Какие знаки Зодиака погрузятся в счастье на полнолуние 5 ноября 2025 — Таро прогноз

Уже 5 ноября на небе появится яркое суперлуние, которое принесет мощный энергетический сдвиг. Именно это астрологическое событие откроет некоторым знакам Зодиака двери к радости, внутреннему исцелению и неожиданным подаркам судьбы. Карты Таро указывают, что именно в этот раз Вселенная поможет счастливчикам восстановить веру в себя, отпустить прошлое и сделать первый шаг к настоящей гармонии. Для некоторых это полнолуние станет символом любви, для других — финансового прорыва или момента духовного пробуждения.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака почувствуют, что счастье перестало быть мечтой по пророчеству карт Таро.

Телец — карта Таро "Солнце"

Ваш путь ведет к ясности, радости и заслуженной награде. Карта "Солнце" — символ тепла, открытости и большого успеха. Полнолуние 5 ноября подарит вам ситуацию, в которой все станет на свои места. То, что долго оставалось в тени, теперь проявится в лучшем свете. Вы можете получить хорошую новость о финансах, признание или даже любовное признание, которого ждали. Этот день благоприятен для новых начинаний, важных встреч и творческих идей. Не бойтесь сиять.

Рак — карта Таро "Звезда"

Для вас полнолуние в ноябре станет моментом вдохновения и веры в лучшее. Карта "Звезда" символизирует духовное обновление, надежду и исцеление. Вы наконец-то сможете отпустить боль, которая долго тянулась за вами, и снова поверить в собственную силу. Ваша интуиция подскажет, куда двигаться дальше — и это направление окажется правильным. Возможны приятные встречи, романтические сближения или новые возможности в работе. Главное — не бойтесь мечтать — именно ваши желания сейчас имеют шанс стать реальностью.

Дева — карта Таро "Колесо фортуны"

Для вас этот период будет судьбоносным. "Колесо фортуны" свидетельствует о том, что удача наконец-то поворачивается в вашу сторону. Вы получите то, чего долго ждали, — шанс, предложение или результат усилий, которые казались напрасными. Супермесяц 5 ноября может принести неожиданный прорыв в карьере или финансовый рост. Все, что сейчас происходит, — не случайность, а закономерная награда за ваш труд. Карты Таро советуют принимать перемены с благодарностью.

Скорпион — карта Таро "Мир"

Это полнолуние станет завершением важного цикла и откроет дверь к новому этапу жизни. Карта "Мир" символизирует гармонию, осуществление планов и победу над старыми страхами. Вы можете получить подтверждение, что все было не зря: ваши усилия принесут плоды, а люди, которые сомневались в вас, увидят ваш триумф. Для кого-то это будет новое начало в отношениях, для других — выход на уровень стабильности, о котором давно мечтали. Позвольте себе радоваться, не оглядываясь назад.

