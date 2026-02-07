Китайський Новий рік 2026 — що приготувати, щоб залучити удачу та щастя

Святковий стіл на Китайський Новий рік. Фото: istockphoto.com

З 17 лютого, коли на небі зійде молодий Місяць, у світі відзначатимуть Китайський Новий рік або Свято весни. Це найголовніша подія у китайському календарі, яка символізує оновлення та початок нового життєвого циклу. Українцям також полюбилося це свято, адже це зайвий привід зібратися усією родиною, обмінятися подарунками та провести час разом за святковим столом. У китайській культурі кожна страва має особливе символічне значення. Вважається, що правильно підібране меню допоможе залучити удачу, достаток та здоров'я на весь рік.

Новини.LIVE розповідає, які страви можна приготувати на Китайський Новий рік 2026.

Реклама

Читайте також:

Які страви приготувати для багатства та достатку

У китайській традиції є страви, які вважаються символами достатку:

Риба

Є обов'язковою стравою на святковому столі. Її подають цілою, як символ достатку та єдності родини. За традицією частину риби залишають недоїженою, щоб "надлишок" перейшов у новий рік.

Найчастіше готують:

коропа;

дорадо;

сібаса;

товстолобика;

форель.

Її готують на пару, запікають або тушкують у легкому соусі з імбиром, соєвим соусом, зеленою цибулею.

Пельмені

Одна з головних страв. Вони вважаються символами фінансового успіху, адже повторюють форму стародавніх золотих зливків. У Китаї їх часто готують усією сім'єю напередодні свята.

Весняні рулети або фаршировані млинці

Символ багатства завдяки золотистому кольору після смаження. Вони можуть бути з овочами, м'ясом або навіть солодкою начинкою. В Україні можна замінити їх тонкими налисниками або готовими листами для спрінг-ролів.

Клейкий рисовий пиріг няньгао

Уособлює кар'єрне зростання та покращення життя. Його назва асоціюється з розвитком.

Святковий стіл на Китайський Новий рік. Фото: wholefoodsmarket.co.uk

Що приготувати для здоров'я і довголіття на Китайський Новий рік

Є страви, які символізують довголіття. Якщо приготувати їх на свято, можна залучити здоров'я на увесь рік:

Локшина

Символізує довге та щасливе життя. Її не прийнято різати — кожну нитку намагаються з'їсти повністю.

Ціла курка

Вона означає цілісність родини, стабільність і міцне здоров'я. Курка часто стає центральною стравою святкової вечері.

Зелені овочі

Зелені овочі на Китайський Новий рік — це символ здоров'я, рівноваги та нового старту. Важливо, щоб страва була зеленою, свіжою і приготованою просто, без важких соусів. Вони мають додавати легкості святковому меню. Зазвичай готують китайську броколі (гайлань), пекінську капусту, пак-чой (китайська листова капуста), гірчична зелень, шпинат.

Тофу

Уособлює чистоту, спокій і гармонію. Його подають як знак мирного та врівноваженого року.

Святковий стіл на Китайський Новий рік. Фото: shutterstock.com

Які страви на Китайський Новий рік принесуть щастя та гармонію

На щастя та удачу зазвичай готують солодкі страви та фрукти. Традційними є:

Солодкі рисові кульки тан'юань

Символізують єдність родини та теплі стосунки між близькими.

Мандарини й апельсини

Ці цитруси асоціюються з удачею та успіхом завдяки яскравому кольору і співзвучним назвам. Їх часто дарують і прикрашають ними дім.

Парені булочки з лотосовою начинкою

Означають новий початок, чистоту помислів і внутрішній спокій.

Десерт "Вісім скарбів"

Його готують із рису, горіхів і сухофруктів. Таке частування символізує повноту життя та різноманіття благ.

Святковий стіл на Китайський Новий рік. Фото: istockphoto.com

Раніше ми розповідали, що можна подарувати друзям і близьким на Китайський Новий рік, щоб принести справжнє щастя.