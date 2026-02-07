Китайский Новый год 2026 — что приготовить, чтобы привлечь удачу и счастье

Эти блюда дарят удачу — что приготовить на Китайский Новый год
С 17 февраля, когда на небе взойдет молодая Луна, в мире будут отмечать Китайский Новый год или Праздник весны. Это самое главное событие в китайском календаре, которое символизирует обновление и начало нового жизненного цикла. Украинцам также полюбился этот праздник, ведь это лишний повод собраться всей семьей, обменяться подарками и провести время вместе за праздничным столом. В китайской культуре каждое блюдо имеет особое символическое значение. Считается, что правильно подобранное меню поможет привлечь удачу, достаток и здоровье на весь год.
Какие блюда приготовить для богатства и достатка
В китайской традиции есть блюда, которые считаются символами достатка:
- Рыба
Является обязательным блюдом на праздничном столе. Ее подают целиком, как символ достатка и единства семьи. По традиции часть рыбы оставляют недоеденной, чтобы "излишек" перешел в новый год.
Чаще всего готовят:
- карпа;
- дорадо;
- сибаса;
- толстолобика;
- форель.
Ее готовят на пару, запекают или тушат в легком соусе с имбирем, соевым соусом, зеленым луком.
- Пельмени
Одно из главных блюд. Они считаются символами финансового успеха, ведь повторяют форму древних золотых слитков. В Китае их часто готовят всей семьей накануне праздника.
- Весенние рулеты или фаршированные блины
Символ богатства благодаря золотистому цвету после жарки. Они могут быть с овощами, мясом или даже сладкой начинкой. В Украине можно заменить их тонкими блинчиками или готовыми листами для спринг-роллов.
- Клейкий рисовый пирог няньгао
Олицетворяет карьерный рост и улучшение жизни. Его название ассоциируется с развитием.
Что приготовить для здоровья и долголетия на Китайский Новый год
Есть блюда, которые символизируют долголетие. Если приготовить их на праздник, можно привлечь здоровье на весь год:
- Лапша
Символизирует долгую и счастливую жизнь. Ее не принято резать — каждую нитку стараются съесть полностью.
- Целая курица
Она означает целостность семьи, стабильность и крепкое здоровье. Курица часто становится центральным блюдом праздничного ужина.
- Зеленые овощи
Зеленые овощи на Китайский Новый год — это символ здоровья, равновесия и нового старта. Важно, чтобы блюдо было зеленым, свежим и приготовленным просто, без тяжелых соусов. Они должны добавлять легкости праздничному меню. Обычно готовят китайскую брокколи (гайлань), пекинскую капусту, пак-чой (китайская листовая капуста), горчичную зелень, шпинат.
- Тофу
Олицетворяет чистоту, спокойствие и гармонию. Его подают как знак мирного и уравновешенного года.
Какие блюда на Китайский Новый год принесут счастье и гармонию
На счастье и удачу обычно готовят сладкие блюда и фрукты. Традиционными являются:
- Сладкие рисовые шарики танъюань
Символизируют единство семьи и теплые отношения между близкими.
- Мандарины и апельсины
Эти цитрусы ассоциируются с удачей и успехом благодаря яркому цвету и созвучным названиям. Их часто дарят и украшают ими дом.
- Пареные булочки с лотосовой начинкой
Означают новое начало, чистоту помыслов и внутреннее спокойствие.
- Десерт "Восемь сокровищ"
Его готовят из риса, орехов и сухофруктов. Такое угощение символизирует полноту жизни и многообразие благ.
