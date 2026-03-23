Когда убирать дом перед Пасхой, чтобы привлечь счастье

Женщина моет окна. Фото: freepik.com

Уже скоро украинцы будут встречать один из самых больших церковных праздников — Пасху. По православному календарю на апрель, праздник состоится 12 числа. Традиционно, к этой дате готовятся особенно тщательно: ходят за покупками, готовят вкусные блюда, пасхальные корзины, и, конечно, убирают. Народные приметы утверждают, так в доме весь год будет царить гармония.

Новини.LIVE делится советами, когда и как убирать перед Пасхой, чтобы год прошел в гармонии, принес счастье и достаток.

Когда убирать дом перед Пасхой: расписание по дням

Генеральную уборку перед Пасхой обычно начинают в Страстную неделю. По народным приметам, она помогает не только создать уют и настроиться на праздник, но и привлечь в жизнь богатство, удачу и счастье. Ведь вместе с грязью, старыми и сломанными вещами мы избавляемся от страхов, негативных эмоций и усталости.

Чтобы не перегружать себя и сделать все качественно, уборку лучше распределить по дням Страстной недели:

Понедельник, 6 апреля

Если вы живете в частном доме, начало недели стоит посвятить двору, гаражу и хозяйственным зонам. Если же в квартире, то начните с балкона, кладовки или коридора. Избавьтесь от сломанных и ненужных вещей. Приметы говорят, очищение пространства вокруг дома открывает дорогу новым возможностям.

Вторник, 7 апреля

Этот день идеально подходит для наведения порядка на кухне. Поэтому во вторник обязательно:

вымойте плиту, холодильник, шкафы;

переберите запасы продуктов;

подготовьте посуду для праздничных блюд.

Чистая кухня считается символом достатка и сытости в доме.

Среда, 8 апреля

Середина недели — время для основной работы:

вытереть пыль во всех комнатах;

помыть пол;

разложить вещи в шкафах;

уделить внимание труднодоступным местам.

Также в этот день удобно сделать покупки к праздничному столу, чтобы оставить конец недели для более спокойной подготовки.

Чистый четверг, 9 апреля

Чистый четверг — ключевой день в подготовке к празднику. По традиции, до обеда нужно завершить всю уборку. Считается, что именно в этот день следует обязательно вымыть все окна в квартире, так счастье и достаток не обойдет ваш дом. Уже в чистом доме можно заниматься приготовлением праздничных блюд.

В эту дату важно позаботиться и о себе: принять душ, очистить мысли, отпустить обиды. Считается, что именно в четверг закладывается настроение всего года.

Пятница, 10 апреля

В Страстную пятницу любая работа по дому под запретом. Это время для спокойствия и молитвы. По народным приметам, уборка в этот день может "вымести" из дома благополучие.

Суббота, 11 апреля

Последний день перед праздником посвящен не труду, а красоте:

украсьте дом;

подготовьте пасхальную корзину;

накройте праздничный стол;

добавьте свечи или живые цветы.

В субботу можно печь куличи, красить яйца и готовить праздничные блюда.

