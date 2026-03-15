Главная Праздники Когда день весеннего равноденствия 2026 — дата и важные традиции

Когда день весеннего равноденствия 2026 — дата и важные традиции

Дата публикации 15 марта 2026 06:01
День весеннего равноденствия 2026 — когда встретим и как провести
День весеннего равноденствия. Коллаж: Новини.LIVE

В конце марта украинцы традиционно встречают важное событие — день весеннего равноденствия. Эта праздничная дата в календаре символизирует настоящее начало весны. Наши предки верили в это время природа просыпается, а вместе с ней и новые надежды.

Новини.LIVE рассказывает, когда состоится весеннее равноденствие в 2026 году, что оно означает и какие главные традиции этой даты.

Что такое весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — это начало астрономической весны, когда Солнце находится прямо над экватором, а на большей части Земли продолжительность дня и ночи почти одинакова. После этой даты световой день в Северном полушарии постепенно увеличивается, а ночь становится короче.

В украинской народной традиции, весеннее равноденствие — это праздник, символизирующий окончательное отступление зимы и начало настоящего весеннего тепла. Считалось, что в эту дату пробуждается земля и начинается новый жизненный цикл.

Когда день весеннего равноденствия в 2026 году

В 2026 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Астрономический момент весеннего равноденствия наступит в 16:45 по киевскому времени. В это время Солнце условно пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария в Северное.

Для жителей Киева световой день продлится примерно 12 часов 9 минут. Солнце взойдет около 06:00, а зайдет примерно в 18:09.

Весеннее равноденствие 2026 — традиции и обычаи

Для наших предков день весеннего равноденствия был не просто астрономическим событием, а настоящим праздником — Солнцеворотом. Оно символизировало победу света над тьмой. Именно в этот период природа просыпалась. Таял снег, набухали почки на деревьях, возвращались перелетные птицы.

Одной из главных традиций было встречать восход солнца. Люди выходили на холмы или открытые места, пели веснянки и призывали тепло. Во многих селах устраивали ярмарки и праздничные гуляния. Это было время радости, надежды и веры в новый урожайный год. Вечером разжигали большие костры. Молодежь прыгала через огонь, а иногда через него проводили скот, будто очищая его от болезней и невзгод.

В день весеннего равноденствия особое внимание уделяли порядку в доме. К празднику надо было убрать дом, избавиться от старых и сломанных вещей. Именно так в жизнь можно привлечь удачу и благополучие. Также существовала традиция утром в день равноденствия умываться родниковой или талой водой. Верили, что такая вода обладает особой силой и приносит здоровье.

Народные приметы на день весеннего равноденствия

Наши предки внимательно наблюдали за погодой в день равноденствия. Верили, что она может подсказать, какой будет весна, лето и будущий урожай.

  • Если день теплый и солнечный — весна будет ранней и теплой.
  • Мороз 20 марта может означать холодную весну.
  • Если к вечеру резко похолодало — возможны весенние заморозки.
  • Пасмурная погода предвещает затяжные холода.
  • Сильный ветер обещает переменчивую погоду.
  • Если прилетели перелетные птицы — зима окончательно отступила.
  • Южный ветер предвещает жаркое лето.
  • Чтобы год был счастливыми, стоит избегать ссор и поддерживать порядок в доме.

Также делимся с вами лунным календарем дел на март 2026 года, который поможет выбрать благоприятные дни для новых начинаний, финансовых решений, обучения, поездок и романтических признаний.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
