Церковный календарь на апрель 2026: когда Вербное воскресенье и Пасха

Верующие в Черновцах празднуют Вербное воскресенье. Фото: shpalta.media

Апрель для православных верующих в Украине будет чрезвычайно важным. Именно во второй месяц весны мы встретим Страстную неделю, Лазареву субботу, Вербное воскресенье и самый главный праздник — Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Новини.LIVE делится православным церковным календарем праздников на апрель 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Церковный календарь — какие важные праздники и даты встретим в апреле 2026 года

Календарь православных праздников на апрель 2026 года:

1 апреля — преподобной Марии Египетской; мучеников Геронтия и Василида;

Также делимся календарем праздников и выходных на апрель 2026 года. Вы узнаете сколько будет выходных дней во второй месяц весны и какие профессиональные, международные и государственные праздники встретим.