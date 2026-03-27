Навський Великдень 2026: що за свято і як слід провести цей день

Навський Великдень — особливе давнє свято в українській культурі. Це день, коли слід вшанувати померлих родичів та предків. З цією подією пов'язано чимало традицій та звичаїв, яких дотримуються і досі.

Що таке Навський Великдень

Це свято виникло ще у дохристиянські часи. Особливо поширене було на Київщині, Поділлі та Лівобережжі. Його назва походить від старослов'янського слова "нав", що означало померлого або світ мертвих. Тому інша назва цього дня — Мертвецький Великдень. Залежно від регіону України цю дату називали також: Мавським, Бабським або Дамським Великоднем.

Попри те, що Навський Великдень часто називають "святом", це день пам'яті та вшанування померлих предків, батьків. Наші пращури вірили, що душі померлих залишаються поруч і потребують уваги. Культ вшанування прадідів згодом тісно переплівся з християнством і трансформувалися у поминальні дні, зокрема Проводи та батьківські суботи.

Коли Навський Великдень у 2026 році

Дата цього свята не є фіксованою, вона залежить від регіону та народних традицій. Найчастіше Мертвецький Великдень зустрічають:

у Чистий четвер перед Великоднем (2026 року це 9 квітня ) — центральні та північні області;

) — центральні та північні області; у перший четвер після Великодня (16 квітня) — в інших місцевостях;

на 25-й день після Великодня.

Які існують традиції та звичаї Навського Великодня

Ця дата оповита містикою, але головна її традиції все ж вшанування померлих рідних. Вважалося, що якщо не згадати предків, їхні душі сумуватимуть. Люди обов'язково йшли на кладовище, приносили крашанки, паску або іншу їжу. Частину залишали на могилах або віддавали як милостиню.

У народі вірила, що саме в цей день душі померлих можуть приходити до своїх домівок або до близьких. Тому у ніч перед святом на столі залишали їжу для душ померлих. Часто це були великодні страви — яйця, паска. Їжу також клали на підвіконня, ніби запрошуючи предків до дому. Ставили свічки на вікнах, щоб "освітити дорогу" душам.

Особливе значення мало частування бідних, дітей або випадкових людей. Вірили, що через них можна передати дари померлим родичам і зробити добру справу. Також вважалося, що не можна відмовляти тим, хто просить допомоги. У народі казали: через таких людей до вас можуть звертатися душі предків.

На Волині та Поліссі згадували також "мавок" — душі дітей, які не встигли народитися або не хрещених дітей. Саме звідси походить одна з назв свята — Мавський Великдень. Цікаво, що мотиви цього дня знайшли відображення навіть у літературі, зокрема в творі Григорія Квітки-Основ'яненка "Мертвецький Великдень".

Що не можна робити на Навський Великдень

Щоб проявити повагу до предків, цього дня не можна:

працювати на городі або в саду;

прати або прибирати в домі;

шити чи вишивати;

білити хату;

займатися будь-якою важкою роботою;

прибирати могили (це треба робити раніше).

