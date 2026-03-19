Когда Лазарева суббота 2026: точная дата, традиции и главные блюда

Лазарева суббота — важный православный праздник для каждого верующего в Украине. В этот день вспоминают чудо воскресения праведного Лазаря. Дата празднования ежегодно разная, ведь привязана к Пасхе. Но это всегда суббота шестой недели Великого поста, перед Вербным воскресеньем.

Когда встретим праздник и какие важные традиции с ним связаны.

Когда Лазарева суббота в 2026 году

По православному календарю Вербное воскресенье в этом году будет 4 апреля. А значит Лазареву субботу (Воскресение праведного Лазаря) мы встретим 3 апреля.

Какие значения и история Лазаревой субботы

Праведный Лазарь жил в селе Вифания, недалеко от Иерусалима. Иисус Христос часто наведывался в его дом. В Священном Писании единственным человеком, которого Спаситель называл своим другом был именно Лазарь. Когда Иисус узнал о его смерти, то заплакал. Он пошел в пещеру, где тело Лазаря пролежало четыре дня и воскресил мужчину на глазах у нескольких свидетелей. Это событие стало одним из величайших чудес Сына Божьего, что привело многих людей к вере.

Какие традиции Лазаревой субботы

Лазарева суббота — радостное событие. Священники украшают храмы зеленью и одевают праздничные одежды. Верующие обязательно посещают утреннюю литургию, исповедуются и причащаются. Приносят в церковь веточки вербы, чтобы освятить их перед Вербным воскресеньем.

В этот день не принято устраивать громкие развлечения, гуляния, празднования. Но можно собираться в семейном кругу за праздничной трапезой. Строгий пост в этот день ослабляется, можно съесть рыбу и выпить немного вина. Раньше хозяйки в Украине готовили на праздник постные блины из гречневой муки и "лазарчики" — небольшие хлебцы в форме человека. На стол обязательно ставили овощные салаты, каши, бобовые блюда с маслом.

