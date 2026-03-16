Пасха 2026 в Украине: когда празднуем — 5 или 12 апреля

Украинцы освящают пасхальные корзины.

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать один из самых больших религиозных праздников года — Воскресение Христово или Пасху. Однако в этом году многие запутались, когда праздновать — 5 или 12 апреля? И откуда вообще взялось сразу две даты?

Почему возникла путаница с датами и когда Пасха в 2026 году

Из-за двух разных дат празднования, которые появились в информационном пространстве, возникла путаница. На самом же деле они принадлежат разным христианским традициям.

Так, верующие Православной Церкви Украины, а также Украинской Греко-Католической Церкви будут отмечать Пасху в воскресенье, 12 апреля. А вот верующие западного обряда (католики и протестанты) встретят Светлое Христово Воскресение 5 апреля.

Почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты

Из-за разных календарей и церковных правил иногда складывается ситуация, когда дата Пасхи у восточных и западных христиан не совпадает. Для католиков, протестантов, и для православных принцип определения даты одинаков: праздник отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия (дата ежегодно меняется 19-21 марта). Такой порядок установили еще в 325 году на Первом Никейском соборе, который состоялся в городе Никея.

Впрочем, есть важный нюанс, из-за которого иногда возникает путаница с датами. Когда ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, изменились только так называемые неподвижные праздники — те, что имеют фиксированную дату. А вот способ вычисления Пасхи, который в церковной традиции называют пасхалией, оставили без изменений. Поэтому дату православной Пасхи и в дальнейшем определяют по старому юлианскому календарю.

То есть, по новоюлианскому календарю весеннее равноденствие в 2026 году состоится 20 марта, первое полнолуние после равноденствия — 2 апреля, а воскресенье — 5 апреля. Соответственно Пасха у католиков и протестантов состоится именно 5 апреля.

А вот у православных не все так просто. В юлианском календаре весеннее равноденствие всегда фиксируется на 21 марта. Но сейчас юлианский календарь отстает от новоюлианского/григорианского на 13 дней. То есть 21 марта приходится уже на 3 апреля.

Кроме того, православные считают полную Луну по церковным таблицам, которые базируются на юлианском календаре и пасхалии, а не на астрономическом календаре. По этим церковным вычислениям первая "пасхальная" полная Луна после 3 апреля наступает 10 апреля. Таким образом Пасха будет 12 апреля.

Стоит учитывать еще одну особенность: православная Пасха обязательно должна праздноваться после Песаха (пройдет с 1 по 9 апреля). В западном христианстве от такой привязки отказались.

