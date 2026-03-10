Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Когда Благовещение в 2026 году — новая дата праздника в Украине

Когда Благовещение в 2026 году — новая дата праздника в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 06:01
Когда Благовещение в Украине в 2026 году — новая дата и главные традиции
Празднование церковного праздника Благовещения. Коллаж: Новини.LIVE

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых светлых и почитаемых церковных праздников. В эту дату верующие вспоминают важное событие, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. В народной традиции день символизирует окончательное пробуждение природы.

Новини.LIVE рассказывает, когда будем отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы и какие главные традиции большого праздника.

Реклама
Читайте также:

Благовещение 2026 — какая новая дата

Как известно, еще в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. В результате даты непереходных (фиксированных) церковных праздников сместились на 13 дней раньше. Поэтому, новая и неизменная дата Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта.

Какие традиции украинского Благовещения

Конечно, в эту дату верующие обязательно посещают праздничное богослужение. В церкви освящают соль. Считается, что она будет иметь целебные свойства. Также освящают просфоры, которые используют в хозяйстве — добавляют в мед, зерно или корм для животных для хорошего урожая и защиты.

Также в этот день молятся Деве Марии о мире, здоровье и защите. Наши предки верили, на праздник небо открывается и Господь может услышать каждую молитву.

В некоторых регионах Украины на Благовещение выпускают голубей. Существует поверье, когда птицы долетят до небес, то расскажут ангелам обо всем том хорошем, что произошло за год.

Также делимся другими темами о праздниках в Украине

Когда будем праздновать Вербное воскресенье в 2026 году.

Когда в 2026 году будем отмечать Пасху.

Когда будем отмечать Вознесение Господне и какой смысл праздника.

традиции церковь Благовещение праздник дата
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации