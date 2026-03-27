День ангела в апреле 2026 по церковному календарю: кого поздравить
День ангела — особый праздник для каждого верующего, когда церковь чтит святого, имя которого носит человек. По новому церковному календарю на апрель, свои именины будут праздновать как обладатели популярных имен, так и редких.
церковным календарем именин на апрель 2026 года, который подскажет кого поздравлять, а молодым родителям поможет подобрать имя для новорожденного ребенка.
Кто празднует именины в апреле 2026 года по новому церковному календарю
- 1 апреля
Иван, Макар, Сергей, Ефим, Мария.
- 2 апреля
Георгий, Григорий, Ефим, Григорий.
- 3 апреля
Мартин, Никита, Феодосия.
- 4 апреля
Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Матвей, Федор, Мария, Варвара.
- 5 апреля
Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен, Агафья, Вероника.
- 6 апреля
Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков, Мелания, Анастасия.
- 7 апреля
Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия, Акулина, София.
- 8 апреля
Иван, Сергей, Мария, Мария, Илона.
- 9 апреля
Гавриил, Вадим, Гавриил.
- 10 апреля
Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков, Виктория, Зоя.
- 11 апреля
Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.
- 12 апреля
Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария, Тамара.
- 13 апреля
Дмитрий, Георгий, Марфа, Евгения, Оксана.
- 14 апреля
Антон, Валентин, Иван, Мартин, Мартин, Александр.
- 15 апреля
Андрей, Аристарх, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.
- 16 апреля
Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.
- 17 апреля
Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
- 18 апреля
Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара, Дарья, Лариса.
- 19 апреля
Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Мотрена, Анастасия, Сусанна.
- 20 апреля
Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.
- 21 апреля
Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Алексей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Юлия.
- 22 апреля
Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.
- 23 апреля
Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.
- 24 апреля
Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Алексей, Фома, Елизавета, Ангелина.
- 25 апреля
Василий, Марк, Сергей, Ника, Инесса, Дарья.
- 26 апреля
Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира, Виолетта.
- 27 апреля
Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
- 28 апреля
Виталий, Кирилл, Максим, Анна, Инна.
- 29 апреля
Арсений, Артем, Богдан, Василий, Лариса.
- 30 апреля
Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков, Ольга, Оксана.
