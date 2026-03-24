Чистий четвер 2026: коли свято та що обов'язково потрібно зробити

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: "Вечірній Київ"

Чистий четвер — важливе свято у церковному календарі, яке сповнене глибоким духовним змістом і давніми традиціями. Саме він вважається ключовим днем підготовки до Великодня.

Коли Чистий четвер у 2026 році

Дата Великодня щороку змінюється, відповідно й змінюється дата Чистого четверга. Традиційно його відзначають на Страсному тижні — за три дні до Великодня. У 2026 році православні українці святкуватимуть Великдень 12 квітня, а отже Великий четвер припадає на 9 квітня.

Які існують українські традиції та звичаї у Чистий четвер

Це один із найважливіших днів перед Великоднем, коли згадують події Таємної вечері — останнього вечора Ісуса Христа з учнями перед розп'яттям. Віряни відвідують церкву для обов'язкового сповідання та причастя. Священники читають 12 Страсних Євангелій. Часто несуть додому запалену свічку. Її вважають оберегом для родини. Вірять, що вона захищатиме від хвороб протягом усього року.

За українськими народними традиціями, Чистий четвер — це час очищення не тільки душі, а й тіла та навіть оселі. Вірили, якщо встати до сходу сонця омити тіло та обличчя чистою водою, то здоров'я буде міцним до наступного Великодня.

Цього дня завершували прибирання та всі домашні справи. А вже у чистій оселі готували великодні страви, пекли паски та фарбували яйця.

Що не можна робити у Чистий четвер

У свято не можна:

сваритися і з'ясовувати стосунки;

пліткувати;

думати про погане;

відкладати важливі справи на п'ятницю;

вживати алкоголь;

святкувати гучно день народження;

давати або позичати гроші;

позичати будь-які речі з будинку, щоб не віддати свої щастя та добробут.

Які існують народні прикмети на Чистий четвер

З цим днем пов’язано чимало повір'їв, які наші предки сприймали як підказки долі:

Якщо встигнути прибрати оселю — рік буде вдалим.

Знайти загублену річ під час прибирання — до приємних змін.

Якщо у Великий четвер перерахувати гроші тричі, буде фінансовий достаток увесь рік.

Сонячна погода — до теплої весни.

Дощ — до затяжної прохолоди.

