Радоница 2026 в Украине: когда Гробки и Проводы, поминальные дни

Радоница 2026: дата, как поминать родных и что нести на кладбище

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 06:02
Люди на кладбище в поминальные дни. Фото: УНИАН

Радоница — один из важнейших дней в православном календаре, когда принято почитать умерших родственников и близких. В народе дата называется Гробки или Проводы.

Рассказываем далее в материале Новини.LIVE, как правильно поминать усопших на Радоницу, что нужно делать, а что нельзя.

В чем смысл Радоницы

Радоница — первое общецерковное поминовение умерших после Пасхи, что дословно означает "радостная молитва за умерших". Это событие напоминает о воскресении Иисуса Христа и о грядущем воскресении всех мертвых, о том, что душа вечна, а значит и жизнь вечная. По умершим в этот день не грустят, а вспоминают их добрым словом и с улыбкой. Обязательной является молитва за души тех, кто отошел в мир иной. Она помогает усопшим получить прощение грехов и обрести покой.

Когда Радоница 2026 года

По традиции Гробки проводят на девятый день после Пасхи. Поскольку Воскресение Христово православные верующие будут праздновать 12 апреля, то проводы выпадают на вторник, 21 апреля. Но многие украинцы привыкли посещать кладбища в воскресенье, то есть 19 или 21 апреля.

Как правильно поминать усопших на Радоницу — традиции и обычаи

Верующие в этот день обязательно отправляются в церковь, подают записки с именами умерших, ставят свечи за упокой души и молятся. После утренней Литургии и панихиды посещают кладбища, чтобы зажечь свечу у могилы и прочитать молитву. Иногда на кладбище приглашают священнослужителя для панихиды или литии. Можно оставлять цветы, а вот от еды и крепких напитков на кладбище священнослужители призывают отказаться. Ведь это языческая традиция.

Радоница 2026 — что нельзя делать

На поминальные дни нельзя:

  • оставлять на могилках еду, лучше угощения раздать знакомым или нуждающимся;
  • есть на кладбище;
  • оставлять на кладбище алкоголь, сигареты;
  • поминать умерших алкоголем;
  • вспоминать об умерших плохо;
  • плакать и скорбеть по умершим, ведь так мы тревожим душу, которая отошла в царство Божье.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
