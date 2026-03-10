Коли Благовіщення в Україні у 2026 році — нова дата та головні традиції

Святкування церковного свята Благовіщення. Колаж: Новини.LIVE

Одне з найсвітліших та найшанованіших церковних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цієї дати віряни згадують важливу подію, коли архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Ісуса Христа. За народними традиціями, день символізує остаточне пробудження природи.

Новини.LIVE розповідає, коли відзначатимемо Благовіщення Пресвятої Богородиці та які головні традиції великого свята.

Благовіщення 2026 — яка нова дата

Як відомо, ще у 2023 році ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Унаслідок дати неперехідних (фіксованих) церковних свят змістилися на 13 днів раніше. Тож, нова та незмінна дата Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня.

Які традиції українського Благовіщення

Звичайно, цієї дати віряни обов'язково відвідують святкове богослужіння. У церкві освячують сіль. Вважається, що вона матиме цілющі властивості. Також освячують проскури. Їх використовують у господарстві — додають у мед, зерно або корм для тварин для доброго врожаю та захисту.

Також цього дня моляться Діві Марії про мир, здоров'я та захист. Наші предки вірили, на свято небо відкривається і Господь може почути кожну молитву.

В деяких регіонах України на Благовіщення випускають голубів. Існує повір'я, коли птахи долетять до небес, то розкажуть ангелам про все те хороше, що сталося за рік.

