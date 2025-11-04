Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники В полнолуние счастье ворвется в жизнь этих знаков Зодиака по Таро

В полнолуние счастье ворвется в жизнь этих знаков Зодиака по Таро

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 22:20
обновлено: 22:05
Какие знаки Зодиака погрузятся в счастье на полнолуние 5 ноября 2025 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Уже 5 ноября на небе появится яркое суперлуние, которое принесет мощный энергетический сдвиг. Именно это астрологическое событие откроет некоторым знакам Зодиака двери к радости, внутреннему исцелению и неожиданным подаркам судьбы. Карты Таро указывают, что именно в этот раз Вселенная поможет счастливчикам восстановить веру в себя, отпустить прошлое и сделать первый шаг к настоящей гармонии. Для некоторых это полнолуние станет символом любви, для других — финансового прорыва или момента духовного пробуждения.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака почувствуют, что счастье перестало быть мечтой по пророчеству карт Таро.

Реклама
Читайте также:
Телец — карта Таро "Солнце"

Ваш путь ведет к ясности, радости и заслуженной награде. Карта "Солнце" — символ тепла, открытости и большого успеха. Полнолуние 5 ноября подарит вам ситуацию, в которой все станет на свои места. То, что долго оставалось в тени, теперь проявится в лучшем свете. Вы можете получить хорошую новость о финансах, признание или даже любовное признание, которого ждали. Этот день благоприятен для новых начинаний, важных встреч и творческих идей. Не бойтесь сиять.

Рак — карта Таро "Звезда"

Для вас полнолуние в ноябре станет моментом вдохновения и веры в лучшее. Карта "Звезда" символизирует духовное обновление, надежду и исцеление. Вы наконец-то сможете отпустить боль, которая долго тянулась за вами, и снова поверить в собственную силу. Ваша интуиция подскажет, куда двигаться дальше — и это направление окажется правильным. Возможны приятные встречи, романтические сближения или новые возможности в работе. Главное — не бойтесь мечтать — именно ваши желания сейчас имеют шанс стать реальностью.

Дева — карта Таро "Колесо фортуны"

Для вас этот период будет судьбоносным. "Колесо фортуны" свидетельствует о том, что удача наконец-то поворачивается в вашу сторону. Вы получите то, чего долго ждали, — шанс, предложение или результат усилий, которые казались напрасными. Супермесяц 5 ноября может принести неожиданный прорыв в карьере или финансовый рост. Все, что сейчас происходит, — не случайность, а закономерная награда за ваш труд. Карты Таро советуют принимать перемены с благодарностью.

Скорпион — карта Таро "Мир"

Это полнолуние станет завершением важного цикла и откроет дверь к новому этапу жизни. Карта "Мир" символизирует гармонию, осуществление планов и победу над старыми страхами. Вы можете получить подтверждение, что все было не зря: ваши усилия принесут плоды, а люди, которые сомневались в вас, увидят ваш триумф. Для кого-то это будет новое начало в отношениях, для других — выход на уровень стабильности, о котором давно мечтали. Позвольте себе радоваться, не оглядываясь назад.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Кто из знаков Зодиака получит большие прибыли до 9 ноября.

Кому ноябрь подарит шанс исправить ошибки.

Каким знакам Зодиака следует внимательно относиться к здоровью в ноябре.

Кому выпадет уникальный шанс начать новую жизнь в последний месяц осени.

Что ждет каждый знак Зодиака в ноябре 2025 года.

гороскоп Астрология знаки Зодиака полнолуние 5 ноября карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации