Чистый четверг 2026: когда праздник и что обязательно нужно сделать

Чистый четверг 2026: когда праздник и что нужно сделать
Чистый четверг — важный праздник в церковном календаре, который наполнен глубоким духовным смыслом и давними традициями. Именно он считается ключевым днем подготовки к Пасхе.
Когда Чистый четверг в 2026 году
Дата Пасхи ежегодно меняется, соответственно и меняется дата Чистого четверга. Традиционно его отмечают на Страстной неделе — за три дня до Пасхи. В 2026 году православные украинцы будут праздновать Пасху 12 апреля, а значит Великий четверг приходится на 9 апреля.
Какие существуют украинские традиции и обычаи в Чистый четверг
Это один из важнейших дней перед Пасхой, когда вспоминают события Тайной вечери — последнего вечера Иисуса Христа с учениками перед распятием. Верующие посещают церковь для обязательного исповедания и причастия. Священники читают 12 Страстных Евангелий. Часто несут домой зажженную свечу. Ее считают оберегом для семьи. Верят, что она будет защищать от болезней в течение всего года.
По украинским народным традициям, Чистый четверг — это время очищения не только души, но и тела и даже дома. Верили, если встать до восхода солнца омыть тело и лицо чистой водой, то здоровье будет крепким до следующей Пасхи.
В этот день завершали уборку и все домашние дела. А уже в чистом доме готовили пасхальные блюда, пекли куличи и красили яйца.
Что нельзя делать в Чистый четверг
В праздник нельзя:
- ссориться и выяснять отношения;
- сплетничать;
- думать о плохом;
- откладывать важные дела на пятницу;
- употреблять алкоголь;
- праздновать громко день рождения;
- давать или одалживать деньги;
- одалживать любые вещи из дома, чтобы не отдать свои счастье и благосостояние.
Какие существуют народные приметы на Чистый четверг
С этим днем связано немало поверий, которые наши предки воспринимали как подсказки судьбы:
- Если успеть убрать дом — год будет удачным.
- Найти потерянную вещь во время уборки — к приятным переменам.
- Если в Великий четверг пересчитать деньги трижды, будет финансовый достаток весь год.
- Солнечная погода — к теплой весне.
- Дождь — к затяжной прохладе.
