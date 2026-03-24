Чистый четверг 2026: когда праздник и что обязательно нужно сделать

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Чистый четверг 2026: когда праздник и что нужно сделать

Чистый четверг 2026: когда праздник и что нужно сделать

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 21:43
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: "Вечерний Киев"

Чистый четверг — важный праздник в церковном календаре, который наполнен глубоким духовным смыслом и давними традициями. Именно он считается ключевым днем подготовки к Пасхе.

Новини.LIVE рассказывает, когда встретим праздник и как его стоит провести, чтобы жизнь наполнилась светом и теплом.

Читайте также:

Когда Чистый четверг в 2026 году

Дата Пасхи ежегодно меняется, соответственно и меняется дата Чистого четверга. Традиционно его отмечают на Страстной неделе — за три дня до Пасхи. В 2026 году православные украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля, а значит Великий четверг приходится на 9 апреля.

Какие существуют украинские традиции и обычаи в Чистый четверг

Это один из важнейших дней перед Пасхой, когда вспоминают события Тайной вечери — последнего вечера Иисуса Христа с учениками перед распятием. Верующие посещают церковь для обязательного исповедания и причастия. Священники читают 12 Страстных Евангелий. Часто несут домой зажженную свечу. Ее считают оберегом для семьи. Верят, что она будет защищать от болезней в течение всего года.

По украинским народным традициям, Чистый четверг — это время очищения не только души, но и тела и даже дома. Верили, если встать до восхода солнца омыть тело и лицо чистой водой, то здоровье будет крепким до следующей Пасхи.

В этот день завершали уборку и все домашние дела. А уже в чистом доме готовили пасхальные блюда, пекли куличи и красили яйца.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В праздник нельзя:

  • ссориться и выяснять отношения;
  • сплетничать;
  • думать о плохом;
  • откладывать важные дела на пятницу;
  • употреблять алкоголь;
  • праздновать громко день рождения;
  • давать или одалживать деньги;
  • одалживать любые вещи из дома, чтобы не отдать свои счастье и благосостояние.

Какие существуют народные приметы на Чистый четверг

С этим днем связано немало поверий, которые наши предки воспринимали как подсказки судьбы:

  • Если успеть убрать дом — год будет удачным.
  • Найти потерянную вещь во время уборки — к приятным переменам.
  • Если в Великий четверг пересчитать деньги трижды, будет финансовый достаток весь год.
  • Солнечная погода — к теплой весне.
  • Дождь — к затяжной прохладе.

Чистый четверг народные приметы традиции праздника
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации