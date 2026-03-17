Церковний календар на квітень 2026: коли Вербна неділя і Великдень

Віряни у Чернівцях святкують Вербну неділю. Фото: shpalta.media

Квітень для православних вірян в Україні буде надзвичайно важливим. Саме у другий місяць весни ми зустрінемо Страсний тиждень, Лазареву суботу, Вербну неділю та найголовніше свято — Світле Христове Воскресіння або Великдень.

Новини.LIVE ділиться православним церковним календарем свят на квітень 2026 року.

Читайте також:

Церковний календар — які важливі свята та дати зустрінемо у квітні 2026

Календар православних свят на квітень 2026:

1 квітня — преподобної Марії Єгипетської; мучеників Геронтія і Василіда;

— преподобної Марії Єгипетської; мучеників Геронтія і Василіда; 2 квітня — Великий канон Андрія Критського;

— Великий канон Андрія Критського; 3 квітня — преподобного Тита, чудотворця;

— преподобного Тита, чудотворця; 4 квітня — Лазарева субота (Воскрешення праведного Лазаря) ;

— ; 5 квітня — Вербна неділя; Вхід Господній в Єрусалим ;

— ; 6 квітня — початок Страсного тижня (Великий понеділок) ; преподобної Марії Єгипетської;

— ; преподобної Марії Єгипетської; 7 квітня — Великий вівторок ; священномученика Георгія, сповідника;

— ; священномученика Георгія, сповідника; 8 квітня — Велика середа; апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма;

— апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма; 9 квітня — Великий четвер або Спомин Таємної вечері (Чистий четвер) ;

— ; 10 квітня — Страсна п'ятниця або Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа ;

— ; 11 квітня — Велика (Страсна) субота ;

— ; 12 квітня — Світле Христове Воскресіння або Великдень ;

— ; 13 квітня — Світлий понеділок; початок Пасхального тижня ;

— ; 14 квітня — Світлий вівторок ; святителя Мартина, папи Римського;

— ; святителя Мартина, папи Римського; 15 квітня — Світла середа ; благовірного великого князя Мстислава Володимировича; мучениць Василіси й Анастасії;

— ; благовірного великого князя Мстислава Володимировича; мучениць Василіси й Анастасії; 16 квітня — Світлий четвер ; мучениць Агафії, Ірини та Хіонії;

— ; мучениць Агафії, Ірини та Хіонії; 17 квітня — Світла п'ятниця ; священномученика Симеона, єпископа Перського, та з ним пресвітерів Авделая і Ананії, мученика Хусдазата, євнуха, та мучеників Фусика, Азата, Аскитреї та інших;

— ; священномученика Симеона, єпископа Перського, та з ним пресвітерів Авделая і Ананії, мученика Хусдазата, євнуха, та мучеників Фусика, Азата, Аскитреї та інших; 18 квітня — Світла субота ;

— ; 19 квітня — Антипасха, 2-а неділя після Великодня, апостола Фоми ;

— ; 20 квітня — 2-й тиждень після Великодня ; святителів Григорія та Анастасія Синаїта, патріархів Антіохійських; Кіпрської ікони Божої Матері;

— ; святителів Григорія та Анастасія Синаїта, патріархів Антіохійських; Кіпрської ікони Божої Матері; 21 квітня — мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших;

— мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших; 22 квітня — Іверської ікони Божої Матері;

— Іверської ікони Божої Матері; 23 квітня — великомученика Юрія Переможця; мучениці цариці Олександри;

— великомученика Юрія Переможця; мучениці цариці Олександри; 24 квітня — святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів; преподобної Єлизавети, чудотвориці;

— святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів; преподобної Єлизавети, чудотвориці; 25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка;

— святого апостола і євангеліста Марка; 26 квітня — Третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць; святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших;

— Третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць; святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших; 27 квітня — апостола від 70-ти та священномученика Симеона, родича Господнього; Львівської ікони Божої Матері;

— апостола від 70-ти та священномученика Симеона, родича Господнього; Львівської ікони Божої Матері; 28 квітня — святих мучеників Максима і Дади;

— святих мучеників Максима і Дади; 29 квітня — святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;

— святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона; 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Також ділимося календарем свят та вихідних на квітень 2026 року. Ви дізнаєтесь скільки буде вихідних днів у другий місяць весни та які професійні, міжнародні та державні свята зустрінемо.