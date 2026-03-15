Свята у квітні 2026 — скільки буде вихідних на Великдень

Свята у квітні 2026 — скільки буде вихідних на Великдень

Дата публікації: 15 березня 2026 16:44
Календар свят на квітень 2026 — що святкуватимемо та скільки вихідних днів
Святкова хода в Києві. Фото: google.com

Квітень разом із довгоочікуваним теплом несе багато радісних і світлих подій. У другий місяць весни українці зустрічатимуть чимало державних, професійних та міжнародних свят. Зокрема День сміху, Всесвітній день здоров'я, День прикордонника України. Окрім цього, саме у квітні на нас чекає одне з найбільших релігійних свят Великдень.

Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на квітень 2026 року, який допоможе не пропустити головні події місяця.

Коли вихідні та робочі дні у квітні 2026

У квітні буде 30 днів:

  • робочі — 22;
  • вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

  • 4 та 5 квітня;
  • 11 та 12 квітня; 
  • 18 та 19 квітня;  
  • 25 та 26 квітня.

У неділю, 12 квітня, православні українці зустрічатимуть Воскресіння Господнє. Зазвичай понеділок був вихідним днем. Проте, через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". 

 

Календар свят на квітень 2026 року

Ознайомтеся з повним списком свят у квітні 2026:

  • 1 квітня — День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я; День піших прогулянок; Міжнародний день птахів або День орнітолога;
  • 2 квітня День кінолога України; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки;
  • 3 квітня — Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону; День народження кавомолки; День народження мобільного телефону; День народження штрих-коду; Всесвітній день водних тварин;
  • 4 квітняДень створення НАТО; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин;
  • 5 квітняДень створення Першої конституції України; День геолога в Україні; Католицький Великдень; День неонатолога; Міжнародний день совісті;
  • 6 квітня — День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво; Всесвітній день настільного тенісу;
  • 7 квітня — День дій проти сексуального насильства; Міжнародний день бобра; Всесвітній день здоров'я;
  • 8 квітня — Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; Міжнародний день конкурсу краси; Міжнародний день рожевого;
  • 9 квітня — Всесвітній день антикваріату
  • 10 квітняМіжнародний день братів та сестер; Всесвітній день роботи з дому;
  • 11 квітняМіжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; 
  • 12 квітняДень працівників ракетно-космічної галузі України; Великдень; Всесвітній день авіації й космонавтики; Міжнародний день безпритульних дітей; День добрих справ;
  • 13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України; Всесвітній день пам'яті жертв Катинського розстрілу; Всесвітній день рок-н-ролу;
  • 14 квітня — Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса;
  • 15 квітняДень працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку України; Міжнародний день мікроволонтерства; День пам'яті "Титаніка"; День McDonald's; Всесвітній день мистецтва;
  • 16 квітня — День врятування слона; День обізнаності про стрес;
  • 17 квітняДень пожежної охорони України; Всесвітній день боротьби з гемофілією; Всесвітній день вина Мальбек; Міжнародний день Ford Mustang;
  • 18 квітняДень пам'яток історії та культури України; День розповсюдження інформації про аутизм дорослих; Міжнародний день цирку;
  • 19 квітняУкраїнський День навколишнього середовища (День довкілля); Міжнародний день цирку; Антипасха; День проліска;
  • 20 квітня — День вдячності волонтерам;
  • 21 квітня — Міжнародний день коноплі; Всесвітній день творчості та інновацій;
  • 22 квітня — Міжнародний день Матері-Землі; Міжнародний день секретаря;
  • 23 квітняВсеукраїнський день психолога; Всесвітній день книжки та авторського права; День Шекспіра; Міжнародний день англійської мови; Всеукраїнський день психолога; Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях;
  • 24 квітня — Всесвітній день жіночого здоров'я; День водопровідника;
  • 25 квітня — Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день зцілення; Міжнародний день астрономії; Міжнародний день ДНК; Всесвітній день ветеринара;
  • 26 квітняДень міста Львів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Всесвітній день пілотів;
  • 27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття;
  • 28 квітняДень працівників швидкої медичної допомоги в Україні; Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки;
  • 29 квітня — Міжнародний день танцю; День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї; Всесвітній день бажань;
  • 30 квітняДень прикордонника України; Вальпургієва ніч; Всесвітній день мобільності та доступності; Міжнародний день джазу.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
