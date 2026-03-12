Благовещение 2026 — что нужно выкинуть до праздника, чтобы привлечь счастье

Уборка к празднику Благовещения. Коллаж: Новини.LIVE

Одно из наибольших праздников в церковном календаре, которое мы встретим 25 марта, — Благовещение Пресвятой Богородицы. Эта дата напоминает нам о важном событии, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию о рождении Спасителя человечества. С этим днем связано много народных примет и традиций. Наши предки верили, если перед праздником очистить дом от всего лишнего, можно привлечь счастье на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно обязательно выбросить, чтобы впустить в дом настоящее благополучие.

Читайте также:

Три вещи, которые нужно выбросить до Благовещения

К Благовещению хозяйки завершали все домашние дела, чтобы встретить праздник с чистым домом и чистыми мыслями. Считалось, если избавиться от лишнего накануне праздничной даты, в жизни обязательно появится место для всего хорошего. Выбросить обязательно нужно:

1. Прошлогодние ветки ивы

Освященные веточки вербы хранили в течение года как оберег. Но перед новым праздничным циклом старую вербу нужно было вынести из дома или сжечь. Ведь верили, она уже выполнила свою защитную роль.

2. Старая или изношенная одежда

Вещи, которые вы давно не носите, старая одежда, порванная или в пятнах накапливают негатив и символизируют бедность. Поэтому перед Благовещением советовали перебрать шкафы и избавиться от всего лишнего. Такой обряд символически означал освобождение от прошлого и открытие дороги для новых возможностей и счастья.

3. Битая или треснувшая посуда

По народным приметам, поврежденная посуда притягивает в дом ссоры, неудачи и беды. Именно поэтому ее советовали выбрасывать накануне больших праздников.

