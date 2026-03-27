День ангела у квітні 2026 за церковним календарем: кого привітати
День ангела — особливе свято для кожного вірянина, коли церква вшановує святого, ім'я якого носить людина. За новим церковним календарем на квітень, свої іменини святкуватимуть як власники популярних імен, так і рідкісних.
Новини.LIVE ділиться церковним календарем іменин на квітень 2026 року, який підкаже кого вітати, а молодим батькам допоможе підібрати ім'я для новонародженої дитини.
Хто святкує іменини у квітні 2026 за новим церковним календарем
- 1 квітня
Іван, Макар, Сергій, Юхим, Марія.
- 2 квітня
Георгій, Григорій, Юхим.
- 3 квітня
Мартін, Микита, Феодосія.
- 4 квітня
Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Матвій, Федір, Марія, Варвара.
- 5 квітня
Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен, Агафія, Вероніка.
- 6 квітня
Іван, Григорій, Павло, Севастьян, Петро, Яків, Меланія, Анастасія.
- 7 квітня
Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія, Акуліна, Софія.
- 8 квітня
Іван, Сергій, Марія, Ілона.
- 9 квітня
Гаврило, Вадим.
- 10 квітня
Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків, Вікторія, Зоя.
- 11 квітня
Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.
- 12 квітня
Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія, Тамара.
- 13 квітня
Дмитро, Георгій, Марфа, Євгенія, Оксана.
- 14 квітня
Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
- 15 квітня
Андрій, Аристарх, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Олександр, Севастьян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.
- 16 квітня
Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка.
- 17 квітня
Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
- 18 квітня
Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара, Дарина, Лариса.
- 19 квітня
Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрена, Анастасія, Сусанна.
- 20 квітня
Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.
- 21 квітня
Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Теодор, Федір, Яків, Ян, Юлія.
- 22 квітня
Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.
- 23 квітня
Анатолій, Опанас, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія.
- 24 квітня
Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Олексій, Хома, Єлизавета, Ангеліна.
- 25 квітня
Василь, Марк, Сергій, Ніка, Інеса, Дарія.
- 26 квітня
Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра, Віолетта.
- 27 квітня
Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.
- 28 квітня
Віталій, Кирило, Максим, Ганна, Інна.
- 29 квітня
Арсеній, Артем, Богдан, Василь, Лариса.
- 30 квітня
Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків, Ольга, Оксана.
Дізнавайтесь у яку дату православні віряни відзначатимуть Великдень у 2026 році.
