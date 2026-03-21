Радониця 2026 в Україні: коли Гробки та Проводи, поминальні дні

Люди на кладовищі у поминальні дні. Фото: УНІАН

Радониця — один з найважливіших днів у православному календарі, коли заведено вшановувати померлих родичів та близьких. В народі дата має назву Гробки або Проводи.

Як правильно поминати покійних на Радоницю, що потрібно робити, а що не можна.

У чому сенс Радониці

Радониця — перше загальноцерковне поминання померлих після Великодня, що дослівно означає "радісна молитва за померлих". Ця подія нагадує про воскресіння Ісуса Христа та про прийдешнє воскресіння усіх мертвих, про те, що душа вічна, а отже і життя вічне. За померлими цього дня не сумують, а згадують їх добрим словом та з посмішкою. Обов'язковою є молитва за душі тих, хто відійшов в інший світ. Вона допомагає покійним отримати прощення гріхів та віднайти спокій.

Коли Радониця 2026 року

За традицією Гробки проводять на дев'ятий день після Великодня. Оскільки Воскресіння Христове православні віряни будуть святкувати 12 квітня, то проводи випадають на вівторок, 21 квітня. Але багато українців звикли відвідувати кладовища у неділю, тобто 19 або 21 квітня.

Як правильно поминати покійних на Радоницю — традиції та звичаї

Віряни цього дня обов'язково вирушають до церкви, подають записки з іменами померлих, ставлять свічки за упокій душі та моляться. Після ранкової Літургії та панахиди відвідують кладовища, щоб запалити свічку біля могили та прочитати молитву. Іноді на кладовище запрошують священнослужителя для панахиди або літії. Можна залишати квіти, а от від їжі та міцних напоїв на цвинтарі священнослужителі закликають відмовитись. Адже це язичницька традиція.

Радониця 2026 — що не можна робити

На поминальні дні не можна:

залишати на могилках їжу, краще частування роздати знайомим або нужденним;

їсти на кладовищі;

залишати на кладовищі алкоголь, сигарети;

поминати померлих алкоголем;

згадувати про померлих погано;

плакати та сумувати за померлим, адже так ми тривожимо душу, яка відійшла у царство Боже.

Раніше ми ділилися з Вами, що варто зробити перед Великоднем для того, щоб щастя не покидало увесь рік.

Дізнавайтесь, коли ми зустрінемо Лазареву суботу у 2026 році, чому цей день важливий та як правильно його провести.

Також ми розповідали, у яку дату святкуватимемо Вербну неділю у 2026 році.