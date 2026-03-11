Що слід зробити перед Великоднем 2026 — прості справи, щоб привабити щастя

Підготовка до свята Великодня. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро українці зустрічатимуть Воскресіння Христове. Католики святкуватимуть вже 5 квітня, а православні відзначать Великдень 12 квітня. Традиційно, кожен вірянин ретельно готується до свята, щоб зустріти цю світлу дату у гармонії. Є прості справи та давні традиції, які, за народними віруваннями, допомагають привабити щастя, достаток і удачу в дім.

Новини.LIVE розповідає, що обов'язково варто зробити перед Великоднем, щоб свято принесло не лише радість, а й добрі зміни у життя.

Що треба обов'язково зробити перед Великоднем 2026 — головні справи

Генеральне прибирання

Підготовка до кожного великого свята починається з прибирання. Такий простий ритуал звільняє нас від усього зайвого, не тільки у матеріальному плані, а й в духовному. Чистий простір приносить відчуття гармонії та затишку. А це налаштовує на позитивні зміни.

Що треба зробити обов'язково:

переберіть речі у шафах, позбудьтеся непотрібного мотлоху, те, що в гарному стані, віддайте на благодійність;

вимийте усі закутки та місця, які зазвичай залишаються поза увагою;

помийте вікна (за прикметами, чисті вікна приваблюють удачу та щастя);

витріть пилюку на високих полицях і за шафами;

виперіть штори та тюлі;

очистіть килими;

помийте підлогу;

вимийте усю кухню (готувати страви на Великдень можна лише в чистому просторі, тоді вони принесуть достаток та здоров'я).

Існує цікава народна прикмета: підлогу перед Великоднем бажано мити за годинниковою стрілкою, починаючи з кутків і поступово рухаючись до центру кімнати. Вважалося, що так у дім "притягується" достаток. Також за традицією, всі роботи з прибирання потрібно завершити до Страсної п'ятниці.

Святкове вбрання

З давніх-давен українці вірили, що Великдень слід зустрічати у новому та чистому одязі. Навіть одна нова річ у гардеробі вважалася добрим знаком. Батьки також намагалися подарувати дітям обновку — на щастя та добру долю. Такі дрібниці створюють особливий настрій свята і допомагають відчути атмосферу оновлення.

Великодня свічка

Одна з важливих великодніх традицій в Україні — запалювати свічку під час святкової служби. В давнину її часто виготовляли власноруч із воску та прикрашали сухими квітами. Після служби запалену свічку несли додому і вірили, що вона має захисну силу. Її зберігали цілий рік — до наступного Великодня або Чистого четверга. Звичайно, сьогодні не обов'язково самостійно виготовляти свічку. Її можна заздалегідь придбати у магазині або у церкві.

Окремо свічку запалювали у ніч перед Великоднем. Її запалювали перед іконами і залишали світло на всю ніч.

Писанки та крашанки

В українській культурі Писанки та крашанки це один з головних символів Великодня. Наші предки розписували десятки писанок, дарували родичам, друзям та сусідам. Сьогодні ця культура повертається. Можна піти на майстер-клас, щоб створити власну писанку, дізнатися про значення символів та орнаментів.

Крашанки традиційно готують у передвеликодню суботу. Найпоширенішим кольором був і залишається червоний. Його отримували за допомогою лушпиння цибулі. Часто яйця прикрашали листочками трави або рослин, щоб створити природні орнаменти.

Паска

Випікання паски — одна з головних великодніх традицій. Найчастіше господині починали готувати у Чистий четвер або у суботу перед святом. Перед тим як поставити тісто в піч, його хрестили. Під час випікання паски в домі намагалися зберігати тишу та спокій: не шуміли, не сварилися, не грюкали дверима. Вважалося, що від цього залежить, наскільки вдалою вийде паска.

Великодній кошик

До святкового кошика традиційно кладуть:

паску;

крашанки та писанки;

ковбасу або шинку;

сало;

сир і масло;

сіль;

хрін;

свічку;

У деяких регіонах додають також воду, часник або очищені яйця. Кошик накривають вишитим рушником і несуть до церкви для освячення.

