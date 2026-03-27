День ангела у квітні 2026 за церковним календарем: кого привітати

День ангела — особливе свято для кожного вірянина, коли церква вшановує святого, ім'я якого носить людина. За новим церковним календарем на квітень, свої іменини святкуватимуть як власники популярних імен, так і рідкісних.

Новини.LIVE ділиться церковним календарем іменин на квітень 2026 року, який підкаже кого вітати, а молодим батькам допоможе підібрати ім'я для новонародженої дитини.

Хто святкує іменини у квітні 2026 за новим церковним календарем

1 квітня

Іван, Макар, Сергій, Юхим, Марія.

2 квітня

Георгій, Григорій, Юхим.

3 квітня

Мартін, Микита, Феодосія.

4 квітня

Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Матвій, Федір, Марія, Варвара.

5 квітня

Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен, Агафія, Вероніка.

6 квітня

Іван, Григорій, Павло, Севастьян, Петро, Яків, Меланія, Анастасія.

7 квітня

Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія, Акуліна, Софія.

8 квітня

Іван, Сергій, Марія, Ілона.

9 квітня

Гаврило, Вадим.

10 квітня

Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків, Вікторія, Зоя.

11 квітня

Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

12 квітня

Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія, Тамара.

13 квітня

Дмитро, Георгій, Марфа, Євгенія, Оксана.

14 квітня

Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

15 квітня

Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Олександр, Севастьян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.

16 квітня

Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка.

17 квітня

Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

18 квітня

Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара, Дарина, Лариса.

19 квітня

Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрена, Анастасія, Сусанна.

20 квітня

Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.

21 квітня

Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Теодор, Федір, Яків, Ян, Юлія.

22 квітня

Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

23 квітня

Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.

24 квітня

Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Олексій, Хома, Єлизавета, Ангеліна.

25 квітня

Василь, Марк, Сергій, Ніка, Інеса, Дарія.

26 квітня

Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра, Віолетта.

27 квітня

Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

28 квітня

Віталій, Кирило, Максим, Ганна, Інна.

29 квітня

Арсеній, Артем, Богдан, Василь, Лариса.

30 квітня

Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків, Ольга, Оксана.

