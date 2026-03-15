Календарь праздников на апрель 2026 — что будем праздновать и сколько выходных дней

Апрель вместе с долгожданным теплом несет много радостных и светлых событий. Во второй месяц весны украинцы будут встречать немало государственных, профессиональных и международных праздников. В частности День смеха, Всемирный день здоровья, День пограничника Украины. Кроме этого, именно в апреле нас ждет один из крупнейших религиозных праздников Пасха.

Когда выходные и рабочие дни в апреле 2026 года

В апреле будет 30 дней:

рабочие — 22;

выходные (суббота и воскресенье) — 8.

Выходными в первый месяц весны станут такие даты:

4 и 5 апреля;

11 и 12 апреля;

18 и 19 апреля;

25 и 26 апреля.

В воскресенье, 12 апреля, православные украинцы будут встречать Воскресение Господне. Обычно понедельник был выходным днем. Однако, из-за военного положения все дополнительные выходные отменены. Это предусмотрено ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Календарь праздников на апрель 2026 года

Ознакомьтесь с полным списком праздников в апреле 2026 года:

1 апреля — День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья; День пеших прогулок; Международный день птиц или День орнитолога;

— День смеха; День действий против сексуального насилия; День гармонии здоровья; День пеших прогулок; Международный день птиц или День орнитолога; 2 апреля — День кинолога Украины ; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги;

; Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги; 3 апреля — Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона; День рождения кофемолки; День рождения мобильного телефона; День рождения штрих-кода; Всемирный день водных животных;

— Международный день рекрутера; День рождения мобильного телефона; День рождения кофемолки; День рождения мобильного телефона; День рождения штрих-кода; Всемирный день водных животных; 4 апреля — День создания НАТО ; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных;

— ; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День вебмастера; Международный день бродячих животных; 5 апреля — День создания Первой конституции Украины ; День геолога в Украине ; Католическая Пасха ; День неонатолога; Международный день совести;

— ; ; ; День неонатолога; Международный день совести; 6 апреля — День работника следственных органов; Международный день роз Сараево; Всемирный день настольного тенниса;

— День работника следственных органов; Международный день роз Сараево; Всемирный день настольного тенниса; 7 апреля — День действий против сексуального насилия; Международный день бобра; Всемирный день здоровья;

— День действий против сексуального насилия; Международный день бобра; Всемирный день здоровья; 8 апреля — Международный день ромов; Международный день буддизма; Международный день конкурса красоты; Международный день розового;

— Международный день ромов; Международный день буддизма; Международный день конкурса красоты; Международный день розового; 9 апреля — Всемирный день антиквариата;

— Всемирный день антиквариата; 10 апреля — Международный день братьев и сестер ; Всемирный день работы из дома;

— ; Всемирный день работы из дома; 11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона;

— ; Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона; 12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины ; Пасха ; Всемирный день авиации и космонавтики; Международный день бездомных детей; День добрых дел;

— ; ; Всемирный день авиации и космонавтики; Международный день бездомных детей; День добрых дел; 13 апреля — День работника оборонно-промышленного комплекса Украины ; Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела; Всемирный день рок-н-ролла;

— ; Всемирный день памяти жертв Катынского расстрела; Всемирный день рок-н-ролла; 14 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса;

— Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса; 15 апреля — День работников уголовного розыска или День работников уголовного розыска Украины ; Международный день микроволонтерства; День памяти "Титаника"; День McDonald's; Всемирный день искусства;

— ; Международный день микроволонтерства; День памяти "Титаника"; День McDonald's; Всемирный день искусства; 16 апреля — День спасения слона; День осведомленности о стрессе;

— День спасения слона; День осведомленности о стрессе; 17 апреля — День пожарной охраны Украины ; Всемирный день борьбы с гемофилией; Всемирный день вина Мальбек; Международный день Ford Mustang;

— ; Всемирный день борьбы с гемофилией; Всемирный день вина Мальбек; Международный день Ford Mustang; 18 апреля — День памятников истории и культуры Украины ; День распространения информации об аутизме взрослых; Международный день цирка;

— ; День распространения информации об аутизме взрослых; Международный день цирка; 19 апреля — Украинский День окружающей среды (День окружающей среды) ; Международный день цирка; Антипасха; День подснежника;

— ; Международный день цирка; Антипасха; День подснежника; 20 апреля — День благодарности волонтерам;

— День благодарности волонтерам; 21 апреля — Международный день конопли; Всемирный день творчества и инноваций;

— Международный день конопли; Всемирный день творчества и инноваций; 22 апреля — Международный день Матери-Земли; Международный день секретаря;

— Международный день Матери-Земли; Международный день секретаря; 23 апреля — Всеукраинский день психолога ; Всемирный день книги и авторского права; День Шекспира; Международный день английского языка; Всеукраинский день психолога; Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях;

— ; Всемирный день книги и авторского права; День Шекспира; Международный день английского языка; Всеукраинский день психолога; Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях; 24 апреля — Всемирный день женского здоровья; День водопроводчика;

— Всемирный день женского здоровья; День водопроводчика; 25 апреля — Международный день финансовой независимости; Всемирный день исцеления; Международный день астрономии; Международный день ДНК; Всемирный день ветеринара;

— Международный день финансовой независимости; Всемирный день исцеления; Международный день астрономии; Международный день ДНК; Всемирный день ветеринара; 26 апреля — День города Львов ; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти Чернобыля; Всемирный день пилотов;

— ; Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; Международный день памяти Чернобыля; Всемирный день пилотов; 27 апреля — День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии;

— День кадровика в Украине; Всемирный день дизайна; Международный день осведомленности о донорском зачатии; 28 апреля — День работников скорой медицинской помощи в Украине ; Всемирный день охраны труда; День химической безопасности;

— ; Всемирный день охраны труда; День химической безопасности; 29 апреля — Международный день танца; День памяти всех жертв применения химического оружия; Всемирный день желаний;

— Международный день танца; День памяти всех жертв применения химического оружия; Всемирный день желаний; 30 апреля — День пограничника Украины; Вальпургиева ночь; Всемирный день мобильности и доступности; Международный день джаза.

