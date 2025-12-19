Подарунки на Новий рік 2026 — що не можна дарувати кожному знаку Зодіаку

Дівчина не задоволена подарунком. Фото: freepik.com

Новий рік 2026 до нас все ближче, але ще є час подумати про подарунки для близьких та друзів. Ми зазвичай намагаємося обрати те, що на наш погляд може найбільше сподобатися людині. Але, як підказують астрологи, навіть найдорожча річ може зіпсувати святковий настрій, якщо вона суперечить характеру знаку Зодіаку. Тому варто врахувати й енергетику подарунка.

Новини.LIVE розповідає, які подарунки на Новий рік 2026 краще не дарувати кожному знаку Зодіаку, щоб не зіпсувати свято.

Що категорично не можна дарувати на Новий рік 2026 за знаком Зодіаку

Овен

Вогняні та впевнені Овни ненавидять банальність та обмеження. Тому для них найгірший подарунок це:

сувеніри;

безликі статуетки та вази;

речі без практичної користі;

речі, які натякають, як "правильно" жити;

щоденники з жорстким плануванням.

Телець

Тельці цінують якість і комфорт, тому дешеві дрібнички або подарунки на один раз можуть їх розчарувати. Не найкраща ідея дарувати щось крихке або не практичне.

Близнюки

Для Близнюків важливі емоції та новизна. Не варто дарувати їм нудні, надто серйозні або одноманітні речі:

книги без урахування інтересів;

стандартні канцелярські набори;

сувеніри.

Рак

Раки дуже чутливі до енергетики речей. Краще уникати подарунків з негативним підтекстом, натяками на проблеми або критику. До прикладу, речі з жартами про вік, вагу, особисті слабкості, книги чи курси з посилом "вам треба змінитися".

Лев

Леви люблять увагу і відчуття значущості. Тому дешеві або надто скромні подарунки можуть сприйматися як знецінення. Не даруйте подарунки без святкового оформлення та ефекту вау, речі з мас-маркету, обрані поспіхом дрібниці.

Діва

Діви практичні та уважні до деталей. Вони не оцінять у новорічну ніч хаотичні, нефункціональні або неякісні речі.

Терези

Терези люблять вишуканість та естетику. Подарунки без смаку, надто яскраві або які виглядають дешевими й неякісними можуть зіпсувати Новий рік.

Скорпіон

Скорпіони не люблять поверхневі подарунки. Не варто дарувати їм щось, що виглядає нещиро або зроблене поспіхом.

Стрілець

Стрільці цінують свободу та рух. Подарунки, які обмежують, зобов'язують або прив'язують до рутини, їм не до душі.

Козеріг

Козероги орієнтовані на результат і сенс. Не варто дарувати їм марні дрібнички або гумористичні подарунки без практичної цінності.

Водолій

Водолії люблять оригінальність, креатив та технології. Подарунки без ідеї, повторювані або надто шаблонні їх швидко розчарують.

Риби

Риби тонко відчувають настрій і підтекст. Не варто дарувати речі без душі або ті, що руйнують святкову атмосферу.

