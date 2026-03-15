Календарь праздников на апрель 2026 — что будем праздновать и сколько выходных дней

Праздники в апреле 2026 — сколько будет выходных на Пасху
Апрель вместе с долгожданным теплом несет много радостных и светлых событий. Во второй месяц весны украинцы будут встречать немало государственных, профессиональных и международных праздников. В частности День смеха, Всемирный день здоровья, День пограничника Украины. Кроме этого, именно в апреле нас ждет один из крупнейших религиозных праздников Пасха.
Новини.LIVE делится подробным календарем праздников на апрель 2026 года, который поможет не пропустить главные события месяца.
Когда выходные и рабочие дни в апреле 2026 года
В апреле будет 30 дней:
- рабочие — 22;
- выходные (суббота и воскресенье) — 8.
Выходными в первый месяц весны станут такие даты:
- 4 и 5 апреля;
- 11 и 12 апреля;
- 18 и 19 апреля;
- 25 и 26 апреля.
В воскресенье, 12 апреля, православные украинцы будут встречать Воскресение Господне. Обычно понедельник был выходным днем. Однако, из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
Календарь праздников на апрель 2026 года
Ознакомьтесь с полным списком праздников в апреле 2026 года:
- 1 апреля — День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья; День пеших прогулок; Международный день птиц или День орнитолога;
- 2 апреля — День кинолога Украины; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
- 3 апреля — Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона; День рождения кофемолки; День рождения мобильного телефона; День рождения штрих-кода; Всемирный день водных животных;
- 4 апреля — День создания НАТО; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных;
- 5 апреля — День создания Первой конституции Украины; День геолога в Украине; Католическая Пасха; День неонатолога; Международный день совести;
- 6 апреля — День работника следственных органов; Международный день роз Сараево; Всемирный день настольного тенниса;
- 7 апреля — День действий против сексуального насилия; Международный день бобра; Всемирный день здоровья;
- 8 апреля — Международный день ромов; Международный день буддизма; Международный день конкурса красоты; Международный день розового;
- 9 апреля — Всемирный день антиквариата;
- 10 апреля — Международный день братьев и сестер; Всемирный день работы из дома;
- 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;
- 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины; Пасха; Всемирный день авиации и космонавтики; Международный день бездомных детей; День добрых дел;
- 13 апреля — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины; Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела; Всемирный день рок-н-ролла;
- 14 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса;
- 15 апреля — День работников уголовного розыска или День работников уголовного розыска Украины; Международный день микроволонтерства; День памяти "Титаника"; День McDonald's; Всемирный день искусства;
- 16 апреля — День спасения слона; День осведомленности о стрессе;
- 17 апреля — День пожарной охраны Украины; Всемирный день борьбы с гемофилией; Всемирный день вина Мальбек; Международный день Ford Mustang;
- 18 апреля — День памятников истории и культуры Украины; День распространения информации об аутизме взрослых; Международный день цирка;
- 19 апреля — Украинский День окружающей среды (День окружающей среды); Международный день цирка; Антипасха; День подснежника;
- 20 апреля — День благодарности волонтерам;
- 21 апреля — Международный день конопли; Всемирный день творчества и инноваций;
- 22 апреля — Международный день Матери-Земли; Международный день секретаря;
- 23 апреля — Всеукраинский день психолога; Всемирный день книги и авторского права; День Шекспира; Международный день английского языка; Всеукраинский день психолога; Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях;
- 24 апреля — Всемирный день женского здоровья; День водопроводчика;
- 25 апреля — Международный день финансовой независимости; Всемирный день исцеления; Международный день астрономии; Международный день ДНК; Всемирный день ветеринара;
- 26 апреля — День города Львов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти Чернобыля; Всемирный день пилотов;
- 27 апреля — День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии;
- 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи в Украине; Всемирный день охраны труда; День химической безопасности;
- 29 апреля — Международный день танца; День памяти всех жертв применения химического оружия; Всемирный день желаний;
- 30 апреля — День пограничника Украины; Вальпургиева ночь; Всемирный день мобильности и доступности; Международный день джаза.
