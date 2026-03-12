Відео
Головна Свята Які три речі викинути з дому до Благовіщення, щоб привабити щастя

Які три речі викинути з дому до Благовіщення, щоб привабити щастя

Дата публікації: 12 березня 2026 06:01
Благовіщення 2026 — що слід викинути з дому до свята, щоб привабити щастя
Прибирання до свята Благовіщення. Колаж: Новини.LIVE

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з найважливіших свят у церковному календарі. Його ми зустрінемо вже 25 березня. Ця дата нагадує нам про важливу подію, коли архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про народження Спасителя людства. З цим днем пов'язано багато народних прикмет та традицій. Наші предки вірили, якщо перед святом очистити дім від усього зайвого, можна привабити щастя на увесь рік.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно обов'язково викинути, щоб впустити в оселю справжній добробут та злагоду.

Читайте також:

Три речі, які потрібно викинути до Благовіщення

До Благовіщення господині завершували всі домашні справи, щоб зустріти свято з чистим домом і чистими думками. Вважалося, якщо позбутися зайвого напередодні святкової дати, у житті обов'язково з'явиться місце для усього хорошого. Викинути обов'язково потрібно:

1. Торішні гілки верби

Освячені гілочки верби зберігали протягом року як оберіг. Але перед новим святковим циклом стару вербу потрібно було винести з дому або спалити. Адже вірили, вона вже виконала свою захисну роль. 

2. Старий або зношений одяг

Речі, які ви давно не носите, старий одяг, порваний або у плямах накопичують негатив і символізують бідність. Тому перед Благовіщенням радили перебрати шафи й позбутися усього зайвого. Такий обряд символічно означав звільнення від минулого та відкриття дороги для нових можливостей та щастя.

3. Битий або тріснутий посуд

За народними прикметами, пошкоджений посуд притягує у дім сварки, невдачі та біди. Саме тому його радили викидати напередодні великих свят.

Також ділимося іншими темами про свята в Україні 

Коли у 2026 році відзначатимемо Великдень.

Що слід зробити перед Великоднем, щоб привабити достаток та щастя.

У яку дату святкуватимемо Вербну неділю у 2026 році.

прикмети традиції речі прибирання Благовіщення
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
