Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Що не можна дарувати на Новий рік 2026 — поради за знаком Зодіаку

Що не можна дарувати на Новий рік 2026 — поради за знаком Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:40
Подарунки на Новий рік 2026 — що не можна дарувати кожному знаку Зодіаку
Дівчина не задоволена подарунком. Фото: freepik.com

Новий рік 2026 до нас все ближче, але ще є час подумати про подарунки для близьких та друзів. Ми зазвичай намагаємося обрати те, що на наш погляд може найбільше сподобатися людині. Але, як підказують астрологи, навіть найдорожча річ може зіпсувати святковий настрій, якщо вона суперечить характеру знаку Зодіаку. Тому варто врахувати й енергетику подарунка.

Новини.LIVE розповідає, які подарунки на Новий рік 2026 краще не дарувати кожному знаку Зодіаку, щоб не зіпсувати свято.

Реклама
Читайте також:

Що категорично не можна дарувати на Новий рік 2026 за знаком Зодіаку

Овен

Вогняні та впевнені Овни ненавидять банальність та обмеження. Тому для них найгірший подарунок це:

  • сувеніри;
  • безликі статуетки та вази;
  • речі без практичної користі;
  • речі, які натякають, як "правильно" жити;
  • щоденники з жорстким плануванням.
Телець

Тельці цінують якість і комфорт, тому дешеві дрібнички або подарунки на один раз можуть їх розчарувати. Не найкраща ідея дарувати щось крихке або не практичне.

Близнюки

Для Близнюків важливі емоції та новизна. Не варто дарувати їм нудні, надто серйозні або одноманітні речі:

  • книги без урахування інтересів;
  • стандартні канцелярські набори;
  • сувеніри.
Рак

Раки дуже чутливі до енергетики речей. Краще уникати подарунків з негативним підтекстом, натяками на проблеми або критику. До прикладу, речі з жартами про вік, вагу, особисті слабкості, книги чи курси з посилом "вам треба змінитися".

Лев

Леви люблять увагу і відчуття значущості. Тому дешеві або надто скромні подарунки можуть сприйматися як знецінення. Не даруйте подарунки без святкового оформлення та ефекту вау, речі з мас-маркету, обрані поспіхом дрібниці.

Діва

Діви практичні та уважні до деталей. Вони не оцінять у новорічну ніч хаотичні, нефункціональні або неякісні речі.

Терези

Терези люблять вишуканість та естетику. Подарунки без смаку, надто яскраві або які виглядають дешевими й неякісними можуть зіпсувати Новий рік.

Скорпіон

Скорпіони не люблять поверхневі подарунки. Не варто дарувати їм щось, що виглядає нещиро або зроблене поспіхом.

Стрілець

Стрільці цінують свободу та рух. Подарунки, які обмежують, зобов'язують або прив'язують до рутини, їм не до душі.

Козеріг

Козероги орієнтовані на результат і сенс. Не варто дарувати їм марні дрібнички або гумористичні подарунки без практичної цінності.

Водолій

Водолії люблять оригінальність, креатив та технології. Подарунки без ідеї, повторювані або надто шаблонні їх швидко розчарують.

Риби

Риби тонко відчувають настрій і підтекст. Не варто дарувати речі без душі або ті, що руйнують святкову атмосферу.

Також пропонуємо інші астрологічні теми до зимових свят

Якою була б ваша ідеальна ялинка, якби ви обирали її за знаком Зодіаку.

Яке вбрання варто вдягнути на Новий рік 2026 кожному знаку Зодіаку, щоб привабити удачу.

Кому пощастить зустріти Новий 2026 рік вже з другою половинкою.

подарунки Астрологія знаки Зодіаку свято Новий рік 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації