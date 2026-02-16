Відео
Головна Свята Китайський Новий рік 2026 — ці помилки відлякають гроші та удачу

Дата публікації: 16 лютого 2026 23:53
Китайський Новий рік 2026 — що не можна робити, щоб не загубити гроші та удачу
Святкування Китайського Нового року. Фото: АІ/Новини.LIVE

Китайський Новий рік 2026 — це яскраве свято з феєрверками, особливими традиціями та сімейними застіллями. У культурі Китаю цей період вважається вирішальним для формування фінансової удачі, добробуту та гармонії на весь рік. Саме тому існують особливі заборони, порушення яких, за повір'ями, може "перекрити" грошові потоки та притягнути невдачі.

Новини.LIVE розповідає, що не можна робити на Китайський Новий рік 2026, а також як залучити щастя і достаток.

Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік 2026

За східною традицією, перші дні нового року задають енергетичний тон на увесь рік. Вважається, що:

  • слова формують майбутні події;
  • дії програмують фінансову сферу;
  • атмосфера в домі впливає на добробут родини.
Головні заборони, яких обов'язково дотримуються на Свято Весни:

1. Не прибирати і не виносити сміття у перший день свята

За східною традицією, особливо небезпечно у перший день Нового року мити або підмітати підлогу. Так можна "прогнати" гроші та удачу з дому. Генеральне прибирання варто зробити заздалегідь, напередодні свята.

2. Не позичати і не брати у борг гроші

Фінансові операції в цей період вважаються поганим знаком. Вони можуть "запрограмувати" рік на борги та нестабільність. Усі розрахунки бажано завершити до свят.

3. Не використовувати гострі предмети

Ножі, ножиці та голки символічно "перерізають" потік удачі. Тому страви готують заздалегідь, а гострі предмети прибирають.

4. Не мити і не стригти волосся

Волосся вважають символом добробуту. Якщо стригтися або мити волосся, можна втратити майбутній прибуток.

5. Не носити чорний і білий одяг

Ці кольори пов'язані з трауром і втратами. У святкові дні краще обирати яскраві відтінки, особливо червоний, як символ захисту і процвітання.

6. Не вживати негативні слова

Слова, пов'язані зі смертю, хворобами, бідністю або втратами, вважаються небажаними. Навіть жартома не варто їх вимовляти.

7. Не бити посуд і не ламати речі

Розбиті тарілки чи склянки символізують зруйновану гармонію та фінансові труднощі. Якщо це сталося випадково, у східній культурі заведено "нейтралізувати" прикру випадковість добрими словами.

8. Не плакати і не сваритися

Сльози та конфлікти у святкові дні вважаються поганим знаком для сімейного щастя й стабільності протягом року.

9. Не доїдати всі страви до останнього шматка

Варто залишати трохи їжі після святкової вечері. Це символ достатку та "запасу" добробуту.

10. Не дарувати подарунки з негативною енергетикою

Ці речі асоціюються з розлукою, сльозами та завершенням стосунків:

  • годинники;
  • гострі предмети;
  • хустинки;
  • груші;
  • взуття.

 

Що категорично не можна робити на Китайський Новий рік 2026
Подарунки та декор на Китайський Новий рік. Фото: pexels.com

Що варто зробити на Китайський Новий рік, щоб залучити гроші та щастя

1. Прибрати і прикрасити дім заздалегідь

Перед святом важливо очистити оселю від безладу та зайвих речей. Це символічне "звільнення місця" для нових можливостей.

2. Приготувати символічні страви

Традиційні страви мають особливе значення:

  • пельмені — багатство;
  • риба — достаток;
  • рисові кульки — сімейна єдність;
  • солодощі — радість і гармонія.

3. Одягнути нові речі

Новий одяг уособлює оновлення, розвиток і готовність до позитивних змін.

4. Подарувати червоні конверти

Грошові подарунки в червоних конвертах символізують побажання процвітання, захисту і стабільності.

5. Провести свято з родиною

Сімейна вечеря вважається одним із найважливіших ритуалів. Вона зміцнює енергетику дому та сприяє гармонії.

6. Побажати близьким добра і здоров'я

Щирі слова підтримки та вдячності мають особливу силу в перші дні року.

прикмети традиції заборони Китайський Новий рік свято
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
