Що слід зробити перед Великоднем 2026 — прості справи, щоб привабити щастя

Великдень 2026 — що зробити перед святом, щоб привабити щастя
Вже скоро українці зустрічатимуть Воскресіння Христове. Католики святкуватимуть вже 5 квітня, а православні відзначать Великдень 12 квітня. Традиційно, кожен вірянин ретельно готується до свята, щоб зустріти цю світлу дату у гармонії. Є прості справи та давні традиції, які, за народними віруваннями, допомагають привабити щастя, достаток і удачу в дім.
Новини.LIVE розповідає, що обов'язково варто зробити перед Великоднем, щоб свято принесло не лише радість, а й добрі зміни у життя.
Що треба обов'язково зробити перед Великоднем 2026 — головні справи
Генеральне прибирання
Підготовка до кожного великого свята починається з прибирання. Такий простий ритуал звільняє нас від усього зайвого, не тільки у матеріальному плані, а й в духовному. Чистий простір приносить відчуття гармонії та затишку. А це налаштовує на позитивні зміни.
Що треба зробити обов'язково:
- переберіть речі у шафах, позбудьтеся непотрібного мотлоху, те, що в гарному стані, віддайте на благодійність;
- вимийте усі закутки та місця, які зазвичай залишаються поза увагою;
- помийте вікна (за прикметами, чисті вікна приваблюють удачу та щастя);
- витріть пилюку на високих полицях і за шафами;
- виперіть штори та тюлі;
- очистіть килими;
- помийте підлогу;
- вимийте усю кухню (готувати страви на Великдень можна лише в чистому просторі, тоді вони принесуть достаток та здоров'я).
Існує цікава народна прикмета: підлогу перед Великоднем бажано мити за годинниковою стрілкою, починаючи з кутків і поступово рухаючись до центру кімнати. Вважалося, що так у дім "притягується" достаток. Також за традицією, всі роботи з прибирання потрібно завершити до Страсної п'ятниці.
Святкове вбрання
З давніх-давен українці вірили, що Великдень слід зустрічати у новому та чистому одязі. Навіть одна нова річ у гардеробі вважалася добрим знаком. Батьки також намагалися подарувати дітям обновку — на щастя та добру долю. Такі дрібниці створюють особливий настрій свята і допомагають відчути атмосферу оновлення.
Великодня свічка
Одна з важливих великодніх традицій в Україні — запалювати свічку під час святкової служби. В давнину її часто виготовляли власноруч із воску та прикрашали сухими квітами. Після служби запалену свічку несли додому і вірили, що вона має захисну силу. Її зберігали цілий рік — до наступного Великодня або Чистого четверга. Звичайно, сьогодні не обов'язково самостійно виготовляти свічку. Її можна заздалегідь придбати у магазині або у церкві.
Окремо свічку запалювали у ніч перед Великоднем. Її запалювали перед іконами і залишали світло на всю ніч.
Писанки та крашанки
В українській культурі Писанки та крашанки це один з головних символів Великодня. Наші предки розписували десятки писанок, дарували родичам, друзям та сусідам. Сьогодні ця культура повертається. Можна піти на майстер-клас, щоб створити власну писанку, дізнатися про значення символів та орнаментів.
Крашанки традиційно готують у передвеликодню суботу. Найпоширенішим кольором був і залишається червоний. Його отримували за допомогою лушпиння цибулі. Часто яйця прикрашали листочками трави або рослин, щоб створити природні орнаменти.
Паска
Випікання паски — одна з головних великодніх традицій. Найчастіше господині починали готувати у Чистий четвер або у суботу перед святом. Перед тим як поставити тісто в піч, його хрестили. Під час випікання паски в домі намагалися зберігати тишу та спокій: не шуміли, не сварилися, не грюкали дверима. Вважалося, що від цього залежить, наскільки вдалою вийде паска.
Великодній кошик
До святкового кошика традиційно кладуть:
- паску;
- крашанки та писанки;
- ковбасу або шинку;
- сало;
- сир і масло;
- сіль;
- хрін;
- свічку;
У деяких регіонах додають також воду, часник або очищені яйця. Кошик накривають вишитим рушником і несуть до церкви для освячення.
