Великдень 2026 в Україні: коли святкуємо — 5 чи 12 квітня

Великдень 2026 в Україні: коли святкуємо — 5 чи 12 квітня

Дата публікації: 16 березня 2026 19:40
Українці освячують великодні кошики. Фото: РБК-Україна

Вже зовсім скоро українці відзначатумуть одне з найбільших релігійних свят року — Воскресіння Христове або Великдень. Однак цьогоріч багато хто заплутався, коли святкувати — 5 чи 12 квітня? І звідки взагалі взялося одразу дві дати? 

Новини.LIVE допоможе вам розібратися з цими питаннями та не пропустити святкування Великодня. 

Чому виникла плутанина з датами та коли Великдень 2026

Через дві різні дати святкування, які з'явилися в інформаційному просторі, виникла плутанина. Насправді ж вони належать різним християнським традиціям. 

Так, віряни Православної Церкви України, а також Української Греко-Католицької Церкви відзначатимуть Великдень у неділю, 12 квітня. А от віряни західного обряду (католики та протестанти) зустрінуть Світле Христове Воскресіння 5 квітня.

Чому православні та католики святкують Великдень у різні дати

Через різні календарі та церковні правила інколи складається ситуація, коли дата Великодня у східних і західних християн не збігається. Для католиків, протестантів, і для православних принцип визначення дати однаковий: свято відзначають у першу неділю після першого повного Місяця, що настає після весняного рівнодення (дата щорічно міняється 19-21 березня). Такий порядок встановили ще у 325 році на Перший Нікейський собор, який відбувся у місті Нікея.

Втім, є важливий нюанс, через який інколи виникає плутанина з датами. Коли ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, змінилися лише так звані нерухомі свята — ті, що мають фіксовану дату. А от спосіб обчислення Великодня, який у церковній традиції називають пасхалією, залишили без змін. Тому дату православного Великодня й надалі визначають за старим юліанським календарем.

Тобто, за новоюліанським календарем весняне рівнодення у 2026 році відбудеться 20 березня, перший повний Місяць після рівнодення — 2 квітня, а неділя — 5 квітня. Відповідно Великдень у католиків і протестанів відбудеться саме 5 квітня.

А от у православних не все так просто. У юліанському календарі весняне рівнодення завжди фіксується на 21 березня. Але зараз юліанський календар відстає від новоюліанського/григоріанського на 13 днів. Тобто 21 березня припадає вже на 3 квітня.

Крім того, православні рахують повний Місяць за церковними таблицями, які базуються на юліанському календарі та пасхалії, а не за астрономічним календарем. За цими церковними обчисленнями перший "великодній" повний Місяць після 3 квітня настає 10 квітня. Таким чином Великдень буде 12 квітня.

Варто враховувати ще одну особливість: православний Великдень обов'язково має святкуватись після Песаха (пройде з 1 по 9 квітня). У західному християнстві від такої прив'язки відмовилися.

Світлана Конюшенко - Редактор
Світлана Конюшенко
