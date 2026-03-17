Церковний календар на квітень 2026: коли Вербна неділя і Великдень
Дата публікації: 17 березня 2026 06:01
Квітень для православних вірян в Україні буде надзвичайно важливим. Саме у другий місяць весни ми зустрінемо Страсний тиждень, Лазареву суботу, Вербну неділю та найголовніше свято — Світле Христове Воскресіння або Великдень.
Новини.LIVE ділиться православним церковним календарем свят на квітень 2026 року.
Календар православних свят на квітень 2026:
- 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської; мучеників Геронтія і Василіда;
- 2 квітня — Великий канон Андрія Критського;
- 3 квітня — преподобного Тита, чудотворця;
- 4 квітня — Лазарева субота (Воскрешення праведного Лазаря);
- 5 квітня — Вербна неділя; Вхід Господній в Єрусалим;
- 6 квітня — початок Страсного тижня (Великий понеділок); преподобної Марії Єгипетської;
- 7 квітня — Великий вівторок; священномученика Георгія, сповідника;
- 8 квітня — Велика середа; апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма;
- 9 квітня — Великий четвер або Спомин Таємної вечері (Чистий четвер);
- 10 квітня — Страсна п'ятниця або Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа;
- 11 квітня — Велика (Страсна) субота;
- 12 квітня — Світле Христове Воскресіння або Великдень;
- 13 квітня — Світлий понеділок; початок Пасхального тижня;
- 14 квітня — Світлий вівторок; святителя Мартина, папи Римського;
- 15 квітня — Світла середа; благовірного великого князя Мстислава Володимировича; мучениць Василіси й Анастасії;
- 16 квітня — Світлий четвер; мучениць Агафії, Ірини та Хіонії;
- 17 квітня — Світла п'ятниця; священномученика Симеона, єпископа Перського, та з ним пресвітерів Авделая і Ананії, мученика Хусдазата, євнуха, та мучеників Фусика, Азата, Аскитреї та інших;
- 18 квітня — Світла субота;
- 19 квітня — Антипасха, 2-а неділя після Великодня, апостола Фоми;
- 20 квітня — 2-й тиждень після Великодня; святителів Григорія та Анастасія Синаїта, патріархів Антіохійських; Кіпрської ікони Божої Матері;
- 21 квітня — мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших;
- 22 квітня — Іверської ікони Божої Матері;
- 23 квітня — великомученика Юрія Переможця; мучениці цариці Олександри;
- 24 квітня — святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів; преподобної Єлизавети, чудотвориці;
- 25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка;
- 26 квітня — Третя неділя після Пасхи, святих жінок-мироносиць; святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших;
- 27 квітня — апостола від 70-ти та священномученика Симеона, родича Господнього; Львівської ікони Божої Матері;
- 28 квітня — святих мучеників Максима і Дади;
- 29 квітня — святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;
- 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
