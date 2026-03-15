Праздники в апреле 2026 — сколько будет выходных на Пасху

Дата публикации 15 марта 2026 16:44
Календарь праздников на апрель 2026 — что будем праздновать и сколько выходных дней
Праздничное шествие в Киеве. Фото: google.com

Апрель вместе с долгожданным теплом несет много радостных и светлых событий. Во второй месяц весны украинцы будут встречать немало государственных, профессиональных и международных праздников. В частности День смеха, Всемирный день здоровья, День пограничника Украины. Кроме этого, именно в апреле нас ждет один из крупнейших религиозных праздников Пасха.

Новини.LIVE делится подробным календарем праздников на апрель 2026 года, который поможет не пропустить главные события месяца.

Когда выходные и рабочие дни в апреле 2026 года

В апреле будет 30 дней:

  • рабочие — 22;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в первый месяц весны станут такие даты:

  • 4 и 5 апреля;
  • 11 и 12 апреля;
  • 18 и 19 апреля;
  • 25 и 26 апреля.

В воскресенье, 12 апреля, православные украинцы будут встречать Воскресение Господне. Обычно понедельник был выходным днем. Однако, из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

 

Коли вихідні та робочі дні у квітні 2026
Цветы и блокнот на столе. Фото: pixabay.com

Календарь праздников на апрель 2026 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников в апреле 2026 года:

  • 1 апреля — День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья; День пеших прогулок; Международный день птиц или День орнитолога;
  • 2 апреля — День кинолога Украины; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;
  • 3 апреля — Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона; День рождения кофемолки; День рождения мобильного телефона; День рождения штрих-кода; Всемирный день водных животных;
  • 4 апреляДень создания НАТО; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных;
  • 5 апреляДень создания Первой конституции Украины; День геолога в Украине; Католическая Пасха; День неонатолога; Международный день совести;
  • 6 апреля — День работника следственных органов; Международный день роз Сараево; Всемирный день настольного тенниса;
  • 7 апреля — День действий против сексуального насилия; Международный день бобра; Всемирный день здоровья;
  • 8 апреля — Международный день ромов; Международный день буддизма; Международный день конкурса красоты; Международный день розового;
  • 9 апреля — Всемирный день антиквариата;
  • 10 апреляМеждународный день братьев и сестер; Всемирный день работы из дома;
  • 11 апреляМеждународный день освобождения узников фашистских концлагерей; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;
  • 12 апреляДень работников ракетно-космической отрасли Украины; Пасха; Всемирный день авиации и космонавтики; Международный день бездомных детей; День добрых дел;
  • 13 апреляДень работника оборонно-промышленного комплекса Украины; Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела; Всемирный день рок-н-ролла;
  • 14 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса;
  • 15 апреляДень работников уголовного розыска или День работников уголовного розыска Украины; Международный день микроволонтерства; День памяти "Титаника"; День McDonald's; Всемирный день искусства;
  • 16 апреля — День спасения слона; День осведомленности о стрессе;
  • 17 апреляДень пожарной охраны Украины; Всемирный день борьбы с гемофилией; Всемирный день вина Мальбек; Международный день Ford Mustang;
  • 18 апреляДень памятников истории и культуры Украины; День распространения информации об аутизме взрослых; Международный день цирка;
  • 19 апреляУкраинский День окружающей среды (День окружающей среды); Международный день цирка; Антипасха; День подснежника;
  • 20 апреля — День благодарности волонтерам;
  • 21 апреля — Международный день конопли; Всемирный день творчества и инноваций;
  • 22 апреля — Международный день Матери-Земли; Международный день секретаря;
  • 23 апреляВсеукраинский день психолога; Всемирный день книги и авторского права; День Шекспира; Международный день английского языка; Всеукраинский день психолога; Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях;
  • 24 апреля — Всемирный день женского здоровья; День водопроводчика;
  • 25 апреля — Международный день финансовой независимости; Всемирный день исцеления; Международный день астрономии; Международный день ДНК; Всемирный день ветеринара;
  • 26 апреляДень города Львов; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти Чернобыля; Всемирный день пилотов;
  • 27 апреля — День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии;
  • 28 апреляДень работников скорой медицинской помощи в Украине; Всемирный день охраны труда; День химической безопасности;
  • 29 апреля — Международный день танца; День памяти всех жертв применения химического оружия; Всемирный день желаний;
  • 30 апреляДень пограничника Украины; Вальпургиева ночь; Всемирный день мобильности и доступности; Международный день джаза.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
