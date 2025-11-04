Які знаки Зодіаку поринуть у щастя на повню 5 листопада 2025 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Вже 5 листопада на небі з'явиться яскрава суперповня, що принесе потужний енергетичний зсув. Саме ця астрологічна подія відкриє деяким знакам Зодіаку двері до радості, внутрішнього зцілення та неочікуваних подарунків долі. Карти Таро вказують, що саме цього разу Всесвіт допоможе щасливчикам відновити віру у себе, відпустити минуле й зробити перший крок до справжньої гармонії. Для декого цей повний Місяць стане символом любові, для інших — фінансового прориву або моменту духовного пробудження.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку відчують, що щастя перестало бути мрією за пророцтвом карт Таро.

Реклама

Читайте також:

Телець — карта Таро "Сонце"

Ваш шлях веде до ясності, радості та заслуженої нагороди. Карта "Сонце" — символ тепла, відкритості та великого успіху. Повня 5 листопада подарує вам ситуацію, у якій усе стане на свої місця. Те, що довго залишалося в тіні, тепер проявиться у найкращому світлі. Ви можете отримати гарну новину про фінанси, визнання або навіть любовне зізнання, на яке чекали. Цей день сприятливий для нових починань, важливих зустрічей і творчих ідей. Не бійтеся сяяти.

Рак — карта Таро "Зірка"

Для вас повний Місяць у листопаді стане моментом натхнення й віри у краще. Карта "Зірка" символізує духовне оновлення, надію та зцілення. Ви нарешті зможете відпустити біль, який довго тягнувся за вами, і знову повірити у власну силу. Ваша інтуїція підкаже, куди рухатися далі — і цей напрямок виявиться правильним. Можливі приємні зустрічі, романтичні зближення або нові можливості у роботі. Головне — не бійтеся мріяти — саме ваші бажання зараз мають шанс стати реальністю.

Діва — карта Таро "Колесо фортуни"

Для вас цей період буде доленосним. "Колесо фортуни" свідчить про те, що удача нарешті повертається у ваш бік. Ви отримаєте те, на що довго чекали, — шанс, пропозицію або результат зусиль, які здавалися марними. Супермісяць 5 листопада може принести несподіваний прорив у кар'єрі або фінансове зростання. Усе, що зараз відбувається, — не випадковість, а закономірна нагорода за вашу працю. Карти Таро радять приймати зміни з вдячністю.

Скорпіон — карта Таро "Світ"

Ця повня стане завершенням важливого циклу і відкриє двері до нового етапу життя. Карта "Світ" символізує гармонію, здійснення планів і перемогу над старими страхами. Ви можете отримати підтвердження, що все було недаремно: ваші зусилля принесуть плоди, а люди, які сумнівалися у вас, побачать ваш тріумф. Для когось це буде новий початок у стосунках, для інших — вихід на рівень стабільності, про який давно мріяли. Дозвольте собі радіти, не озираючись назад.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку отримає великі прибутки до 9 листопада.

Кому листопад подарує шанс виправити помилки.

Яким знакам Зодіаку слід уважно ставитися до здоров'я у листопаді.

Кому випаде унікальний шанс розпочати нове життя в останній місяць осені.

Що чекає на кожен знак Зодіаку в листопаді 2025.