Когда убирать дом перед Пасхой, чтобы привлечь счастье
Уже скоро украинцы будут встречать один из самых больших церковных праздников — Пасху. По православному календарю на апрель, праздник состоится 12 числа. Традиционно, к этой дате готовятся особенно тщательно: ходят за покупками, готовят вкусные блюда, пасхальные корзины, и, конечно, убирают. Народные приметы утверждают, так в доме весь год будет царить гармония.
Новини.LIVE делится советами, когда и как убирать перед Пасхой, чтобы год прошел в гармонии, принес счастье и достаток.
Когда убирать дом перед Пасхой: расписание по дням
Генеральную уборку перед Пасхой обычно начинают в Страстную неделю. По народным приметам, она помогает не только создать уют и настроиться на праздник, но и привлечь в жизнь богатство, удачу и счастье. Ведь вместе с грязью, старыми и сломанными вещами мы избавляемся от страхов, негативных эмоций и усталости.
Чтобы не перегружать себя и сделать все качественно, уборку лучше распределить по дням Страстной недели:
- Понедельник, 6 апреля
Если вы живете в частном доме, начало недели стоит посвятить двору, гаражу и хозяйственным зонам. Если же в квартире, то начните с балкона, кладовки или коридора. Избавьтесь от сломанных и ненужных вещей. Приметы говорят, очищение пространства вокруг дома открывает дорогу новым возможностям.
- Вторник, 7 апреля
Этот день идеально подходит для наведения порядка на кухне. Поэтому во вторник обязательно:
- вымойте плиту, холодильник, шкафы;
- переберите запасы продуктов;
- подготовьте посуду для праздничных блюд.
Чистая кухня считается символом достатка и сытости в доме.
- Среда, 8 апреля
Середина недели — время для основной работы:
- вытереть пыль во всех комнатах;
- помыть пол;
- разложить вещи в шкафах;
- уделить внимание труднодоступным местам.
Также в этот день удобно сделать покупки к праздничному столу, чтобы оставить конец недели для более спокойной подготовки.
- Чистый четверг, 9 апреля
Чистый четверг — ключевой день в подготовке к празднику. По традиции, до обеда нужно завершить всю уборку. Считается, что именно в этот день следует обязательно вымыть все окна в квартире, так счастье и достаток не обойдет ваш дом. Уже в чистом доме можно заниматься приготовлением праздничных блюд.
В эту дату важно позаботиться и о себе: принять душ, очистить мысли, отпустить обиды. Считается, что именно в четверг закладывается настроение всего года.
- Пятница, 10 апреля
В Страстную пятницу любая работа по дому под запретом. Это время для спокойствия и молитвы. По народным приметам, уборка в этот день может "вымести" из дома благополучие.
- Суббота, 11 апреля
Последний день перед праздником посвящен не труду, а красоте:
- украсьте дом;
- подготовьте пасхальную корзину;
- накройте праздничный стол;
- добавьте свечи или живые цветы.
В субботу можно печь куличи, красить яйца и готовить праздничные блюда.
