Когда Благовещение в Украине в 2026 году — новая дата и главные традиции

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из самых светлых и почитаемых церковных праздников. В эту дату верующие вспоминают важное событие, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа. В народной традиции день символизирует окончательное пробуждение природы.

Новини.LIVE рассказывает, когда будем отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы и какие главные традиции большого праздника.

Благовещение 2026 — какая новая дата

Как известно, еще в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. В результате даты непереходных (фиксированных) церковных праздников сместились на 13 дней раньше. Поэтому, новая и неизменная дата Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта.

Какие традиции украинского Благовещения

Конечно, в эту дату верующие обязательно посещают праздничное богослужение. В церкви освящают соль. Считается, что она будет иметь целебные свойства. Также освящают просфоры, которые используют в хозяйстве — добавляют в мед, зерно или корм для животных для хорошего урожая и защиты.

Также в этот день молятся Деве Марии о мире, здоровье и защите. Наши предки верили, на праздник небо открывается и Господь может услышать каждую молитву.

В некоторых регионах Украины на Благовещение выпускают голубей. Существует поверье, когда птицы долетят до небес, то расскажут ангелам обо всем том хорошем, что произошло за год.

