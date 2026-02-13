Какие знаки Зодиака получат безумную удачу на выходные, 14-15 февраля 2026, по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

В эти выходные, 14-15 февраля, мистические карты Таро пророчат неожиданную удачу четырем знакам Зодиака. Судьба готовит счастливчикам особые моменты, которые могут изменить не только настроение, но и даже дальнейшее направление жизни. Именно сейчас важно не упустить шанс и правильно воспользоваться подсказками.

Новини.LIVE рассказывает, для кого из представителей зодиакального круга этот уикенд станет особенно счастливым.

Рак — карта Таро "Туз Кубков"

Для вас эти выходные станут временем эмоционального обновления и приятных сюрпризов. "Туз Кубков" говорит о новых чувствах и теплых встречах. Возможны хорошие новости, связанные с семьей, домом или личными планами. Вы можете получить признание, приятное сообщение или почувствовать, что вас наконец-то услышали. Наибольшую удачу вам принесет искренность и открытость.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Выходные станут для вас временем осознания собственной ценности. Перевернутая "Девятка Пентаклей" говорит о том, что вы недооценивали свои возможности. Возможны приятные бонусы: возврат долга, подарок или выгодная покупка. Также это хороший период для вложений в себя — внешность, обучение, здоровье. Позвольте себе немного больше комфорта и маленьких радостей.

Весы — карта Таро "Солнце"

Вы окажетесь в настоящем луче удачи. "Солнце" — одна из самых сильных карт в колоде Таро, и она говорит о радости и успехе. В эти выходные вы можете получить комплименты, поддержку или долгожданный результат. Особенно повезет в делах любви и общения. Возможна романтическая встреча, примирение или важный разговор, который все расставит на свои места. Не прячьте свои эмоции — сейчас самое время сиять и вдохновлять других.

Скорпион — карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Выходные принесут новый толчок к переменам. "Туз Жезлов" в перевернутом виде рассказывает об отложенной возможности, которая наконец-то начнет реализовываться. Возможны предложения по работе, творческому проекту или дополнительному заработку. Также это хорошее время для начала личных изменений — новых привычек, планов, решений. Не бойтесь сделать первый шаг.

