День ангела в апреле 2026 по церковному календарю: кого поздравить

День ангела — особый праздник для каждого верующего, когда церковь чтит святого, имя которого носит человек. По новому церковному календарю на апрель, свои именины будут праздновать как обладатели популярных имен, так и редких.

Кто празднует именины в апреле 2026 года по новому церковному календарю

1 апреля

Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария.

2 апреля

Георгий, Григорий, Ефим, Григорий.

3 апреля

Мартин, Никита, Феодосия.

4 апреля

Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Матвей, Федор, Мария, Варвара.

5 апреля

Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья, Вероника.

6 апреля

Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков, Мелания, Анастасия.

7 апреля

Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия, Акулина, София.

8 апреля

Иван, Сергей, Мария, Мария, Илона.

9 апреля

Гавриил, Вадим, Гавриил.

10 апреля

Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков, Виктория, Зоя.

11 апреля

Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

12 апреля

Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария, Тамара.

13 апреля

Дмитрий, Георгий, Марфа, Евгения, Оксана.

14 апреля

Антон, Валентин, Иван, Мартин, Мартин, Александр.

15 апреля

Андрей, Аристарх, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

16 апреля

Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

17 апреля

Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

18 апреля

Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара, Дарья, Лариса.

19 апреля

Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Мотрена, Анастасия, Сусанна.

20 апреля

Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

21 апреля

Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Юлия.

22 апреля

Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

23 апреля

Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

24 апреля

Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Алексей, Фома, Елизавета, Ангелина.

25 апреля

Василий, Марк, Сергей, Ника, Инесса, Дарья.

26 апреля

Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира, Виолетта.

27 апреля

Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

28 апреля

Виталий, Кирилл, Максим, Анна, Инна.

29 апреля

Арсений, Артем, Богдан, Василий, Лариса.

30 апреля

Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков, Ольга, Оксана.

