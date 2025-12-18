Які знаки Зодіаку отримають від Всесвіту бажане у 2026 році — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Фото: AI/Новини.LIVE

У новому 2026 році чотири знаки Зодіаку отримають від Всесвіту все, що так довго жадали і що так довго просили. А причиною цьому стануть масштабні астрологічні зміни: 26 січня Нептун увійде в Овна, активуючи час реалізації планів та мрій, 14 лютого у той же знак увійде Сатурн, підсилюючи прагнення до рішучих дій. А Уран у Близнюках та Юпітер у Леві відкриють шлях до до удачі, нових знайомств та продуктивної співпраці.

Хто саме зі знаків Зодіаку зможе використати можливості на повну в 2026 році та отримати бажане, Новини.LIVE розповідає з посиланням на YourTango.

Рак

Новий рік сприятиме успіхам в сфері кар'єри та особистому житті. Доходи ростимуть, як і ваша впевненість у завтрашньому дні. До кінця квітня Уран допоможе розширити коло знайомств і наблизити здійснення давніх мрій. А Юпітер, який перебуватиме у вашому знаку до 30 червня 2026 року, подарує оптимізм та сміливість ставити амбітні цілі. Така астрологічна подія трапляється раз на 12 років, тож не проґавте шанс зміцнити стосунки і прийняти важливі рішення, які закладуть основу стабільного й щасливого майбутнього.

Лев

Для Левів 2026 рік обіцяє великі зміни у сфері навчання, подорожей та світогляду завдяки впливу Сатурна та Нептуна. Уран у Близнюках подарує нові знайомства та несподівані можливості, які можуть значно вплинути на життя. Коли у липні Юпітер увійде у ваш знак, на вас чекає період розквіту. Це може бути розширення бізнесу, позитивні зміни в особистому житті, доленосна зустріч.

Близнюки

Для Близнюків 2026 рік стане роком сміливих змін. Сатурн і Нептун допоможуть покращити дружні стосунки, а Плутон відкриє нові можливості для навчання, подорожей і спілкування. Наприкінці літа Уран увійде у ваш знак і підштовхне до звільнення від усього, що стримувало ваш розвиток. З'являться гарні новини та вдалі ідеї, які допоможуть покращити життя. Ви можете змінити роботу, коло спілкування або життєві пріоритети.

Стрілець

Для Стрільців 2026 рік буде сповнений емоціями, натхненням і важливими зустрічами. Перші місяці сприятливі для розв'язання фінансових питань. Протягом першого півріччя Сатурн і Нептун активізують сферу кохання, творчості та радості. У ваше життя може повернутися людина з минулого або з'явитися хтось, хто відіграватиме значну роль у вашому житті. З літа зросте бажання подорожувати, вчитися й відкривати нові культури. Не виключено навіть переїзд.

