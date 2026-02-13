Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу на вихідні, 14-15 лютого 2026, за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У ці вихідні, 14-15 лютого, містичні карти Таро віщують несподівану удачу чотирьом знакам Зодіаку. Доля готує щасливчикам особливі моменти, які можуть змінити не тільки настрій, а й навіть подальший напрямок життя. Саме зараз важливо не проґавити шанс і правильно скористатися підказками.

Новини.LIVE розповідає, для кого з представників зодіакального кола цей вікенд стане особливо щасливим.

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Для вас ці вихідні стануть часом емоційного оновлення та приємних сюрпризів. "Туз Кубків" говорить про нові почуття та теплі зустрічі. Можливі хороші новини, пов'язані з родиною, домом або особистими планами. Ви можете отримати зізнання, приємне повідомлення або відчути, що вас нарешті почули. Найбільшу удачу вам принесе щирість та відкритість.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Вихідні стануть для вас часом усвідомлення власної цінності. Перевернута "Дев'ятка Пентаклів" каже про те, що ви недооцінювали свої можливості. Можливі приємні бонуси: повернення боргу, подарунок або вигідна покупка. Також це гарний період для вкладень у себе — зовнішність, навчання, здоров'я. Дозвольте собі трохи більше комфорту та маленьких радощів.

Терези — карта Таро "Сонце"

Ви опинитесь у справжньому промені удачі. "Сонце" — одна з найсильніших карт у колоді Таро, і вона говорить про радість та успіх. У ці вихідні ви можете отримати компліменти, підтримку або довгоочікуваний результат. Особливо пощастить у справах кохання та спілкування. Можлива романтична зустріч, примирення або важлива розмова, яка все розставить на свої місця. Не ховайте свої емоції — зараз саме час сяяти та надихати інших.

Скорпіон — карта Таро "Туз Жезлів" (перевернута)

Вихідні принесуть новий поштовх до змін. "Туз Жезлів" у перевернутому вигляді розповідає про відкладену можливість, яка нарешті почне реалізовуватися. Можливі пропозиції щодо роботи, творчого проєкту або додаткового заробітку. Також це гарний час для початку особистих змін — нових звичок, планів, рішень. Не бійтеся зробити перший крок.

