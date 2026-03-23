Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Когда убирать дом перед Пасхой, чтобы привлечь счастье

Когда убирать дом перед Пасхой, чтобы привлечь счастье

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 20:20
Женщина моет окна. Фото: freepik.com

Уже скоро украинцы будут встречать один из самых больших церковных праздников — Пасху. По православному календарю на апрель, праздник состоится 12 числа. Традиционно, к этой дате готовятся особенно тщательно: ходят за покупками, готовят вкусные блюда, пасхальные корзины, и, конечно, убирают. Народные приметы утверждают, так в доме весь год будет царить гармония.

Новини.LIVE делится советами, когда и как убирать перед Пасхой, чтобы год прошел в гармонии, принес счастье и достаток.

Когда убирать дом перед Пасхой: расписание по дням

Генеральную уборку перед Пасхой обычно начинают в Страстную неделю. По народным приметам, она помогает не только создать уют и настроиться на праздник, но и привлечь в жизнь богатство, удачу и счастье. Ведь вместе с грязью, старыми и сломанными вещами мы избавляемся от страхов, негативных эмоций и усталости.

Чтобы не перегружать себя и сделать все качественно, уборку лучше распределить по дням Страстной недели:

  • Понедельник, 6 апреля

Если вы живете в частном доме, начало недели стоит посвятить двору, гаражу и хозяйственным зонам. Если же в квартире, то начните с балкона, кладовки или коридора. Избавьтесь от сломанных и ненужных вещей. Приметы говорят, очищение пространства вокруг дома открывает дорогу новым возможностям.

  • Вторник, 7 апреля

Этот день идеально подходит для наведения порядка на кухне. Поэтому во вторник обязательно:

  • вымойте плиту, холодильник, шкафы;
  • переберите запасы продуктов;
  • подготовьте посуду для праздничных блюд.

Чистая кухня считается символом достатка и сытости в доме.

  • Среда, 8 апреля

Середина недели — время для основной работы:

  • вытереть пыль во всех комнатах;
  • помыть пол;
  • разложить вещи в шкафах;
  • уделить внимание труднодоступным местам.

Также в этот день удобно сделать покупки к праздничному столу, чтобы оставить конец недели для более спокойной подготовки.

  • Чистый четверг, 9 апреля

Чистый четверг — ключевой день в подготовке к празднику. По традиции, до обеда нужно завершить всю уборку. Считается, что именно в этот день следует обязательно вымыть все окна в квартире, так счастье и достаток не обойдет ваш дом. Уже в чистом доме можно заниматься приготовлением праздничных блюд.

В эту дату важно позаботиться и о себе: принять душ, очистить мысли, отпустить обиды. Считается, что именно в четверг закладывается настроение всего года.

  • Пятница, 10 апреля

В Страстную пятницу любая работа по дому под запретом. Это время для спокойствия и молитвы. По народным приметам, уборка в этот день может "вымести" из дома благополучие.

  • Суббота, 11 апреля

Последний день перед праздником посвящен не труду, а красоте:

  • украсьте дом;
  • подготовьте пасхальную корзину;
  • накройте праздничный стол;
  • добавьте свечи или живые цветы.

В субботу можно печь куличи, красить яйца и готовить праздничные блюда.

Светлана Конюшенко - Редактор
Светлана Конюшенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации