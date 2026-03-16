Великдень 2026 в Україні: коли святкуємо — 5 чи 12 квітня
Вже зовсім скоро українці відзначатумуть одне з найбільших релігійних свят року — Воскресіння Христове або Великдень. Однак цьогоріч багато хто заплутався, коли святкувати — 5 чи 12 квітня? І звідки взагалі взялося одразу дві дати?
Новини.LIVE допоможе вам розібратися з цими питаннями та не пропустити святкування Великодня.
Чому виникла плутанина з датами та коли Великдень 2026
Через дві різні дати святкування, які з'явилися в інформаційному просторі, виникла плутанина. Насправді ж вони належать різним християнським традиціям.
Так, віряни Православної Церкви України, а також Української Греко-Католицької Церкви відзначатимуть Великдень у неділю, 12 квітня. А от віряни західного обряду (католики та протестанти) зустрінуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня.
Чому православні та католики святкують Великдень у різні дати
Через різні календарі та церковні правила інколи складається ситуація, коли дата Великодня у східних і західних християн не збігається. Для католиків, протестантів, і для православних принцип визначення дати однаковий: свято відзначають у першу неділю після першого повного Місяця, що настає після весняного рівнодення (дата щорічно міняється 19-21 березня). Такий порядок встановили ще у 325 році на Перший Нікейський собор, який відбувся у місті Нікея.
Втім, є важливий нюанс, через який інколи виникає плутанина з датами. Коли ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, змінилися лише так звані нерухомі свята — ті, що мають фіксовану дату. А от спосіб обчислення Великодня, який у церковній традиції називають пасхалією, залишили без змін. Тому дату православного Великодня й надалі визначають за старим юліанським календарем.
Тобто, за новоюліанським календарем весняне рівнодення у 2026 році відбудеться 20 березня, перший повний Місяць після рівнодення — 2 квітня, а неділя — 5 квітня. Відповідно Великдень у католиків і протестанів відбудеться саме 5 квітня.
А от у православних не все так просто. У юліанському календарі весняне рівнодення завжди фіксується на 21 березня. Але зараз юліанський календар відстає від новоюліанського/григоріанського на 13 днів. Тобто 21 березня припадає вже на 3 квітня.
Крім того, православні рахують повний Місяць за церковними таблицями, які базуються на юліанському календарі та пасхалії, а не за астрономічним календарем. За цими церковними обчисленнями перший "великодній" повний Місяць після 3 квітня настає 10 квітня. Таким чином Великдень буде 12 квітня.
Варто враховувати ще одну особливість: православний Великдень обов'язково має святкуватись після Песаха (пройде з 1 по 9 квітня). У західному християнстві від такої прив'язки відмовилися.
Читайте Новини.LIVE!