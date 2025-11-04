Видео
Україна
Видео

Самое сильное суперлуние 2025 — что нужно сделать 5 ноября

Самое сильное суперлуние 2025 — что нужно сделать 5 ноября

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 19:53
обновлено: 18:49
Полнолуние 5 ноября 2025 — как повлияет на нас суперлуние и что следует делать
Влияние полной Луны на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 5 ноября небо подарит нам одно из самых впечатляющих видений осени — самое мощное суперполнолуние года в знаке Тельца. Луна будет очень близко к Земле, поэтому сиять она будет особенно ярко и магнетично. Этот день обещает стать кульминацией эмоций, внутренних решений и материальных проявлений. Астрологи говорят, что именно такая энергия способна не только возбудить чувства, но и открыть двери к новым возможностям — если действовать осознанно.

Новини.LIVE рассказывает, чем будет особенным это ноябрьское полнолуние, какие знаки Зодиака почувствуют его влияние сильнее всего, что стоит сделать во время суперлуния и как избежать энергетических потрясений.

Читайте также:

Когда полнолуние в ноябре 2025 — точное время и астрономические особенности

Полнолуние наступит 5 ноября 2025 года в 15:19 по киевскому времени. Вечером, после захода Солнца, мы сможем увидеть ее во всей красе: над Киевом — около 16:45, во Львове — в 17:00, в Харькове — в 16:30. В момент восхода спутник Земли будет иметь теплый, медно-оранжевый оттенок — это оптическая иллюзия, создающая ощущение глубины и величия.

Стоит добавить, что Луна приблизится к Земле почти вплотную — на 356 980 км — и засияет на 30% ярче, чем обычно. Столь большое и яркое небесное светило мы видели последний раз в 2019 году.

 

Когда полнолуние в ноябре 2025 — точное время и астрономические особенности
Большая Луна в небе. Фото: istockphoto.com

Почему ноябрьское полнолуние называют Бобровой Луной

Это месяц символизирует завершение осеннего цикла, мудрое накопление ресурсов и подготовку к холодному периоду. Исторически ноябрьское полнолуние называли Бобровой Луной. Ведь по древним североамериканским традициям именно в это время бобры активно укрепляли свои "домики" и готовились к зиме, а охотники расставляли ловушки, пока водоемы не покрылись льдом.

Также в этот период небесное светило называли Луной Охотника. Обычно, когда все поля уже убраны, охотники отправляются отслеживать зверей под мягким серебристым светом луны.

У других народов были свои названия:

  • у индейцев — Морозная Луна;
  • у кельтов — Темная;
  • в китайской традиции — Белая;
  • у викканцев — Снежная.

В странах Южного полушария, где ноябрь приходится на весну, ее называют Кукурузной, Молочной, Цветочной или Заячьей Луной.

 

Почему ноябрьское полнолуние называют Бобровой Луной
Большая Луна в небе. Фото: istockphoto.com

Как полнолуние в Тельце повлияет на жизнь и что несет это суперлуние

Как рассказала астролог Марина Скади (Марина Соколова) на своем YouTube-канале, полнолуние 5 ноября 2025 года происходит в знаке Тельца, в противостоянии с Солнцем в Скорпионе. Это ось — между материальным и эмоциональным, стабильностью и трансформацией. Телец отвечает за деньги, комфорт, тело и удовольствие, тогда как Скорпион — за глубину, возрождение и скрытые страсти. Под влиянием суперполнолуния энергии этих двух знаков раскроют темы ценностей, безопасности и привязанности.

В период полнолуния возможны события, которые покажут, что действительно важное — не статус и собственность, а внутреннее спокойствие и доверие к жизни. Правительница этой Луны — Венера, которая образует напряженный аспект с Юпитером и Плутоном. Это комбинация, которая разоблачает скрытые эмоции, усиливает желания, но и дает возможность отпустить прошлое. Любые кармические ситуации или старые обиды могут выйти на поверхность — не для того, чтобы травмировать, а чтобы исцелить.

 

Как полнолуние в Тельце повлияет на жизнь и что несет это суперлуние
Влияние полной Луны на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Полнолуние 5 ноября 2025 — каким знакам Зодиака повезет, а каким стоит быть осторожнее

Больше всего выиграют Телец, Дева и Козерог — представители земной стихии. Для них этот период может стать временем финансового прорыва, гармонии в теле и душе, а также возможностью реализовать мечту, которая долго вызревала.

Скорпионы, Львы и Водолеи почувствуют энергетическое напряжение. Им стоит избегать импульсивных решений и контролировать эмоции — суперполнолуние обостряет страсть и ревность.

Близнецы и Весы могут получить неожиданные предложения или изменения в отношениях, но важно действовать не из эго, а из внутреннего равновесия.

Раки и Рыбы будут иметь шанс эмоционально освободиться, простить, исцелить старые переживания. Для Овнов и Стрельцов это время переоценки расходов и ресурсов: суперлуние подскажет, что следует оставить, а что — отпустить.

 

Полнолуние 5 ноября 2025 — каким знакам Зодиака повезет, а каким стоит быть осторожнее
Влияние полной Луны на знаки Зодиака. Фото: Pinterest

Что нельзя делать во время полнолуния в ноябре

Стоит заметить, что влияние полнолуния мы будем чувствовать за несколько дней до его наступления и еще несколько дней после. Поэтому, в период с 3 по 7 ноября нельзя:

  • начинать новых дел — это фаза завершения, а не старта;
  • делать крупные покупки — эмоции могут затмить логику;
  • конфликтовать и выяснять отношения — энергия слишком взрывная;
  • переутомляться физически — тело нуждается в отдыхе и заботе;
  • переедать — Телец соблазняет излишествами, но баланс — главный урок этого полнолуния.

 

Что нельзя делать во время полнолуния в ноябре
Влияние полной Луны на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

Что нужно сделать, чтобы привлечь удачу во время суперлуния

  1. Поблагодарите за то, что имеете — это активирует энергию достатка.
  2. Напишите список желаний или целей — суперлуние усиливает намерения.
  3. Очистите пространство — уберите, избавьтесь от вещей, которые тянут энергию назад.
  4. Прислушайтесь к своему телу — его сигналы подскажут, что стоит изменить.
  5. Проведите вечер в спокойствии: выключите телефон, зажгите свечу, послушайте музыку.

Также предлагаем другие интересные темы по астрологии

Как ретроградный Меркурий в ноябре повлияет на нашу жизнь и что надо сделать, чтобы уберечься от несчастий.

Какие знаки Зодиака найдут истинное предназначение в год Лошади 2026.

Кто из знаков Зодиака изменит свою судьбу в 2026 году.

Луна Астрология знаки Зодиака запреты полнолуние 5 ноября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
