Календар свят на квітень 2026 — що святкуватимемо та скільки вихідних днів

Квітень разом із довгоочікуваним теплом несе багато радісних і світлих подій. У другий місяць весни українці зустрічатимуть чимало державних, професійних та міжнародних свят. Зокрема День сміху, Всесвітній день здоров'я, День прикордонника України. Окрім цього, саме у квітні на нас чекає одне з найбільших релігійних свят Великдень.

Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на квітень 2026 року, який допоможе не пропустити головні події місяця.

Коли вихідні та робочі дні у квітні 2026

У квітні буде 30 днів:

робочі — 22;

вихідні (субота та неділя) — 8.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

4 та 5 квітня;

11 та 12 квітня;

18 та 19 квітня;

25 та 26 квітня.

У неділю, 12 квітня, православні українці зустрічатимуть Воскресіння Господнє. Зазвичай понеділок був вихідним днем. Проте, через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Календар свят на квітень 2026 року

Ознайомтеся з повним списком свят у квітні 2026:

1 квітня — День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я; День піших прогулянок; Міжнародний день птахів або День орнітолога;

— День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я; День піших прогулянок; Міжнародний день птахів або День орнітолога; 2 квітня — День кінолога України ; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки;

— ; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки; 3 квітня — Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону; День народження кавомолки; День народження мобільного телефону; День народження штрих-коду; Всесвітній день водних тварин;

— Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону; День народження кавомолки; День народження мобільного телефону; День народження штрих-коду; Всесвітній день водних тварин; 4 квітня — День створення НАТО ; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин;

— ; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин; 5 квітня — День створення Першої конституції України ; День геолога в Україні ; Католицький Великдень ; День неонатолога; Міжнародний день совісті;

— ; ; ; День неонатолога; Міжнародний день совісті; 6 квітня — День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво; Всесвітній день настільного тенісу;

— День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво; Всесвітній день настільного тенісу; 7 квітня — День дій проти сексуального насильства; Міжнародний день бобра; Всесвітній день здоров'я;

— День дій проти сексуального насильства; Міжнародний день бобра; Всесвітній день здоров'я; 8 квітня — Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; Міжнародний день конкурсу краси; Міжнародний день рожевого;

— Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; Міжнародний день конкурсу краси; Міжнародний день рожевого; 9 квітня — Всесвітній день антикваріату

— Всесвітній день антикваріату 10 квітня — Міжнародний день братів та сестер ; Всесвітній день роботи з дому;

— ; Всесвітній день роботи з дому; 11 квітня — Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів ; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;

— ; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України ; Великдень ; Всесвітній день авіації й космонавтики; Міжнародний день безпритульних дітей; День добрих справ;

— ; ; Всесвітній день авіації й космонавтики; Міжнародний день безпритульних дітей; День добрих справ; 13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України ; Всесвітній день пам'яті жертв Катинського розстрілу; Всесвітній день рок-н-ролу;

— ; Всесвітній день пам'яті жертв Катинського розстрілу; Всесвітній день рок-н-ролу; 14 квітня — Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса;

— Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса; 15 квітня — День працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку України ; Міжнародний день мікроволонтерства; День пам'яті "Титаніка"; День McDonald's; Всесвітній день мистецтва;

— ; Міжнародний день мікроволонтерства; День пам'яті "Титаніка"; День McDonald's; Всесвітній день мистецтва; 16 квітня — День врятування слона; День обізнаності про стрес;

— День врятування слона; День обізнаності про стрес; 17 квітня — День пожежної охорони України ; Всесвітній день боротьби з гемофілією; Всесвітній день вина Мальбек; Міжнародний день Ford Mustang;

— ; Всесвітній день боротьби з гемофілією; Всесвітній день вина Мальбек; Міжнародний день Ford Mustang; 18 квітня — День пам'яток історії та культури України ; День розповсюдження інформації про аутизм дорослих; Міжнародний день цирку;

— ; День розповсюдження інформації про аутизм дорослих; Міжнародний день цирку; 19 квітня — Український День навколишнього середовища (День довкілля) ; Міжнародний день цирку; Антипасха; День проліска;

— ; Міжнародний день цирку; Антипасха; День проліска; 20 квітня — День вдячності волонтерам;

— День вдячності волонтерам; 21 квітня — Міжнародний день коноплі; Всесвітній день творчості та інновацій;

— Міжнародний день коноплі; Всесвітній день творчості та інновацій; 22 квітня — Міжнародний день Матері-Землі; Міжнародний день секретаря;

— Міжнародний день Матері-Землі; Міжнародний день секретаря; 23 квітня — Всеукраїнський день психолога ; Всесвітній день книжки та авторського права; День Шекспіра; Міжнародний день англійської мови; Всеукраїнський день психолога; Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях;

— ; Всесвітній день книжки та авторського права; День Шекспіра; Міжнародний день англійської мови; Всеукраїнський день психолога; Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях; 24 квітня — Всесвітній день жіночого здоров'я; День водопровідника;

— Всесвітній день жіночого здоров'я; День водопровідника; 25 квітня — Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день зцілення; Міжнародний день астрономії; Міжнародний день ДНК; Всесвітній день ветеринара;

— Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день зцілення; Міжнародний день астрономії; Міжнародний день ДНК; Всесвітній день ветеринара; 26 квітня — День міста Львів ; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Всесвітній день пілотів;

— ; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Всесвітній день пілотів; 27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття;

— День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття; 28 квітня — День працівників швидкої медичної допомоги в Україні ; Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки;

— ; Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки; 29 квітня — Міжнародний день танцю; День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї; Всесвітній день бажань;

— Міжнародний день танцю; День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї; Всесвітній день бажань; 30 квітня — День прикордонника України; Вальпургієва ніч; Всесвітній день мобільності та доступності; Міжнародний день джазу.

