Повня 5 листопада 2025 — як вплине на нас супермісяць і що слід робити

Вплив повного Місяця на життя. Колаж: Новини.LIVE

Уже 5 листопада небо подарує нам одне з найвражаючих видив осені — найпотужнішу суперповню року у знаку Тельця. Місяць буде дуже близько до Землі, тому сяятиме він особливо яскраво й магнетично. Цей день обіцяє стати кульмінацією емоцій, внутрішніх рішень і матеріальних проявів. Астрологи кажуть, що саме така енергія здатна не лише збурити почуття, а й відкрити двері до нових можливостей — якщо діяти усвідомлено.

Новини.LIVE розповідає, чим буде особлива ця листопадова повня, які знаки Зодіаку відчують її вплив найсильніше, що варто зробити під час супермісяця та як уникнути енергетичних потрясінь.

Коли повня у листопаді 2025 — точний час і астрономічні особливості

Повний Місяць настане 5 листопада 2025 року о 15:19 за київським часом. Увечері, після заходу Сонця, ми зможемо побачити його у всій красі: над Києвом — близько 16:45, у Львові — о 17:00, у Харкові — о 16:30. У момент сходу супутник Землі матиме теплий, мідно-помаранчевий відтінок — це оптична ілюзія, що створює відчуття глибини й величі.

Варто додати, що Місяць наблизиться до Землі майже впритул — на 356 980 км — і засяє на 30% яскравіше, ніж зазвичай. Настільки велике та яскраве небесне світило ми бачили останнього разу у 2019 році.

Великий Місяць у небі. Фото: istockphoto.com

Чому листопадову повню називають Бобровим Місяцем

Цей місяць символізує завершення осіннього циклу, мудре накопичення ресурсів і підготовку до холодного періоду. Історично листопадову повню називали Бобровим Місяцем. Адже за давніми північноамериканськими традиціями саме в цей час бобри активно зміцнювали свої "хатки" й готувалися до зими, а мисливці розставляли пастки, поки водойми не вкрилися льодом.

Також у цей період небесне світило називали Місяцем Мисливця. Зазвичай, коли всі поля вже прибрані, мисливці вирушають відстежувати звірів під м'яким сріблястим світлом місяця.



Інші народи мали свої назви:

у індіанців — Морозний Місяць;

у кельтів — Темний;

у китайській традиції — Білий;

у вікканів — Сніговий.

У країнах Південної півкулі, де листопад припадає на весну, його називають Кукурудзяним, Молочним, Квітковим або Заячим Місяцем.

Великий Місяць у небі. Фото: istockphoto.com

Як повня у Тельці вплине на життя і що несе цей супермісяць

Як розповіла астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова) на своєму YouTube-каналі, повня 5 листопада 2025 року відбувається у знаку Тельця, у протистоянні із Сонцем у Скорпіоні. Це вісь — між матеріальним і емоційним, стабільністю і трансформацією. Телець відповідає за гроші, комфорт, тіло й задоволення, тоді як Скорпіон — за глибину, відродження та приховані пристрасті. Під впливом суперповні енергії цих двох знаків розкриють теми цінностей, безпеки та прихильності.

У період повного Місяця можливі події, які покажуть, що справді важливе — не статус і власність, а внутрішній спокій і довіра до життя. Керівниця цього Місяця — Венера, яка утворює напружений аспект із Юпітером та Плутоном. Це комбінація, що викриває приховані емоції, посилює бажання, але й дає можливість відпустити минуле. Будь-які кармічні ситуації або старі образи можуть вийти на поверхню — не для того, щоб травмувати, а щоб зцілити.

Вплив повного Місяця на життя. Колаж: Новини.LIVE

Повня 5 листопада 2025 — яким знакам Зодіаку пощастить, а яким варто бути обережнішими

Найбільше виграють Телець, Діва і Козоріг — представники земної стихії. Для них цей період може стати часом фінансового прориву, гармонії у тілі й душі, а також можливістю реалізувати мрію, яка довго визрівала.

Скорпіони, Леви й Водолії відчують енергетичне напруження. Їм варто уникати імпульсивних рішень і контролювати емоції — суперповня загострює пристрасть і ревнощі.

Близнюки та Терези можуть отримати несподівані пропозиції або зміни у стосунках, але важливо діяти не з его, а з внутрішньої рівноваги.

Раки й Риби матимуть шанс емоційно звільнитися, пробачити, зцілити старі переживання. Для Овнів і Стрільців це час переоцінки витрат і ресурсів: супермісяць підкаже, що слід залишити, а що — відпустити.

Вплив повного Місяця на знаки Зодіаку. Фото: Pinterest

Що не можна робити під час повного Місяця у листопаді

Варто зауважити, що вплив повні ми відчуватимемо за кілька днів до її настання та ще кілька днів після. Тож, у період з 3 по 7 листопада не можна:

починати нових справ — це фаза завершення, а не старту;

робити великі покупки — емоції можуть затьмарити логіку;

конфліктувати та з'ясовувати стосунки — енергія надто вибухова;

перевтомлюватися фізично — тіло потребує відпочинку та турботи;

переїдати — Телець спокушає надмірностями, але баланс — головний урок цієї повні.

Вплив повного Місяця на життя. Колаж: Новини.LIVE

Що потрібно зробити, щоб залучити удачу під час супермісяця

Подякуйте за те, що маєте — це активує енергію достатку. Напишіть список бажань або цілей — суперповня підсилює наміри. Очистіть простір — приберіть, позбудьтеся речей, які тягнуть енергію назад. Прислухайтеся до свого тіла — його сигнали підкажуть, що варто змінити. Проведіть вечір у спокої: вимкніть телефон, запаліть свічку, послухайте музику.

