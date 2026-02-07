Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Эти блюда дарят удачу — что приготовить на Китайский Новый год

Эти блюда дарят удачу — что приготовить на Китайский Новый год

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 19:44
Китайский Новый год 2026 — что приготовить, чтобы привлечь удачу и счастье
Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: istockphoto.com

С 17 февраля, когда на небе взойдет молодая Луна, в мире будут отмечать Китайский Новый год или Праздник весны. Это самое главное событие в китайском календаре, которое символизирует обновление и начало нового жизненного цикла. Украинцам также полюбился этот праздник, ведь это лишний повод собраться всей семьей, обменяться подарками и провести время вместе за праздничным столом. В китайской культуре каждое блюдо имеет особое символическое значение. Считается, что правильно подобранное меню поможет привлечь удачу, достаток и здоровье на весь год.

Новини.LIVE рассказывает, какие блюда можно приготовить на Китайский Новый год 2026.

Реклама
Читайте также:

Какие блюда приготовить для богатства и достатка

В китайской традиции есть блюда, которые считаются символами достатка:

  • Рыба

Является обязательным блюдом на праздничном столе. Ее подают целиком, как символ достатка и единства семьи. По традиции часть рыбы оставляют недоеденной, чтобы "излишек" перешел в новый год.

Чаще всего готовят:

  • карпа;
  • дорадо;
  • сибаса;
  • толстолобика;
  • форель.

Ее готовят на пару, запекают или тушат в легком соусе с имбирем, соевым соусом, зеленым луком.

  • Пельмени

Одно из главных блюд. Они считаются символами финансового успеха, ведь повторяют форму древних золотых слитков. В Китае их часто готовят всей семьей накануне праздника.

  • Весенние рулеты или фаршированные блины

Символ богатства благодаря золотистому цвету после жарки. Они могут быть с овощами, мясом или даже сладкой начинкой. В Украине можно заменить их тонкими блинчиками или готовыми листами для спринг-роллов.

  • Клейкий рисовый пирог няньгао

Олицетворяет карьерный рост и улучшение жизни. Его название ассоциируется с развитием.

 

Какие блюда приготовить для богатства и достатка
Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: wholefoodsmarket.co.uk

Что приготовить для здоровья и долголетия на Китайский Новый год

Есть блюда, которые символизируют долголетие. Если приготовить их на праздник, можно привлечь здоровье на весь год:

  • Лапша

Символизирует долгую и счастливую жизнь. Ее не принято резать — каждую нитку стараются съесть полностью.

  • Целая курица

Она означает целостность семьи, стабильность и крепкое здоровье. Курица часто становится центральным блюдом праздничного ужина.

  • Зеленые овощи

Зеленые овощи на Китайский Новый год — это символ здоровья, равновесия и нового старта. Важно, чтобы блюдо было зеленым, свежим и приготовленным просто, без тяжелых соусов. Они должны добавлять легкости праздничному меню. Обычно готовят китайскую брокколи (гайлань), пекинскую капусту, пак-чой (китайская листовая капуста), горчичную зелень, шпинат.

  • Тофу

Олицетворяет чистоту, спокойствие и гармонию. Его подают как знак мирного и уравновешенного года.

 

Что приготовить для здоровья и долголетия на Китайский Новый год
Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: shutterstock.com

Какие блюда на Китайский Новый год принесут счастье и гармонию

На счастье и удачу обычно готовят сладкие блюда и фрукты. Традиционными являются:

  • Сладкие рисовые шарики танъюань

Символизируют единство семьи и теплые отношения между близкими.

  • Мандарины и апельсины

Эти цитрусы ассоциируются с удачей и успехом благодаря яркому цвету и созвучным названиям. Их часто дарят и украшают ими дом.

  • Пареные булочки с лотосовой начинкой

Означают новое начало, чистоту помыслов и внутреннее спокойствие.

  • Десерт "Восемь сокровищ"

Его готовят из риса, орехов и сухофруктов. Такое угощение символизирует полноту жизни и многообразие благ.

 

Какие блюда на Китайский Новый год принесут счастье и гармонию
Праздничный стол на Китайский Новый год. Фото: istockphoto.com

Ранее мы рассказывали, что можно подарить друзьям и близким на Китайский Новый год, чтобы принести настоящее счастье.

еда традиции советы блюда Китайский Новый год праздник
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации