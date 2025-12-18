Молодик у Стрільці 20 грудня 2025 — які знаки Зодіаку отримають ключі від щастя

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро ми зустрінемо останній молодик 2025 року, який зійде на небі 20 грудня у енергійному та волелюбному Стрільці. Ця астрологічна подія стане моментом перезавантаження для багатьох представників зодіакального кола. Водночас п'ятьом знакам Зодіаку, за словами астрологів, слід готуватись до справжніх подарунків. Всесвіт вже несе обраним ключі від щастя.

Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповідає, кому молодий Місяць у Стрільці подарує непідробне щастя наприкінці 2025 року.

Головні щасливчики останнього молодика 2025 року

Лев

Останні події захмарили ваше життя, але молодик принесе яскравий промінчик світла та надії. У цей період може з'явитися людина, новина або подія, яка поверне віру в себе та у майбутнє, про яке ви мрієте. Ви відчуєте натхнення та сили рухатися до поставленої мети. Щастя, яке ви відчуєте про гордість за себе та про радість, що вас цінують.

Риби

Астрологи кажуть, що молодий Місяць готує для вас справжнє диво, яке буде складно пояснити раціонально. Все, що відбуватиметься, складатиметься у потрібний вам пазл. З'явиться відчуття, ніби перепонів більше не існує. Цей період може принести теплу розмову, несподіваний жест або подію, яка торкнеться душі й дасть чітке усвідомлення, що таке щастя.

Стрілець

Нарешті період випробувань добігає кінця й ви можете сміливо розправити плечі та подивитися на результати своєї праці. Молодик принесе дні, наповнені спонтанними рішеннями, приємними зустрічами й хорошими новинами. Ви знову опинитеся у своїй стихії, де є азарт, радість і відчуття, що попереду щось дуже світле.

Телець

Вам молодий Місяць обіцяє повернути у життя стабільність, але без рутини й нудьги. Ви ніби відчуєте міцний ґрунт під ногами й зрозумієте, що можете дозволити собі більше — емоційно, матеріально або внутрішньо. Можливі приємні сюрпризи, подарунки або події, які викличуть щиру радість.

Водолій

Молодик принесе у життя важливі оновлення. Може змінитися план, з'явитися новина або ситуація, яка миттєво підніме настрій і змусить по-новому подивитися на майбутнє.

