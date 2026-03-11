Что нужно сделать перед Пасхой 2026 — простые дела, чтобы привлечь счастье

Пасха 2026 — как подготовиться к празднику, чтобы привлечь счастье
Весной нас ожидает одно из наибольших религиозных праздников Воскресение Христово. Католики будут праздновать Пасху уже 5 апреля, а православные — 12 апреля. Традиционно, украинцы заранее готовятся к празднику, чтобы встретить светлую дату в гармонии. Есть простые дела и давние традиции, которые, по народным верованиям, помогают привлечь счастье, достаток и удачу в дом.
Новини.LIVE рассказывает, что обязательно стоит сделать перед Пасхой, чтобы праздник принес не только радость, но и добрые изменения в жизни.
Что надо обязательно сделать перед Пасхой 2026 — главные дела
Генеральная уборка
Подготовка к каждому большому празднику начинается с уборки. Такой простой ритуал освобождает нас от всего лишнего, не только в материальном плане, но и в духовном. Чистое пространство приносит ощущение гармонии и уюта. А это настраивает на позитивные изменения.
Что надо сделать обязательно:
- переберите вещи в шкафах, избавьтесь от ненужного хлама, то, что в хорошем состоянии, отдайте на благотворительность;
- вымойте все закоулки и места, которые обычно остаются без внимания;
- помойте окна (по приметам, чистые окна привлекают удачу и счастье);
- вытрите пыль на высоких полках и за шкафами;
- постирайте шторы и тюли;
- очистите ковры;
- помойте пол;
- вымойте всю кухню (готовить блюда на Пасху можно только в чистом пространстве, тогда они принесут достаток и здоровье).
Существует интересная народная примета: пол перед Пасхой желательно мыть по часовой стрелке, начиная с углов и постепенно двигаясь к центру комнаты. Считалось, что так в дом "притягивается" достаток. Также по традиции, все работы по уборке нужно завершить до Страстной пятницы.
Праздничный наряд
Издавна украинцы верили, что Пасху следует встречать в новой и чистой одежде. Даже одна новая вещь в гардеробе считалась хорошим знаком. Родители также старались подарить детям обновку — на счастье и добрую судьбу. Такие мелочи создают особое настроение праздника и помогают почувствовать атмосферу обновления.
Пасхальная свеча
Одна из важных пасхальных традиций в Украине — зажигать свечу во время праздничной службы. В древности ее часто изготавливали собственноручно из воска и украшали сухими цветами. После службы зажженную свечу несли домой и верили, что она имеет защитную силу. Ее хранили целый год — до следующей Пасхи или Чистого четверга. Конечно, сегодня не обязательно самостоятельно изготавливать свечу. Ее можно заранее приобрести в магазине или в церкви.
Отдельно свечу зажигали в ночь перед Пасхой. Ее зажигали перед иконами и оставляли свет на всю ночь.
Писанки и крашенки яйца
В украинской культуре Писанки и крашенки это один из главных символов Пасхи. Наши предки расписывали десятки писанок, дарили родственникам, друзьям и соседям. Сегодня эта культура возвращается. Можно пойти на мастер-класс, чтобы создать собственную писанку, узнать о значении символов и орнаментов.
Крашенки традиционно готовят в предпасхальную субботу. Самым распространенным цветом был и остается красный. Его получали с помощью шелухи лука. Часто яйца украшали листочками травы или растений, чтобы создать природные орнаменты.
Пасха
Выпекание кулича — одна из главных пасхальных традиций. Чаще всего хозяйки начинали готовить в Чистый четверг или в субботу перед праздником. Перед тем как поставить тесто в печь, его крестили. Во время выпекания кулича в доме старались сохранять тишину и спокойствие: не шумели, не ссорились, не хлопали дверью. Считалось, что от этого зависит, насколько удачной получится пасха.
Пасхальная корзина
В праздничную корзину традиционно кладут:
- кулич;
- пасхальные яйца и писанки;
- колбасу или ветчину;
- сало;
- сыр и масло;
- соль;
- хрен;
- свечу;
В некоторых регионах добавляют также воду, чеснок или очищенные яйца. Корзину накрывают вышитым рушником и несут в церковь для освящения.
Также делимся другими интересными новостями о праздниках в Украине
Какая новая дата Благовещения и какое значение имеет праздник для украинцев.
Когда будем праздновать Вербное воскресенье в 2026 году.
В какую дату будем отмечать Вознесение Господне и какой смысл праздника.
Читайте Новини.LIVE!