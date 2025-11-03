Какие знаки Зодиака получат большие прибыли 3-9 ноября 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Первая неделя ноября начинается с мощной энергетической волны, которая принесет четырем знакам Зодиака настоящий финансовый успех. Карты Таро уже раскрыли, кто именно получит шанс приумножить свои ресурсы, реализовать амбициозные планы и почувствовать вкус заслуженного благополучия.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро обещают финансовый взлет на этой неделе с 3 по 9 ноября 2025 года.

Новая неделя подарит прибыль этим знакам Зодиака

Овен — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Для Овнов эта неделя станет настоящим воплощением успеха. "Девятка Пентаклей" — карта финансовой стабильности, заслуженного достатка и удовлетворения результатом. Появится возможность на новый виток в карьере, который принесет более высокий уровень доходов. Также именно на этой неделе есть шанс удачно завершить сделку или проект. Чтобы иметь долгосрочную прибыль, инвестируйте в себя — обучение, новый имидж или развитие бизнеса.

Телец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Фортуна будет на стороне Тельцов весь период с 3 по 9 ноября. "Колесо Фортуны" — это символ счастливого стечения обстоятельств и внезапных возможностей. Денежная удача может прийти оттуда, откуда вы совсем не ждали: выигрыш, премия, неожиданный подарок или новое выгодное сотрудничество. Таро предупреждают: не упустите свой шанс. Если сомневаетесь, но чувствуете, что "что-то в этом есть" — действуйте. Интуиция на этой неделе приведет вас к прибыли.

Лев — карта Таро "Туз Пентаклей"

Львы получают одну из самых мощных карт в раскладе — "Туз Пентаклей". Это чистая энергия новых возможностей в финансовой сфере. Неделя с 3 по 9 ноября может подарить начало новой работы, выгодный контракт или даже открытие собственного дела. Все, к чему вы прикоснетесь сейчас, имеет потенциал принести прибыль. Карты Таро призывают вас действовать уверенно и не занижать цену своего труда.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Для Скорпионов первая неделя ноября станет периодом взаимных обменов и финансовой поддержки. "Шестерка Пентаклей" обещает прибыль через партнерство, совместные дела или помощь от влиятельного человека. Если вы занимаетесь бизнесом — ожидайте выгодного предложения. Если работаете наемно — вас могут отметить премией или бонусом. Главное — не скупиться на доброту и поддержку в ответ.

