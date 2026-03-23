Коли прибирати оселю перед Великоднем, щоб залучити щастя

Жінка миє вікна. Фото: freepik.com

Вже скоро українці зустрічатимуть одне з найбільших церковних свят — Великдень. За православним календарем на квітень, свято відбудеться 12 числа. Традиційно, до цієї дати готуються особливо ретельно: ходять на закупи, готують смачні страви, великодні кошики, і, звичайно, прибирають. Народні прикмети стверджують, так в оселі увесь рік пануватиме злагода.

Новини.LIVE ділиться порадами, коли і як прибирати перед Великоднем, щоб рік пройшов у гармонії, приніс щастя та достаток.

Коли прибирати оселю перед Великоднем: розклад по днях

Генеральне прибирання перед Великоднем зазвичай починають у Страсний тиждень. За народними прикметами, воно допомагає не лише створити затишок та налаштуватися на свято, а й привабити у життя багатство, удачу та щастя. Адже разом із брудом, старими та зламаними речами ми позбуваємося страхів, негативних емоцій і втоми.

Щоб не перевантажувати себе та зробити все якісно, прибирання краще розподілити по днях Страсного тижня:

Понеділок, 6 квітня

Якщо ви живете у приватному будинку, початок тижня варто присвятити подвір'ю, гаражу та господарським зонам. Якщо ж у квартирі, то почніть з балкону, комори або коридору. Позбудьтеся зламаних і непотрібних речей. Прикмети кажуть, очищення простору довкола дому відкриває дорогу новим можливостям.

Вівторок, 7 квітня

Цей день ідеально підходить для наведення порядку на кухні. Тож у вівторок обов'язково:

вимийте плиту, холодильник, шафи;

переберіть запаси продуктів;

підготуйте посуд для святкових страв.

Чиста кухня вважається символом достатку та ситості в домі.

Середа, 8 квітня

Середина тижня — час для основної роботи:

витерти пил у всіх кімнатах;

помити підлогу;

розкласти речі у шафах;

приділити увагу важкодоступним місцям.

Також у цей день зручно зробити закупи до святкового столу, щоб залишити кінець тижня для більш спокійної підготовки.

Чистий четвер, 9 квітня

Чистий четвер — ключовий день у підготовці до свята. За традицією, до обіду потрібно завершити все прибирання. Вважається, що саме цього дня слід обов'язково вимити усі вікна в квартирі, так щастя та достаток не омине вашу оселю. Вже у чистій оселі можна займатися приготуванням святкових страв.

У цю дату важливо подбати й про себе: прийняти душ, очистити думки, відпустити образи. Вважається, що саме в четвер закладається настрій усього року.

П'ятниця, 10 квітня

У Страсну п'ятницю будь-яка робота по дому під забороною. Це час для спокою та молитви. За народними прикметами, прибирання цього дня може "вимести" з дому добробут.

Субота, 11 квітня

Останній день перед святом присвячений не праці, а красі:

прикрасьте оселю;

підготуйте великодній кошик;

накрийте святковий стіл;

додайте свічки або живі квіти.

У суботу можна пекти паски, красити яйця та готувати святкові страви.

