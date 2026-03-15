Календар свят на квітень 2026 — що святкуватимемо та скільки вихідних днів

Свята у квітні 2026 — скільки буде вихідних на Великдень
Квітень разом із довгоочікуваним теплом несе багато радісних і світлих подій. У другий місяць весни українці зустрічатимуть чимало державних, професійних та міжнародних свят. Зокрема День сміху, Всесвітній день здоров'я, День прикордонника України. Окрім цього, саме у квітні на нас чекає одне з найбільших релігійних свят Великдень.
Новини.LIVE ділиться детальним календарем свят на квітень 2026 року, який допоможе не пропустити головні події місяця.
Коли вихідні та робочі дні у квітні 2026
У квітні буде 30 днів:
- робочі — 22;
- вихідні (субота та неділя) — 8.
Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:
- 4 та 5 квітня;
- 11 та 12 квітня;
- 18 та 19 квітня;
- 25 та 26 квітня.
У неділю, 12 квітня, православні українці зустрічатимуть Воскресіння Господнє. Зазвичай понеділок був вихідним днем. Проте, через воєнний стан усі додаткові вихідні скасовано. Це передбачено ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Календар свят на квітень 2026 року
Ознайомтеся з повним списком свят у квітні 2026:
- 1 квітня — День сміху; День дій проти сексуального насильства; День гармонії здоров'я; День піших прогулянок; Міжнародний день птахів або День орнітолога;
- 2 квітня — День кінолога України; Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книжки;
- 3 квітня — Міжнародний день рекрутера; День народження мобільного телефону; День народження кавомолки; День народження мобільного телефону; День народження штрих-коду; Всесвітній день водних тварин;
- 4 квітня — День створення НАТО; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин;
- 5 квітня — День створення Першої конституції України; День геолога в Україні; Католицький Великдень; День неонатолога; Міжнародний день совісті;
- 6 квітня — День працівника слідчих органів; Міжнародний день троянд Сараєво; Всесвітній день настільного тенісу;
- 7 квітня — День дій проти сексуального насильства; Міжнародний день бобра; Всесвітній день здоров'я;
- 8 квітня — Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; Міжнародний день конкурсу краси; Міжнародний день рожевого;
- 9 квітня — Всесвітній день антикваріату
- 10 квітня — Міжнародний день братів та сестер; Всесвітній день роботи з дому;
- 11 квітня — Міжнародний день звільнення в'язнів фашистських концтаборів; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона;
- 12 квітня — День працівників ракетно-космічної галузі України; Великдень; Всесвітній день авіації й космонавтики; Міжнародний день безпритульних дітей; День добрих справ;
- 13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України; Всесвітній день пам'яті жертв Катинського розстрілу; Всесвітній день рок-н-ролу;
- 14 квітня — Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса;
- 15 квітня — День працівників карного розшуку або День працівників кримінального розшуку України; Міжнародний день мікроволонтерства; День пам'яті "Титаніка"; День McDonald's; Всесвітній день мистецтва;
- 16 квітня — День врятування слона; День обізнаності про стрес;
- 17 квітня — День пожежної охорони України; Всесвітній день боротьби з гемофілією; Всесвітній день вина Мальбек; Міжнародний день Ford Mustang;
- 18 квітня — День пам'яток історії та культури України; День розповсюдження інформації про аутизм дорослих; Міжнародний день цирку;
- 19 квітня — Український День навколишнього середовища (День довкілля); Міжнародний день цирку; Антипасха; День проліска;
- 20 квітня — День вдячності волонтерам;
- 21 квітня — Міжнародний день коноплі; Всесвітній день творчості та інновацій;
- 22 квітня — Міжнародний день Матері-Землі; Міжнародний день секретаря;
- 23 квітня — Всеукраїнський день психолога; Всесвітній день книжки та авторського права; День Шекспіра; Міжнародний день англійської мови; Всеукраїнський день психолога; Міжнародний день дівчат в інформаційно-комунікаційних технологіях;
- 24 квітня — Всесвітній день жіночого здоров'я; День водопровідника;
- 25 квітня — Міжнародний день фінансової незалежності; Всесвітній день зцілення; Міжнародний день астрономії; Міжнародний день ДНК; Всесвітній день ветеринара;
- 26 квітня — День міста Львів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Міжнародний день пам'яті Чорнобиля; Всесвітній день пілотів;
- 27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; Міжнародний день обізнаності про донорське зачаття;
- 28 квітня — День працівників швидкої медичної допомоги в Україні; Всесвітній день охорони праці; День хімічної безпеки;
- 29 квітня — Міжнародний день танцю; День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї; Всесвітній день бажань;
- 30 квітня — День прикордонника України; Вальпургієва ніч; Всесвітній день мобільності та доступності; Міжнародний день джазу.
