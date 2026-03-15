День весняного рівнодення 2026 — коли зустрінемо та як провести свято

День весняного рівнодення.

Щороку наприкінці березня українці зустрічають важливу подію — день весняного рівнодення. Ця святкова дата у календарі символізує справжній початок весни. Наші предки вірили, що у цей час сили природи пробуджуються, а разом із ними й надії на щасливе майбутнє.

Новини.LIVE розповідає, коли відбудеться весняне рівнодення у 2026 році, що воно означає та які головні традиції цієї дати.

Що таке весняне рівнодення

Весняне рівнодення — це початок астрономічної весни, коли Сонце перебуває прямо над екватором, а на більшій частині Землі тривалість дня і ночі майже однакова. Після цієї дати світловий день у Північній півкулі поступово збільшується, а ніч стає коротшою.

В українській народній традиції, весняне рівнодення — це свято, що символізує остаточний відступ зими та початок справжнього весняного тепла. Вважалося, що цієї дати пробуджується земля та починається новий життєвий цикл.

Коли день весняного рівнодення у 2026 році

У 2026 році день весняного рівнодення припадає на 20 березня. Астрономічний момент весняного рівнодення настане о 16:45 за київським часом. У цей час Сонце умовно перетне небесний екватор і перейде з Південної півкулі до Північної.

Для жителів Києва світловий день триватиме приблизно 12 годин 9 хвилин. Сонце зійде близько 06:00, а зайде приблизно о 18:09.

Весняне рівнодення 2026 — традиції та звичаї

Для наших предків день весняного рівнодення був не просто астрономічною подією, а справжнім святом — Сонцеворотом. Воно символізувало перемогу світла над темрявою. Саме у цей період природа прокидалася. Танув сніг, набухали бруньки на деревах, поверталися перелітні птахи.

Однією з головних традицій було зустрічати схід сонця. Люди виходили на пагорби або відкриті місця, співали веснянки та закликали тепло. У багатьох селах влаштовували ярмарки та святкові гуляння. Це був час радості, надії та віри у новий врожайний рік. Ввечері розпалювали великі багаття. Молодь стрибала через вогонь, а іноді через нього проводили худобу, ніби очищуючи її від хвороб та негараздів.

У день весняного рівнодення особливу увагу приділяли порядку в домі. До свята треба було прибрати оселю, позбутися старих та зламаних речей. Саме так у життя можна привабити удачу та добробут. Також існувала традиція зранку у день рівнодення вмиватися джерельною або талою водою. Вірили, що така вода має особливу силу та приносить здоров'я.

Народні прикмети на весняне рівнодення

Наші предки уважно спостерігали за погодою у день рівнодення. Вірили, що вона може підказати, якою буде весна, літо та майбутній урожай.

Якщо день теплий і сонячний — весна буде ранньою і теплою.

Мороз 20 березня може означати холодну весну.

Якщо до вечора різко похолодало — можливі весняні заморозки.

Похмура погода віщує затяжні холоди.

Сильний вітер обіцяє мінливу погоду.

Якщо прилетіли перелітні птахи — зима остаточно відступила.

Південний вітер віщує спекотне літо.

Щоб рік був щасливими, варто уникати сварок та підтримувати порядок в оселі.

