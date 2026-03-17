Головна Свята Церковний календар на квітень 2026: коли Вербна неділя і Великдень

Церковний календар на квітень 2026: коли Вербна неділя і Великдень

Дата публікації: 17 березня 2026 06:01
Віряни у Чернівцях святкують Вербну неділю. Фото: shpalta.media

Квітень для православних вірян в Україні буде надзвичайно важливим. Саме у другий місяць весни ми зустрінемо Страсний тиждень, Лазареву суботу, Вербну неділю та найголовніше свято — Світле Христове Воскресіння або Великдень.

Новини.LIVE ділиться православним церковним календарем свят на квітень 2026 року. 

Реклама
Календар православних свят на квітень 2026:

  • 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської; мучеників Геронтія і Василіда;
  • 2 квітня — Великий канон Андрія Критського;
  • 3 квітня — преподобного Тита, чудотворця;
  • 4 квітняЛазарева субота (Воскрешення праведного Лазаря);
  • 5 квітняВербна неділя; Вхід Господній в Єрусалим;
  • 6 квітняпочаток Страсного тижня (Великий понеділок); преподобної Марії Єгипетської;
  • 7 квітняВеликий вівторок; священномученика Георгія, сповідника;
  • 8 квітняВелика середа; апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма;
  • 9 квітняВеликий четвер або Спомин Таємної вечері (Чистий четвер);
  • 10 квітняСтрасна п'ятниця або Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа;
  • 11 квітняВелика (Страсна) субота;
  • 12 квітняСвітле Христове Воскресіння або Великдень;
  • 13 квітняСвітлий понеділок; початок Пасхального тижня;
  • 14 квітняСвітлий вівторок; святителя Мартина, папи Римського;
  • 15 квітняСвітла середа; благовірного великого князя Мстислава Володимировича; мучениць Василіси й Анастасії;
  • 16 квітняСвітлий четвер; мучениць Агафії, Ірини та Хіонії;
  • 17 квітняСвітла п'ятниця; священномученика Симеона, єпископа Перського, та з ним пресвітерів Авделая і Ананії, мученика Хусдазата, євнуха, та мучеників Фусика, Азата, Аскитреї та інших;
  • 18 квітняСвітла субота;
  • 19 квітняАнтипасха, 2-а неділя після Великодня, апостола Фоми;
  • 20 квітня2-й тиждень після Великодня; святителів Григорія та Анастасія Синаїта, патріархів Антіохійських; Кіпрської ікони Божої Матері;
  • 21 квітня — мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших;
  • 22 квітня — Іверської ікони Божої Матері;
  • 23 квітня — великомученика Юрія Переможця; мучениці цариці Олександри;
  • 24 квітня — святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів; преподобної Єлизавети, чудотвориці;
  • 25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка;
  • 26 квітня — Третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць; святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших;
  • 27 квітня — апостола від 70-ти та священномученика Симеона, родича Господнього; Львівської ікони Божої Матері;
  • 28 квітня — святих мучеників Максима і Дади;
  • 29 квітня — святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;
  • 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Також ділимося календарем свят та вихідних на квітень 2026 року. Ви дізнаєтесь скільки буде вихідних днів у другий місяць весни та які професійні, міжнародні та державні свята зустрінемо.

Світлана Конюшенко - Редактор

Світлана Конюшенко
