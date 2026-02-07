Китайский Новый год 2026 — что приготовить, чтобы привлечь удачу и счастье

Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: istockphoto.com

С 17 февраля, когда на небе взойдет молодая Луна, в мире будут отмечать Китайский Новый год или Праздник весны. Это самое главное событие в китайском календаре, которое символизирует обновление и начало нового жизненного цикла. Украинцам также полюбился этот праздник, ведь это лишний повод собраться всей семьей, обменяться подарками и провести время вместе за праздничным столом. В китайской культуре каждое блюдо имеет особое символическое значение. Считается, что правильно подобранное меню поможет привлечь удачу, достаток и здоровье на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, какие блюда можно приготовить на Китайский Новый год 2026.

Реклама

Читайте также:

Какие блюда приготовить для богатства и достатка

В китайской традиции есть блюда, которые считаются символами достатка:

Рыба

Является обязательным блюдом на праздничном столе. Ее подают целиком, как символ достатка и единства семьи. По традиции часть рыбы оставляют недоеденной, чтобы "излишек" перешел в новый год.

Чаще всего готовят:

карпа;

дорадо;

сибаса;

толстолобика;

форель.

Ее готовят на пару, запекают или тушат в легком соусе с имбирем, соевым соусом, зеленым луком.

Пельмени

Одно из главных блюд. Они считаются символами финансового успеха, ведь повторяют форму древних золотых слитков. В Китае их часто готовят всей семьей накануне праздника.

Весенние рулеты или фаршированные блины

Символ богатства благодаря золотистому цвету после жарки. Они могут быть с овощами, мясом или даже сладкой начинкой. В Украине можно заменить их тонкими блинчиками или готовыми листами для спринг-роллов.

Клейкий рисовый пирог няньгао

Олицетворяет карьерный рост и улучшение жизни. Его название ассоциируется с развитием.

Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: wholefoodsmarket.co.uk

Что приготовить для здоровья и долголетия на Китайский Новый год

Есть блюда, которые символизируют долголетие. Если приготовить их на праздник, можно привлечь здоровье на весь год:

Лапша

Символизирует долгую и счастливую жизнь. Ее не принято резать — каждую нитку стараются съесть полностью.

Целая курица

Она означает целостность семьи, стабильность и крепкое здоровье. Курица часто становится центральным блюдом праздничного ужина.

Зеленые овощи

Зеленые овощи на Китайский Новый год — это символ здоровья, равновесия и нового старта. Важно, чтобы блюдо было зеленым, свежим и приготовленным просто, без тяжелых соусов. Они должны добавлять легкости праздничному меню. Обычно готовят китайскую брокколи (гайлань), пекинскую капусту, пак-чой (китайская листовая капуста), горчичную зелень, шпинат.

Тофу

Олицетворяет чистоту, спокойствие и гармонию. Его подают как знак мирного и уравновешенного года.

Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: shutterstock.com

Какие блюда на Китайский Новый год принесут счастье и гармонию

На счастье и удачу обычно готовят сладкие блюда и фрукты. Традиционными являются:

Сладкие рисовые шарики танъюань

Символизируют единство семьи и теплые отношения между близкими.

Мандарины и апельсины

Эти цитрусы ассоциируются с удачей и успехом благодаря яркому цвету и созвучным названиям. Их часто дарят и украшают ими дом.

Пареные булочки с лотосовой начинкой

Означают новое начало, чистоту помыслов и внутреннее спокойствие.

Десерт "Восемь сокровищ"

Его готовят из риса, орехов и сухофруктов. Такое угощение символизирует полноту жизни и многообразие благ.

Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: istockphoto.com

Ранее мы рассказывали, что можно подарить друзьям и близким на Китайский Новый год, чтобы принести настоящее счастье.