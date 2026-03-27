Навская Пасха 2026: что за праздник и как стоит провести этот день

Девушка в украинском платке. Фото: freepik.com

Навская Пасха — особый давний праздник в украинской культуре. Это день, когда следует почтить умерших родственников и предков. С этим событием связано немало традиций и обычаев, которых придерживаются до сих пор.

Что такое Навская Пасха, когда ее отмечают в Украине и как правильно провести этот день.

Что такое Навская Пасха

Этот праздник возник еще в дохристианские времена. Особенно распространен был на Киевщине, Подолье и Левобережье. Его название происходит от старославянского слова "нав", что означало умершего или мир мертвых. Поэтому другое название этого дня — Мертвецкая Пасха. В зависимости от региона Украины эту дату называли также: Мавской, Бабской или Дамской Пасхой.

Несмотря на то, что Навскую Пасху часто называют "праздником", это день памяти и почитания умерших предков, родителей. Наши предки верили, что души умерших остаются рядом и нуждаются во внимании. Культ чествования прадедов впоследствии тесно переплелся с христианством и трансформировались в поминальные дни, в частности Проводы и родительские субботы.

Когда Навская Пасха в 2026 году

Дата этого праздника не является фиксированной, она зависит от региона и народных традиций. Чаще всего Мертвецкую Пасху встречают:

Читайте также:

в Чистый четверг перед Пасхой (в 2026 году это 9 апреля ) — центральные и северные области;

) — центральные и северные области; в первый четверг после Пасхи (16 апреля) — в других местностях;

на 25-й день после Пасхи.

Какие существуют традиции и обычаи Навской Пасхи

Эта дата окутана мистикой, но главная ее традиции все же чествование умерших родных. Считалось, что если не вспомнить предков, их души будут скорбеть. Люди обязательно шли на кладбище, приносили пасхальные яйца, кулич или другую еду. Часть оставляли на могилах или отдавали как милостыню.

В народе верили, что именно в этот день души умерших могут приходить в свои дома или к близким. Поэтому в ночь перед праздником на столе оставляли еду для душ умерших. Часто это были пасхальные блюда — яйца, кулич. Еду также клали на подоконник, будто приглашая предков в дом. Ставили свечи на окнах, чтобы "осветить дорогу" душам.

Особое значение имело угощение бедных, детей или случайных людей. Верили, что через них можно передать дары умершим родственникам и сделать доброе дело. Также считалось, что нельзя отказывать тем, кто просит помощи. В народе говорили: через таких людей к вам могут обращаться души предков.

На Волыни и Полесье вспоминали также "мавок" — души детей, которые не успели родиться или не крещеных детей. Именно отсюда происходит одно из названий праздника — Мавская Пасха. Интересно, что мотивы этого дня нашли отражение даже в литературе, в частности в произведении Григория Квитки-Основьяненко "Мертвецкая Пасха".

Что нельзя делать на Навскую Пасху

Чтобы проявить уважение к предкам, в этот день нельзя:

работать на огороде или в саду;

стирать или убирать в доме;

шить или вышивать;

белить дом;

заниматься любой тяжелой работой;

убирать могилы (это надо делать раньше).

