ви ніколи не мали проходити його наодинці. Це ваш час сяяти та по-справжньому втілити свої мрії у життя. Ще більшу впевненість подарує початок сезону Козерога 21 грудня. А коли в наступні тижні Венера та Меркурій перейдуть у цей земний знак, ви відчуєте прилив енергії та надію щодо майбутнього.

Також ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Які знаки Зодіаку знайдуть другу половинку до Нового року.

Хто досягне великих цілей до кінця грудня.

Які знаки Зодіаку здобудуть успіх у фінансах у новому 2026 році.

Кому вдасться здійснити мрії у 2026 році.

Хто зі знаків Зодіаку постане перед випробуваннями у 2026 році, але отримає велику винагороду.