Новолуние в Стрельце 20 декабря 2025 — какие знаки Зодиака получат ключи от счастья

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже скоро мы встретим последнее новолуние 2025 года, которое взойдет на небе 20 декабря в энергичном и свободолюбивом Стрельце. Это астрологическое событие станет моментом перезагрузки для многих представителей зодиакального круга. В то же время пяти знакам Зодиака, по словам астрологов, следует готовиться к настоящим подаркам. Вселенная уже несет избранным ключи от счастья.

Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина рассказывает, кому молодая Луна в Стрельце подарит неподдельное счастье в конце 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Главные счастливчики последнего новолуния 2025 года

Лев

Последние события омрачили вашу жизнь, но новолуние принесет яркий лучик света и надежды. В этот период может появиться человек, новость или событие, которое вернет веру в себя и в будущее, о котором вы мечтаете. Вы почувствуете вдохновение и силы двигаться к поставленной цели. Счастье, которое вы почувствуете о гордости за себя и о радости, что вас ценят.

Рыбы

Астрологи говорят, что молодая Луна готовит для вас настоящее чудо, которое будет сложно объяснить рационально. Все, что будет происходить, будет складываться в нужный вам пазл. Появится ощущение, будто преград больше не существует. Этот период может принести теплый разговор, неожиданный жест или событие, которое коснется души и даст четкое осознание, что такое счастье.

Стрелец

Наконец период испытаний подходит к концу и вы можете смело расправить плечи и посмотреть на результаты своего труда. Новолуние принесет дни, наполненные спонтанными решениями, приятными встречами и хорошими новостями. Вы снова окажетесь в своей стихии, где есть азарт, радость и ощущение, что впереди что-то очень светлое.

Телец

Вам молодая Луна обещает вернуть в жизнь стабильность, но без рутины и скуки. Вы как будто почувствуете крепкую почву под ногами и поймете, что можете позволить себе больше — эмоционально, материально или внутренне. Возможны приятные сюрпризы, подарки или события, которые вызовут искреннюю радость.

Водолей

Новолуние принесет в жизнь важные обновления. Может измениться план, появиться новость или ситуация, которая мгновенно поднимет настроение и заставит по-новому посмотреть на будущее.

Также делимся с вами другими интересными прогнозами астрологов

Какой была бы ваша идеальная елка, если бы вы выбирали ее по знаку Зодиака.

Кому повезет встретить Новый 2026 год уже со второй половинкой.

Каким знакам Зодиака 2026 год принесет денежную удачу.

Кому придется пройти испытания в 2026 году, чтобы получить щедрое вознаграждение.

Кто осуществит заветные мечты в 2026 году.