Главная Праздники Церковный календарь на апрель 2026: когда Вербное воскресенье и Пасха

Церковный календарь на апрель 2026: когда Вербное воскресенье и Пасха

Дата публикации 17 марта 2026 06:01
Верующие в Черновцах празднуют Вербное воскресенье. Фото: shpalta.media

Апрель для православных верующих в Украине будет чрезвычайно важным. Именно во второй месяц весны мы встретим Страстную неделю, Лазареву субботу, Вербное воскресенье и самый главный праздник — Светлое Христово Воскресение или Пасху.

Новини.LIVE делится православным церковным календарем праздников на апрель 2026 года.

Читайте также:

Церковный календарь какие важные праздники и даты встретим в апреле 2026 года

Календарь православных праздников на апрель 2026 года:

  • 1 апреля — преподобной Марии Египетской; мучеников Геронтия и Василида;
  • 2 апреля — Великий канон Андрея Критского;
  • 3 апреля — преподобного Тита, чудотворца;
  • 4 апреляЛазарева суббота (Воскресение праведного Лазаря);
  • 5 апреляВербное воскресенье; Вход Господень в Иерусалим;
  • 6 апреляначало Страстной недели (Великий понедельник); преподобной Марии Египетской;
  • 7 апреляВеликий вторник; священномученика Георгия, исповедника;
  • 8 апреляВеликая среда; апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма;
  • 9 апреляВеликий четверг или Поминовение Тайной вечери (Чистый четверг);
  • 10 апреляСтрастная пятница или Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа;
  • 11 апреляВеликая (Страстная) суббота;
  • 12 апреляСветлое Христово Воскресение или Пасха;
  • 13 апреляСветлый понедельник; начало Пасхальной недели;
  • 14 апреляСветлый вторник; святителя Мартина, папы Римского;
  • 15 апреляСветлая среда; благоверного великого князя Мстислава Владимировича; мучениц Василисы и Анастасии;
  • 16 апреляСветлый четверг; мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
  • 17 апреляСветлая пятница; священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним пресвитеров Авделая и Анании, мученика Хусдазата, евнуха, и мучеников Фусика, Азата, Аскитреи и других;
  • 18 апреляСветлая суббота;
  • 19 апреляАнтипасха, 2-е воскресенье после Пасхи, апостола Фомы;
  • 20 апреля2-я неделя после Пасхи; святителей Григория и Анастасия Синаита, патриархов Антиохийских; Кипрской иконы Божией Матери;
  • 21 апреля — мучеников Симеона, Федора, Диоскоры и других;
  • 22 апреля — Иверской иконы Божией Матери;
  • 23 апреля — великомученика Юрия Победоносца; мученицы царицы Александры;
  • 24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов; преподобной Елизаветы, чудотворца;
  • 25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;
  • 26 апреля — Третье воскресенье после Пасхи, святых жен-мироносиц; святых жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Соломии, Юанны, Марфы и Марии, Сусанны и других;
  • 27 апреля — апостола от 70-ти и священномученика Симеона, родственника Господня; Львовской иконы Божией Матери;
  • 28 апреля — святых мучеников Максима и Дады;
  • 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизике; святого преподобного Мемнона;
  • 30 апреля — святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Также делимся календарем праздников и выходных на апрель 2026 года. Вы узнаете сколько будет выходных дней во второй месяц весны и какие профессиональные, международные и государственные праздники встретим.

