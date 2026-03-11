Что нужно сделать перед Пасхой 2026 — простые дела, чтобы привлечь счастье

Подготовка к празднику Пасхи. Коллаж: Новини.LIVE

Весной нас ожидает одно из наибольших религиозных праздников Воскресение Христово. Католики будут праздновать Пасху уже 5 апреля, а православные — 12 апреля. Традиционно, украинцы заранее готовятся к празднику, чтобы встретить светлую дату в гармонии. Есть простые дела и давние традиции, которые, по народным верованиям, помогают привлечь счастье, достаток и удачу в дом.

Новини.LIVE рассказывает, что обязательно стоит сделать перед Пасхой, чтобы праздник принес не только радость, но и добрые изменения в жизни.

Что надо обязательно сделать перед Пасхой 2026 — главные дела

Генеральная уборка

Подготовка к каждому большому празднику начинается с уборки. Такой простой ритуал освобождает нас от всего лишнего, не только в материальном плане, но и в духовном. Чистое пространство приносит ощущение гармонии и уюта. А это настраивает на позитивные изменения.

Что надо сделать обязательно:

переберите вещи в шкафах, избавьтесь от ненужного хлама, то, что в хорошем состоянии, отдайте на благотворительность;

вымойте все закоулки и места, которые обычно остаются без внимания;

помойте окна (по приметам, чистые окна привлекают удачу и счастье);

вытрите пыль на высоких полках и за шкафами;

постирайте шторы и тюли;

очистите ковры;

помойте пол;

вымойте всю кухню (готовить блюда на Пасху можно только в чистом пространстве, тогда они принесут достаток и здоровье).

Существует интересная народная примета: пол перед Пасхой желательно мыть по часовой стрелке, начиная с углов и постепенно двигаясь к центру комнаты. Считалось, что так в дом "притягивается" достаток. Также по традиции, все работы по уборке нужно завершить до Страстной пятницы.

Праздничный наряд

Издавна украинцы верили, что Пасху следует встречать в новой и чистой одежде. Даже одна новая вещь в гардеробе считалась хорошим знаком. Родители также старались подарить детям обновку — на счастье и добрую судьбу. Такие мелочи создают особое настроение праздника и помогают почувствовать атмосферу обновления.

Пасхальная свеча

Одна из важных пасхальных традиций в Украине — зажигать свечу во время праздничной службы. В древности ее часто изготавливали собственноручно из воска и украшали сухими цветами. После службы зажженную свечу несли домой и верили, что она имеет защитную силу. Ее хранили целый год — до следующей Пасхи или Чистого четверга. Конечно, сегодня не обязательно самостоятельно изготавливать свечу. Ее можно заранее приобрести в магазине или в церкви.

Отдельно свечу зажигали в ночь перед Пасхой. Ее зажигали перед иконами и оставляли свет на всю ночь.

Писанки и крашенки яйца

В украинской культуре Писанки и крашенки это один из главных символов Пасхи. Наши предки расписывали десятки писанок, дарили родственникам, друзьям и соседям. Сегодня эта культура возвращается. Можно пойти на мастер-класс, чтобы создать собственную писанку, узнать о значении символов и орнаментов.

Крашенки традиционно готовят в предпасхальную субботу. Самым распространенным цветом был и остается красный. Его получали с помощью шелухи лука. Часто яйца украшали листочками травы или растений, чтобы создать природные орнаменты.

Пасха

Выпекание кулича — одна из главных пасхальных традиций. Чаще всего хозяйки начинали готовить в Чистый четверг или в субботу перед праздником. Перед тем как поставить тесто в печь, его крестили. Во время выпекания кулича в доме старались сохранять тишину и спокойствие: не шумели, не ссорились, не хлопали дверью. Считалось, что от этого зависит, насколько удачной получится пасха.

Пасхальная корзина

В праздничную корзину традиционно кладут:

кулич;

пасхальные яйца и писанки;

колбасу или ветчину;

сало;

сыр и масло;

соль;

хрен;

свечу;

В некоторых регионах добавляют также воду, чеснок или очищенные яйца. Корзину накрывают вышитым рушником и несут в церковь для освящения.

