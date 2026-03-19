Коли Лазарева субота 2026: точна дата, традиції та головні страви

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: Pinterest

Лазарева субота — важливе православне свято для кожного вірянина в Україні. Цього дня згадують чудо воскресіння праведного Лазаря. Дата святкування щороку різна, адже прив'язана до Великодня. Але це завжди субота шостого тижня Великого посту, перед Вербною неділею.

Коли Лазарева субота 2026

Коли Лазарева субота 2026

За православним календарем Вербна неділя цьогоріч буде 4 квітня. А отже Лазареву суботу (Воскресіння праведного Лазаря) ми зустрінемо 3 квітня.

Які значення та історія Лазаревої суботи

Праведний Лазар жив у селі Віфанія, що неподалік від Єрусалима. Ісус Христос часто навідувався у його дім. У Святому Письмі єдиною людиною, яку Спаситель називав своїм другом був саме Лазар. Коли Ісус дізнався про його смерть, то заплакав. Він пішов до печери, де тіло Лазаря пролежало чотири дні й воскресив чоловіка на очах у кількох свідків. Ця подія стала одною із найбільших чудес Сина Божого, що привело багатьох людей до віри.

Які традиції Лазаревої суботи

Лазарева субота — радісна подія. Священники прикрашають храми зеленню та одягають святкові шати. Віряни обов'язково відвідують ранкову літургію, сповідаються та причащяються. Приносять до церкви гілочки верби, щоб освятити їх перед Вербною неділею.

Цього дня не заведено влаштовувати гучні розваги, гуляння, святкування. Але можна збиратися у родинному колі за святковою трапезою. Суворий піст цього дня послаблюється, можна з'їсти рибу та випити трохи вина. Раніше господині в Україні готували на свято пісні млинці з гречаного борошна та "лазарчики" — невеликі хлібці у формі людини. На стіл обов'язково ставили овочеві салати, каші, бобові страви з олією.

