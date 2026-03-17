Церковный календарь на апрель 2026: когда Вербное воскресенье и Пасха
Дата публикации 17 марта 2026 06:01
Верующие в Черновцах празднуют Вербное воскресенье. Фото: shpalta.media
Апрель для православных верующих в Украине будет чрезвычайно важным. Именно во второй месяц весны мы встретим Страстную неделю, Лазареву субботу, Вербное воскресенье и самый главный праздник — Светлое Христово Воскресение или Пасху.
Новини.LIVE делится православным церковным календарем праздников на апрель 2026 года.
Календарь православных праздников на апрель 2026 года:
- 1 апреля — преподобной Марии Египетской; мучеников Геронтия и Василида;
- 2 апреля — Великий канон Андрея Критского;
- 3 апреля — преподобного Тита, чудотворца;
- 4 апреля — Лазарева суббота (Воскресение праведного Лазаря);
- 5 апреля — Вербное воскресенье; Вход Господень в Иерусалим;
- 6 апреля — начало Страстной недели (Великий понедельник); преподобной Марии Египетской;
- 7 апреля — Великий вторник; священномученика Георгия, исповедника;
- 8 апреля — Великая среда; апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма;
- 9 апреля — Великий четверг или Поминовение Тайной вечери (Чистый четверг);
- 10 апреля — Страстная пятница или Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа;
- 11 апреля — Великая (Страстная) суббота;
- 12 апреля — Светлое Христово Воскресение или Пасха;
- 13 апреля — Светлый понедельник; начало Пасхальной недели;
- 14 апреля — Светлый вторник; святителя Мартина, папы Римского;
- 15 апреля — Светлая среда; благоверного великого князя Мстислава Владимировича; мучениц Василисы и Анастасии;
- 16 апреля — Светлый четверг; мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
- 17 апреля — Светлая пятница; священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним пресвитеров Авделая и Анании, мученика Хусдазата, евнуха, и мучеников Фусика, Азата, Аскитреи и других;
- 18 апреля — Светлая суббота;
- 19 апреля — Антипасха, 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы;
- 20 апреля — 2-я неделя после Пасхи; святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских; Кипрской иконы Божией Матери;
- 21 апреля — мучеников Симеона, Федора, Диоскоры и других;
- 22 апреля — Иверской иконы Божией Матери;
- 23 апреля — великомученика Юрия Победоносца; мученицы царицы Александры;
- 24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов; преподобной Елизаветы, чудотворца;
- 25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;
- 26 апреля — Третье воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц; святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других;
- 27 апреля — апостола от 70-ти и священномученика Симеона, родственника Господня; Львовской иконы Божией Матери;
- 28 апреля — святых мучеников Максима и Дады;
- 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; святого преподобного Мемнона;
- 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Также делимся календарем праздников и выходных на апрель 2026 года. Вы узнаете сколько будет выходных дней во второй месяц весны и какие профессиональные, международные и государственные праздники встретим.
