День весняного рівнодення 2026 — коли зустрінемо та як провести свято

Коли день весняного рівнодення 2026 — дата та головні традиції
Щороку наприкінці березня українці зустрічають важливу подію — день весняного рівнодення. Ця святкова дата у календарі символізує справжній початок весни. Наші предки вірили, що у цей час сили природи пробуджуються, а разом із ними й надії на щасливе майбутнє.
Що таке весняне рівнодення
Весняне рівнодення — це початок астрономічної весни, коли Сонце перебуває прямо над екватором, а на більшій частині Землі тривалість дня і ночі майже однакова. Після цієї дати світловий день у Північній півкулі поступово збільшується, а ніч стає коротшою.
В українській народній традиції, весняне рівнодення — це свято, що символізує остаточний відступ зими та початок справжнього весняного тепла. Вважалося, що цієї дати пробуджується земля та починається новий життєвий цикл.
Коли день весняного рівнодення у 2026 році
У 2026 році день весняного рівнодення припадає на 20 березня. Астрономічний момент весняного рівнодення настане о 16:45 за київським часом. У цей час Сонце умовно перетне небесний екватор і перейде з Південної півкулі до Північної.
Для жителів Києва світловий день триватиме приблизно 12 годин 9 хвилин. Сонце зійде близько 06:00, а зайде приблизно о 18:09.
Весняне рівнодення 2026 — традиції та звичаї
Для наших предків день весняного рівнодення був не просто астрономічною подією, а справжнім святом — Сонцеворотом. Воно символізувало перемогу світла над темрявою. Саме у цей період природа прокидалася. Танув сніг, набухали бруньки на деревах, поверталися перелітні птахи.
Однією з головних традицій було зустрічати схід сонця. Люди виходили на пагорби або відкриті місця, співали веснянки та закликали тепло. У багатьох селах влаштовували ярмарки та святкові гуляння. Це був час радості, надії та віри у новий врожайний рік. Ввечері розпалювали великі багаття. Молодь стрибала через вогонь, а іноді через нього проводили худобу, ніби очищуючи її від хвороб та негараздів.
У день весняного рівнодення особливу увагу приділяли порядку в домі. До свята треба було прибрати оселю, позбутися старих та зламаних речей. Саме так у життя можна привабити удачу та добробут. Також існувала традиція зранку у день рівнодення вмиватися джерельною або талою водою. Вірили, що така вода має особливу силу та приносить здоров'я.
Народні прикмети на весняне рівнодення
Наші предки уважно спостерігали за погодою у день рівнодення. Вірили, що вона може підказати, якою буде весна, літо та майбутній урожай.
- Якщо день теплий і сонячний — весна буде ранньою і теплою.
- Мороз 20 березня може означати холодну весну.
- Якщо до вечора різко похолодало — можливі весняні заморозки.
- Похмура погода віщує затяжні холоди.
- Сильний вітер обіцяє мінливу погоду.
- Якщо прилетіли перелітні птахи — зима остаточно відступила.
- Південний вітер віщує спекотне літо.
- Щоб рік був щасливими, варто уникати сварок та підтримувати порядок в оселі.
