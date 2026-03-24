Чистый четверг 2026: когда праздник и что обязательно нужно сделать

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: "Вечерний Киев"

Чистый четверг — важный праздник в церковном календаре, который наполнен глубоким духовным смыслом и давними традициями. Именно он считается ключевым днем подготовки к Пасхе.

Когда встретим праздник и как его стоит провести, чтобы жизнь наполнилась светом и теплом.

Читайте также:

Когда Чистый четверг в 2026 году

Дата Пасхи ежегодно меняется, соответственно и меняется дата Чистого четверга. Традиционно его отмечают на Страстной неделе — за три дня до Пасхи. В 2026 году православные украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля, а значит Великий четверг приходится на 9 апреля.

Какие существуют украинские традиции и обычаи в Чистый четверг

Это один из важнейших дней перед Пасхой, когда вспоминают события Тайной вечери — последнего вечера Иисуса Христа с учениками перед распятием. Верующие посещают церковь для обязательного исповедания и причастия. Священники читают 12 Страстных Евангелий. Часто несут домой зажженную свечу. Ее считают оберегом для семьи. Верят, что она будет защищать от болезней в течение всего года.

По украинским народным традициям, Чистый четверг — это время очищения не только души, но и тела и даже дома. Верили, если встать до восхода солнца омыть тело и лицо чистой водой, то здоровье будет крепким до следующей Пасхи.

В этот день завершали уборку и все домашние дела. А уже в чистом доме готовили пасхальные блюда, пекли куличи и красили яйца.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В праздник нельзя:

ссориться и выяснять отношения;

сплетничать;

думать о плохом;

откладывать важные дела на пятницу;

употреблять алкоголь;

праздновать громко день рождения;

давать или одалживать деньги;

одалживать любые вещи из дома, чтобы не отдать свои счастье и благосостояние.

Какие существуют народные приметы на Чистый четверг

С этим днем связано немало поверий, которые наши предки воспринимали как подсказки судьбы:

Если успеть убрать дом — год будет удачным.

Найти потерянную вещь во время уборки — к приятным переменам.

Если в Великий четверг пересчитать деньги трижды, будет финансовый достаток весь год.

Солнечная погода — к теплой весне.

Дождь — к затяжной прохладе.

