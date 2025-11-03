Відео
Головна Свята Чотири знаки Зодіаку зірвуть куш вже цього тижня за Таро

Чотири знаки Зодіаку зірвуть куш вже цього тижня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 11:03
Оновлено: 09:05
Які знаки Зодіаку отримають великі прибутки 3-9 листопада 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Перший тиждень листопада починається з потужної енергетичної хвилі, що принесе чотирьом знакам Зодіаку справжній фінансовий успіх. Карти Таро вже розкрили, хто саме отримає шанс примножити свої ресурси, реалізувати амбітні плани та відчути смак заслуженого добробуту.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро обіцяють фінансовий злет на цьому тижні з 3 по 9 листопада 2025.

Новий тиждень подарує прибутки цим знакам Зодіаку

Овен — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Для Овнів цей тиждень стане справжнім втіленням успіху. "Дев'ятка Пентаклів" — карта фінансової стабільності, заслуженого достатку та задоволення результатом. З'явиться можливість на новий виток у кар'єрі, який принесе вищий рівень доходів. Також саме на цьому тижні є шанс вдало завершити угоду або проєкт. Щоб мати довгостроковий прибуток, інвестуйте у себе — навчання, новий імідж чи розвиток бізнесу.

Телець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Фортуна буде на боці Тельців увесь період з 3 по 9 листопада. "Колесо Фортуни" — це символ щасливого збігу обставин і раптових можливостей. Грошова удача може прийти звідти, звідки ви зовсім не чекали: виграш, премія, несподіваний подарунок або нова вигідна співпраця. Таро попереджають: не пропустіть свій шанс. Якщо сумніваєтесь, але відчуваєте, що "щось у цьому є" — дійте. Інтуїція цього тижня приведе вас до прибутку.

Лев — карта Таро "Туз Пентаклів"

Леви отримують одну з найпотужніших карт у розкладі — "Туз Пентаклів". Це чиста енергія нових можливостей у фінансовій сфері. Тиждень з 3 по 9 листопада може подарувати початок нової роботи, вигідний контракт або навіть відкриття власної справи. Усе, до чого ви торкнетеся зараз, має потенціал принести прибуток. Карти Таро закликають вас діяти впевнено й не занижувати ціну своєї праці.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Пентаклів"

Для Скорпіонів перший тиждень листопада стане періодом взаємних обмінів і фінансової підтримки. "Шістка Пентаклів" обіцяє прибутки через партнерство, спільні справи або допомогу від впливової людини. Якщо ви займаєтесь бізнесом — очікуйте вигідної пропозиції. Якщо працюєте наймано — вас можуть відзначити премією чи бонусом. Головне — не скупитися на доброту й підтримку у відповідь.

гороскоп гроші Астрологія знаки Зодіаку прибуток карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
